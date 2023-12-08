Чемпионат Испании. «Хетафе» примет «Валенсию», «Реал Мадрид» сыграет с «Бетисом» в субботу, «Барселона» – с «Жироной» в воскресенье

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«Хетафе» примет «Валенсию» в 16-м туре Ла Лиги.

В субботу «Реал Мадрид» сыграет с «Бетисом», «Реал Сосьедад» – с «Вильярреалом», «Мальорка» – с «Севильей».

В воскресенье «Атлетико» будет противостоять «Альмерии», «Гранада» – «Атлетику», «Барселона» – «Жироне».

В понедельник «Райо Вальекано» встретится с «Сельтой».

Чемпионат Испании

16-й тур

Хетафе – Валенсия
Дата проведения
8 декабря, 23.00, «Колисеум Альфонсо Перес»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Алавес – Лас-Пальмас
Дата проведения
9 декабря, 16.00, «Мендисорроса»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Бетис – Реал Мадрид
Дата проведения
9 декабря, 18.15, «Бенито Вильямарин»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Вильярреал – Реал Сосьедад
Дата проведения
9 декабря, 20.30, «Эстадио де ла Серамика»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Мальорка – Севилья
Дата проведения
9 декабря, 23.00, «Сон Моиш»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Атлетико – Альмерия
Дата проведения
10 декабря, 16.00, «Метрополитано»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Гранада – Атлетик
Дата проведения
10 декабря, 18.15, «Нуэво Лос Карменес»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Кадис – Осасуна
Дата проведения
10 декабря, 20.30, «Рамон де Карранса»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Барселона – Жирона
Дата проведения
10 декабря, 23.00, «Олимпик Льюис Компанис»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Райо Вальекано – Сельта
Дата проведения
11 декабря, 23.00, «Кампо де Вальекас»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги

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