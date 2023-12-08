Чемпионат Испании. «Хетафе» примет «Валенсию», «Реал Мадрид» сыграет с «Бетисом» в субботу, «Барселона» – с «Жироной» в воскресенье
«Хетафе» примет «Валенсию» в 16-м туре Ла Лиги.
В субботу «Реал Мадрид» сыграет с «Бетисом», «Реал Сосьедад» – с «Вильярреалом», «Мальорка» – с «Севильей».
В воскресенье «Атлетико» будет противостоять «Альмерии», «Гранада» – «Атлетику», «Барселона» – «Жироне».
В понедельник «Райо Вальекано» встретится с «Сельтой».
16-й тур
- Дата проведения
- 8 декабря, 23.00, «Колисеум Альфонсо Перес»
- Дата проведения
- 9 декабря, 16.00, «Мендисорроса»
- Дата проведения
- 9 декабря, 18.15, «Бенито Вильямарин»
- Дата проведения
- 9 декабря, 20.30, «Эстадио де ла Серамика»
- Дата проведения
- 9 декабря, 23.00, «Сон Моиш»
- Дата проведения
- 10 декабря, 16.00, «Метрополитано»
- Дата проведения
- 10 декабря, 18.15, «Нуэво Лос Карменес»
- Дата проведения
- 10 декабря, 20.30, «Рамон де Карранса»
- Дата проведения
- 10 декабря, 23.00, «Олимпик Льюис Компанис»
- Дата проведения
- 11 декабря, 23.00, «Кампо де Вальекас»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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