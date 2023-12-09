Лыжи. Кубок мира. Далквист, Рибом, Диггинс, Карлссон, Фендрих, Шистад выступят в классическом спринте

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9 декабря на этапе Кубка мира по лыжам в Эстерсунде пройдет классический спринт.

Кубок мира по лыжным гонкам-2023/24

3-й этап

Эстерсунд, Швеция

Спринт, классический стиль

Женщины

Квалификация – 12:30 по московскому времени, финал – 15:00 (прямая трансляция – «Матч! Арена»).

Старт-лист квалификации

2. Линн Сван (Швеция)

6. Фрида Карлссон (Швеция)

12. Джесси Диггинс (США)

18. Рози Бреннан (США)

20. Кристине Ставос Шистад (Норвегия)

21. Кертту Нисканен (Финляндия)

22. Эмма Рибом (Швеция)

23. Моа Илар (Швеция)

24. Надин Фендрих (Швейцария)

25. Лотта Венг (Норвегия)

27. Майя Далквист (Швеция)

28. Джулия Керн (США)

29. Ане Стенсет (Норвегия)

43. Эбба Андерссон (Швеция)

Расписание трансляций третьего этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Эстерсунде

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