Ян и Макгрегор устроили битву взглядов на боксерском турнире IBA в Дубае
Петр Ян и Конор Макгрегор провели стердаун на турнире IBA.
В Дубае (ОАЭ) проходит боксерский турнир IBA, в главном карде которого состоялся стердаун Петра Яна и Конора Макгрегора, бывших чемпионов UFC.
Макгрегор поприветствовал зрителей в зале, приобнял Яна и в шутку попытался провести ему удушающий прием.
Глава IBA Умар Кремлев присоединился к бойцам, после чего Петр и Конор устроили битву взглядов.
Конор хотел провести битву взглядов с Махачевым на конгрессе IBA (Игорь Лазорин)