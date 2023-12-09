Ян и Макгрегор устроили битву взглядов на боксерском турнире IBA в Дубае

Теги IBA UFC MMA Конор Макгрегор бокс Умар Кремлев Петр Ян Бокс/MMA/UFC

Петр Ян и Конор Макгрегор провели стердаун на турнире IBA.

В Дубае (ОАЭ) проходит боксерский турнир IBA, в главном карде которого состоялся стердаун Петра Яна и Конора Макгрегора, бывших чемпионов UFC.

Макгрегор поприветствовал зрителей в зале, приобнял Яна и в шутку попытался провести ему удушающий прием.

Глава IBA Умар Кремлев присоединился к бойцам, после чего Петр и Конор устроили битву взглядов.

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3 комментария
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Ответ Сергей Бакин
интересно посмотреть если и правду бы подрались
Чего там смотреть Макгрегор на голову выше и в прямом и во всех смыслах
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интересно посмотреть если и правду бы подрались
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