Петр Ян и Конор Макгрегор провели стердаун на турнире IBA.

В Дубае (ОАЭ) проходит боксерский турнир IBA, в главном карде которого состоялся стердаун и , бывших чемпионов .

Макгрегор поприветствовал зрителей в зале, приобнял Яна и в шутку попытался провести ему удушающий прием.

Глава IBA Умар Кремлев присоединился к бойцам, после чего Петр и Конор устроили битву взглядов.

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