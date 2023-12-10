Леброн Джеймс – MVP внутрисезонного турнира

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА Внутрисезонный турнир НБА Баскетбол

Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс признан самым ценным игроком внутрисезонного турнира НБА.

4-кратный чемпион в финале против «Индианы» (123:109) отметился 24 очками, 11 подборами, 4 передачами и 2 перехватами (10 из 21 с игры).

Показатели Джеймса, которому в этом месяце исполнится 39 лет, во всем турнире составили в среднем 26,4 очка, 7,9 подбора и 7,6 передачи при 56,8% с игры и 60,1% из-за дуги.

24 комментария
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МВП турнира Леброн
МВП финала Давис
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Если за весь турнир, то Джеймс заслужил бесспорно! Но что творил Дэвис в финале - имба в деле!
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Чувак в 38 лет разрывает самую лучшую лигу. Пусть молодые игроки смотрят и стыдятся:) всю свою карьеру в прайме. Король Леброн #23 👑
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60% трёшки…
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60% из-за дуги, ошалеть
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Ответ lecterkillhomyak
Ну как бы могли и Дэвису дать...
Сам так же подумал после сегодняшнего матча - Дэвис выдал монструозный матч.

Но как мне объяснили пользователи на ветке, так и Сильвер перед оглашением и вручением сказал, что титул MVP за весь турнир, а не отдельный матч.
А тут Леброн его провел на стабильно высоком уровне.
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Король. Монстр. СуперСтар.
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Легенда.
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Какой же лев этот тигр, что творит.
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Ответ Максим Макеев
ну как бы дэвис больше заслужил ну ладно🙃
Приз за весь турнир а не за отдельный финальный матч. На протяжении турнира Лёба люто тащил, Энтони феерил в финале)
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Юный молодой проспект. А сколько у него еще впереди достижений?))
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ЛеГенда!
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Думаю в конечно итоге назовут этот турнир или кубок имени Леброна Джеймса
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Ответ lecterkillhomyak
Ну как бы могли и Дэвису дать...
Дэвису дадут еще мистер замка. Главное чтоб дожил)
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Классика )
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и это в 1239 лет
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В начале сезона его обещали мало гонять по ходу регулярки. В итоге наотдыхал на МВП) боевой дед
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Король-Дед
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