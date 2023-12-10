Леброн Джеймс – MVP внутрисезонного турнира
Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс признан самым ценным игроком внутрисезонного турнира НБА.
4-кратный чемпион в финале против «Индианы» (123:109) отметился 24 очками, 11 подборами, 4 передачами и 2 перехватами (10 из 21 с игры).
Показатели Джеймса, которому в этом месяце исполнится 39 лет, во всем турнире составили в среднем 26,4 очка, 7,9 подбора и 7,6 передачи при 56,8% с игры и 60,1% из-за дуги.
МВП финала Давис
Но как мне объяснили пользователи на ветке, так и Сильвер перед оглашением и вручением сказал, что титул MVP за весь турнир, а не отдельный матч.
А тут Леброн его провел на стабильно высоком уровне.