Звездный форвард « » признан самым ценным игроком внутрисезонного турнира .

4-кратный чемпион в финале против «Индианы» (123:109) отметился 24 очками, 11 подборами, 4 передачами и 2 перехватами (10 из 21 с игры).

Показатели Джеймса, которому в этом месяце исполнится 39 лет, во всем турнире составили в среднем 26,4 очка, 7,9 подбора и 7,6 передачи при 56,8% с игры и 60,1% из-за дуги.