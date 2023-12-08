Чемпионат России. «Локо» примет «Урал», «Краснодар» сыграет с ЦСКА в воскресенье

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Крылья Советов Ростов Рубин премьер-лига Россия результаты Динамо Москва Балтика Ахмат Урал Факел Оренбург Краснодар Пари НН Сочи Футбол

«Локомотив» в пятницу примет «Урал» в 18-м туре Мир РПЛ.

В субботу «Спартак» сыграет дома с «Крыльями Советов», «Зенит» – с «Пари НН».

В воскресенье «Динамо» встретится на выезде с «Факелом», «Краснодар» сразится с ЦСКА.

Чемпионат России

18-й тур

Локомотив – Урал
Дата проведения
8 декабря, 19.00, «стадион Локомотив»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Спартак – Крылья Советов
Дата проведения
9 декабря, 14.00, «Открытие Банк Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Ахмат – Ростов
Дата проведения
9 декабря, 16.30, «Ахмат-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Зенит – Пари НН
Дата проведения
9 декабря, 19.45, «Газпром Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Факел – Динамо
Дата проведения
10 декабря, 14.00, «Центральный стадион профсоюзов»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Сочи – Оренбург
Дата проведения
10 декабря, 16.30, «Олимпийский стадион Фишт»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Краснодар – ЦСКА
Дата проведения
10 декабря, 19.45, «стадион Краснодар»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Балтика – Рубин
Дата проведения
10 декабря, 19.45, «Стадион Калининград»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Мир РПЛ

Статистика Мир РПЛ

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!

20 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Скучно будет без нашего футбола(
+5
-2
+3
Всем игрокам без травм сыграть !!!
+5
-2
+3
Зенит открывал этот год в РПЛ игрой с Пари, старт текущего сезона был также матчем с НН, ну и следовательно проводить 2023 нужно тоже встречей с парижанами.

После двух оплеух хотелось увидеть мало-мальски внятную игру, тем более на своём поле.Хотя бы несколько ударов в створ.

Ну и Мишу с Изидором, сидящими недалеко от Богданыча.
Сергеева и Адамова в старт.

Вперед, Зенит!
+3
-1
+2
Нужно взять быка за рога еще раз, удачи ЦСКА😎
+2
-1
+1
против снега. )
+1
0
+1
Ответ Алексей Кузнецов
Крайне неудачная неделя и в целом половина сезона у "Зенита" случилась. Посмотрим как сыграют с "Пари НН". Удачи команде. P.S. Персонально удачи "Крыльям Советов", но особенно "Ростову" в Грозном, дабы проучили одного косовара прыгать двумя ногами рядом с чужими тренерами. Объяснение КДК по поводу того, почему не влепили Берише дисквалификацию и смех и грех.
Объяснение конечно идиотское. Но это ровно такое же, вот прямо один в один, объяснение, которое КДК выкатил год назад, когда отказался дисквалифицировать Промеса после драки в матче с Зенитом. Там даже веселее было. ЭСК говорит, что судья ошибся и Промесу обязаны было показать КК. А КДК говорит, что оснований для дисквалификации нет, так как "судья видел эпизод и оценил".

Такой вот парадокс, вроде объяснение дурацкое, а с другой стороны справедливо, что именно Спартак столкнулся с таким идиотизмом, ведь год назад этот идиотизм пришёлся красно-белым по душе.
+2
-1
+1
Очередное будет дибильное безумие. Вот в Воронеже с пятницы на субботу снегопад начнется и на всю неделю
+1
-1
0
Футбол,18- й тур - значит скоро Новый Год!!
0
0
0
Надеюсь на классный и веселый тур перед долгой паузой. Зениту закончить год на хорошей ноте. Крыльям тоже удачи, надо попробовать забраться в тройку. Да и Оренбургу пора пробиваться наверх.
+1
-1
0
Ответ Maxb
Скучно будет без нашего футбола(
Мы его в следующем году обязательно дождёмся.
+1
-1
0
Ответ Вячеслав Припузов
Ждём подкат Беришы в ноги Карпину, а нет, его же дисквалифицировали, ну значит просто в сторону скамейки Ростова, как говорится что позволено юпитеру...
Уверен, что Бериша доберётся до трибуны, на которой Карпин будет сидеть?
+1
-1
0
Ответ Вячеслав Припузов
Ждём подкат Беришы в ноги Карпину, а нет, его же дисквалифицировали, ну значит просто в сторону скамейки Ростова, как говорится что позволено юпитеру...
Повод будет, забьёт или пас - обязательно прыгнет. У него же там жена в ВИП-ложе.
Один в один будет прыжок - но только рядом с тех.зоной, ипотому даже карточку не получит.
0
0
0
Ответ Вячеслав Припузов
Воздушный поцелуй или сердечко в крайнем случае пошлёт, жестов полно однозначных)))
Он и в прошлый раз такие жесты показывал, жена у него на трибуне в том месте, ВИП-ложа там..
А решат, что провокация против Карпина ))

Вообще не удивлюсь, если Карпин в гостинице по ТВ смотреть будет, это на него похоже.
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий