Чемпионат России. «Локо» примет «Урал», «Краснодар» сыграет с ЦСКА в воскресенье
«Локомотив» в пятницу примет «Урал» в 18-м туре Мир РПЛ.
В субботу «Спартак» сыграет дома с «Крыльями Советов», «Зенит» – с «Пари НН».
В воскресенье «Динамо» встретится на выезде с «Факелом», «Краснодар» сразится с ЦСКА.
Чемпионат России
18-й тур
- Дата проведения
- 8 декабря, 19.00, «стадион Локомотив»
- Дата проведения
- 9 декабря, 14.00, «Открытие Банк Арена»
- Дата проведения
- 9 декабря, 16.30, «Ахмат-Арена»
- Дата проведения
- 9 декабря, 19.45, «Газпром Арена»
- Дата проведения
- 10 декабря, 14.00, «Центральный стадион профсоюзов»
- Дата проведения
- 10 декабря, 16.30, «Олимпийский стадион Фишт»
- Дата проведения
- 10 декабря, 19.45, «стадион Краснодар»
- Дата проведения
- 10 декабря, 19.45, «Стадион Калининград»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!
После двух оплеух хотелось увидеть мало-мальски внятную игру, тем более на своём поле.Хотя бы несколько ударов в створ.
Ну и Мишу с Изидором, сидящими недалеко от Богданыча.
Сергеева и Адамова в старт.
Вперед, Зенит!
Такой вот парадокс, вроде объяснение дурацкое, а с другой стороны справедливо, что именно Спартак столкнулся с таким идиотизмом, ведь год назад этот идиотизм пришёлся красно-белым по душе.
Один в один будет прыжок - но только рядом с тех.зоной, ипотому даже карточку не получит.
А решат, что провокация против Карпина ))
Вообще не удивлюсь, если Карпин в гостинице по ТВ смотреть будет, это на него похоже.