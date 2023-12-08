Чемпионат России. «Локо» примет «Урал», «Краснодар» сыграет с ЦСКА в воскресенье

«Локомотив» в пятницу примет «Урал» в 18-м туре Мир РПЛ.

В субботу « » сыграет дома с «Крыльями Советов», « » – с « ».

В воскресенье « » встретится на выезде с «Факелом», «Краснодар» сразится с .

Чемпионат России

18-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Мир РПЛ

Статистика Мир РПЛ

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