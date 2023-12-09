«Интер» – «Удинезе». Мхитарян и Лаутаро играют. Онлайн-трансляция начнется в 22:45
«Интер» примет «Удинезе» в рамках 15-го тура Серии А.
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, который начнется в 22:45 по московскому времени.
Игру в прямом эфире покажет канал «Матч! Футбол 1».
- Дата проведения
- 9 декабря, 22.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
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Интер –
Зоммер, Дармиан, Ачерби, Бастони, Биссек, Димарко, Мхитарян, Чалханоглу, Барелла, Тюрам, Мартинес.
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