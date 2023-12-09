«Интер» – «Удинезе». Мхитарян и Лаутаро играют. Онлайн-трансляция начнется в 22:45

Теги Интер Удинезе серия А Италия онлайны Футбол

«Интер» примет «Удинезе» в рамках 15-го тура Серии А.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, который начнется в 22:45 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет канал «Матч! Футбол 1».

Интер – Удинезе
Дата проведения
9 декабря, 22.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
ИнтерЗоммер, Дармиан, Ачерби, Бастони, Биссек, Димарко, Мхитарян, Чалханоглу, Барелла, Тюрам, Мартинес.
УдинезеСильвестри, Эбоселе, Кабаселе, Перес, Жоау Феррейра, Земура, Перейра, Уолас, Пайеро, Самарджич, Лукка.

Таблица Серии А

Статистика Серии А

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!

Материалы по теме

4 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Задача понятна, скинуть плесень с первого места. Давай сильнейший состав, Симоне. Эх, забил бы грузин вчера и могла быть умеренная ротация.
+4
0
+4
Ответ Трент Резнор
Задача понятна, скинуть плесень с первого места. Давай сильнейший состав, Симоне. Эх, забил бы грузин вчера и могла быть умеренная ротация.
Нам не нужна помощь немощного Наполи. Мы гранде Интер!
+3
0
+3
Ответ Xell
Нам не нужна помощь немощного Наполи. Мы гранде Интер!
Это не помощь, а приятный бонус скорее.
0
0
0
Ответ Трент Резнор
Задача понятна, скинуть плесень с первого места. Давай сильнейший состав, Симоне. Эх, забил бы грузин вчера и могла быть умеренная ротация.
Поплачь, может пройдёт) Юве возьмёт своё, даже с говённым футболом!
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий