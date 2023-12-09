«Интер» – «Удинезе». Мхитарян и Лаутаро играют. Онлайн-трансляция начнется в 22:45

«Интер» примет «Удинезе» в рамках 15-го тура Серии А.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, который начнется в 22:45 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет канал «Матч! Футбол 1».

Таблица Серии А

Статистика Серии А

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