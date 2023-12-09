Морган о проигрыше «МЮ» 0:3: «Тен Хаг выгнал лучшего форварда в истории, Роналду, и заменил его парнем, забившим 0 голов в 12 матчах АПЛ»

Пирс Морган снова высмеял Эрика тен Хага после поражения «МЮ».

« » дома крупно проиграл «Борнмуту» (0:3) в 16-м туре .

Морган перепостил твит от 8 декабря, в котором говорилось о том, что тен Хаг признан тренером ноября в Премьер-лиге, и написал: «А вот это хорошо состарилось 🤣🤣🤣».

Также телеведущий и болельщик «Арсенала» опубликовал фотографию тренера и использовал хэштег #таксидлятенхага.

«Напоминание: тен Хаг выгнал лучшего форварда в истории, , и заменил его парнем, который забил 0 голов в 12 матчах Премьер-лиги», – написал Пирс, приложив фото датчанина .

Напомним, в ноябре 2022 года Роналду дал скандальное интервью, в котором раскритиковал и клуб. Вскоре после этого «Юнайтед» и португалец расторгли контракт.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча «МЮ» – «Борнмут».

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