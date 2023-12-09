Морган о проигрыше «МЮ» 0:3: «Тен Хаг выгнал лучшего форварда в истории, Роналду, и заменил его парнем, забившим 0 голов в 12 матчах АПЛ»

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу премьер-лига Англия высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Эрик тен Хаг Расмус Хейлунд Пирс Морган Футбол

Пирс Морган снова высмеял Эрика тен Хага после поражения «МЮ».

«Манчестер Юнайтед» дома крупно проиграл «Борнмуту» (0:3) в 16-м туре АПЛ.

Морган перепостил твит от 8 декабря, в котором говорилось о том, что тен Хаг признан тренером ноября в Премьер-лиге, и написал: «А вот это хорошо состарилось 🤣🤣🤣».

Также телеведущий и болельщик «Арсенала» опубликовал фотографию тренера и использовал хэштег #таксидлятенхага.

«Напоминание: тен Хаг выгнал лучшего форварда в истории, Криштиану Роналду, и заменил его парнем, который забил 0 голов в 12 матчах Премьер-лиги», – написал Пирс, приложив фото датчанина Расмуса Хейлунда.

Напомним, в ноябре 2022 года Роналду дал Моргану скандальное интервью, в котором раскритиковал тен Хага и клуб. Вскоре после этого «Юнайтед» и португалец расторгли контракт.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча «МЮ» – «Борнмут».

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95 комментариев
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Форвард за 70 лямов до сих пор 0 голов в АПЛ
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-5
+82
Ну этот как обычно накидывает на вентилятор
+87
-17
+70
Морган знатный Хейтер )) будет троллить весь сезон, ну или сколько там Лысому осталось ?)
+41
-5
+36
Ответ Pok_Toholo
С Роналду сейчас бы вообще болтались в нижней части таблицы, в АПЛ никто коридоры в штрафной ему не устроит и вратари соперника подправлять мяч в ворота тоже не станут)
Поэтому Роналду забил 18 голов в АПЛ и был одним из лучших бомбардиров.
Но диванным эхспертам виднее)
+54
-20
+34
Ответ Anya Belova
Ну этот как обычно накидывает на вентилятор
Повод то есть
+51
-17
+34
Если он болельщик Арсенала, то наоборот надо поддерживать Тен Хага)
+18
-1
+17
Что-то он ничего нового не придумывает, одно и то же после каждого поражения, как попка-дурак
+20
-7
+13
Ответ Игорь Климов
Комментарий удален пользователем
Зато как сейчас в ЛЧ играют - загляденье
+9
0
+9
Ответ Pok_Toholo
С Роналду сейчас бы вообще болтались в нижней части таблицы, в АПЛ никто коридоры в штрафной ему не устроит и вратари соперника подправлять мяч в ворота тоже не станут)
Что ты несешь с Роналду минимум 15-20 голов за сезон было гарантировано
+12
-3
+9
С Роналду сейчас бы вообще болтались в нижней части таблицы, в АПЛ никто коридоры в штрафной ему не устроит и вратари соперника подправлять мяч в ворота тоже не станут)
+57
-49
+8
Ответ Consiglie
Если он болельщик Арсенала, то наоборот надо поддерживать Тен Хага)
он на контакте с клубникой, так что вынужден
+13
-5
+8
Ответ cwwbcw9g2m
Что ты несешь с Роналду минимум 15-20 голов за сезон было гарантировано
Ты забыл, как Роналду играл во втором сезоне в МЮ перед тем самым интервью?
+8
-1
+7
Ответ xxx-xxx
Морган знатный Хейтер )) будет троллить весь сезон, ну или сколько там Лысому осталось ?)
Будет до тех пор, пока Роналду ему заносит.
+14
-8
+6
Ответ ZamoRano
Комментарий удален модератором
ну так только Барса с Месси проигрывает. А Роналду не проигрывает больше с 5.
+11
-6
+5
Ну а в чем он не прав?))
+10
-6
+4
Ответ Мгер Цолакян
Только где сейчас Роналду? За него никто даже не боролся в Европе.
Просто потому, что он хочет еще зарабатывать (внезано). За возможность бесплатно его подписать даже Барса бы поборолась, уверен )
+6
-2
+4
Ответ Роман
клизмов, бергсон, гуру
Ну ладно, эти по умолчанию, ок еще 13 ))
+5
-1
+4
и в чем он не прав
+12
-8
+4
Ответ Iamliam
Неужели некому заткнуть этого клоуна? Такое ощущение что владельцам МЮ пофиг на клуб. Хотя чему я удивляюсь)
Вы странами ошиблись. Насчет затыкания оборотитесь на свою страну. А в Англии, извиняюсь, свобода слова.
+3
0
+3
Все по факту как всегда. Роналду единственный кто тащил МЮ и выводил в плей офф ЛЧ. Но его критиковали и выжили из команды.

И где сейчас МЮ и что он из себя представляет? Обычный середняк, который даже из слабой группы выйти не может
+10
-7
+3
Ответ Anya Belova
Ну этот как обычно накидывает на вентилятор
Где он не прав? Где Решфорд Санчо и Хейлунды ?
+6
-3
+3
Ответ Anya Belova
Ну этот как обычно накидывает на вентилятор
Но будем объективны - он хорош, на спортсе бы не затерялся
+4
-2
+2
Ответ Pok_Toholo
С Роналду сейчас бы вообще болтались в нижней части таблицы, в АПЛ никто коридоры в штрафной ему не устроит и вратари соперника подправлять мяч в ворота тоже не станут)
чувак как ты с такой головой вообще живешь.. ну по факту, игрок которому за 35 забивает стабильно 20 голов в самой круто лиге.. где другие форварды за 70млн в основе Юнайтед 0 голов в лиге с начала чемпионата .. как можно говорить что-то про Рональдо кроме уважения к такому профи.. наверно тебе его не понять не в жизни в спорт зал не ходил
+2
0
+2
Ответ Pok_Toholo
С Роналду сейчас бы вообще болтались в нижней части таблицы, в АПЛ никто коридоры в штрафной ему не устроит и вратари соперника подправлять мяч в ворота тоже не станут)
Интересно, кто те 16 школьников, что тебя плюсанули. Фанаты нынче не те... ((
+7
-5
+2
Ответ EnzoAmatera
Чего это тогда никто не хотел брать этого лучшего форварда и пришлось уехать в пустыню?
Кто-то мог предложить больше 200 мультов?
+2
0
+2
Ответ ZamoRano
Комментарий удален модератором
А при чем здесь месси
+4
-2
+2
Ответ Yury Sin
Интересно, кто те 16 школьников, что тебя плюсанули. Фанаты нынче не те... ((
клизмов, бергсон, гуру
+6
-4
+2
Морган нашел тему и будет эксплуатировать до последней возможности…..
+1
0
+1
Ответ Pok_Toholo
С Роналду сейчас бы вообще болтались в нижней части таблицы, в АПЛ никто коридоры в штрафной ему не устроит и вратари соперника подправлять мяч в ворота тоже не станут)
Ну он хотя бы забивал бы в отличии от Датчанина .
+1
0
+1
пока манчестер на том же месте ,что и с лучшим типа забивакой,а до забиваки....они закончили чемп вторыми...напомните мать его Пирсу
+2
-1
+1
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