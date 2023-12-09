Морган о проигрыше «МЮ» 0:3: «Тен Хаг выгнал лучшего форварда в истории, Роналду, и заменил его парнем, забившим 0 голов в 12 матчах АПЛ»
Пирс Морган снова высмеял Эрика тен Хага после поражения «МЮ».
«Манчестер Юнайтед» дома крупно проиграл «Борнмуту» (0:3) в 16-м туре АПЛ.
Морган перепостил твит от 8 декабря, в котором говорилось о том, что тен Хаг признан тренером ноября в Премьер-лиге, и написал: «А вот это хорошо состарилось 🤣🤣🤣».
Также телеведущий и болельщик «Арсенала» опубликовал фотографию тренера и использовал хэштег #таксидлятенхага.
«Напоминание: тен Хаг выгнал лучшего форварда в истории, Криштиану Роналду, и заменил его парнем, который забил 0 голов в 12 матчах Премьер-лиги», – написал Пирс, приложив фото датчанина Расмуса Хейлунда.
Напомним, в ноябре 2022 года Роналду дал Моргану скандальное интервью, в котором раскритиковал тен Хага и клуб. Вскоре после этого «Юнайтед» и португалец расторгли контракт.
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча «МЮ» – «Борнмут».
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Но диванным эхспертам виднее)
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