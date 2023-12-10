Овечкин остался без голов в 9 матчах подряд, антирекорд – 10 игр. У него 4 броска и 2 хита за 19:14 с «Рейнджерс», в большинстве – 5:40

Теги Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Хоккей

Александр Овечкин остался без голов в 9 матчах подряд.

Капитан «Вашингтона» не отметился заброшенными шайбами в игре чемпионата НХЛ с «Рейнджерс» (4:0). 

Антирекорд Овечкина по безголевой серии в рамках одной регулярки был установлен в феврале и марте 2017 года (10 игр). Серии из 9 игр также были в сезонах-2008/09 и 2010/11.

В 24 матчах текущего сезона на счету россиянина 15 (5+10) очков.

Сегодня за 19:14 – лучший показатель среди форвардов «Кэпиталс» (5:40 – в большинстве) – у Овечкина 4 броска в створ ворот, 2 хита, полезность – «плюс 1».

С 827 шайбами в рамках регулярок нападающий по-прежнему занимает 2-е место среди лучших снайперов в истории НХЛ, уступая Уэйну Гретцки (894).

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11 комментариев
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Зачем его в большинстве всё ещё выпускают? Это как играть 4 на 4
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Рекорд - ничто, ходить и все лето напевать "чужие губы тебя ласкают, чужие губы шепчут тебе..." - всё!
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Хотя бы кто вратаря снял...
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Дух, не выходи!)
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Днище.
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Да всё уже итак понятно. Можно не плодить подобные новости
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Забивает кто угодно, кроме Овечкина. Слишком резко сдал конечно
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Так безгранично Цербер ему доверяет по времени. Наверное "что то" знает. Хотя что он знает, мы не можем знать. Но что то определенно знает, и видит то, чего не можем знать и видеть мы в отстраненно передвигающемся по льду теле тускнеющего и увядающего бомбардира-глыбы ))
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Сколько до рекорда Ничушкина осталось?
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больно смотреть
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У Вашингтона 60 заброшенных шайб у провалившего старт Сан-Хосе 58 шайб… Саня превратился в тот чемодан без ручки: бросить жалко, а тащить тяжело.
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