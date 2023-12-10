Овечкин остался без голов в 9 матчах подряд, антирекорд – 10 игр. У него 4 броска и 2 хита за 19:14 с «Рейнджерс», в большинстве – 5:40

Александр Овечкин остался без голов в 9 матчах подряд.

Капитан « » не отметился заброшенными шайбами в игре чемпионата НХЛ с «Рейнджерс» (4:0).

Антирекорд Овечкина по безголевой серии в рамках одной регулярки был установлен в феврале и марте 2017 года (10 игр). Серии из 9 игр также были в сезонах-2008/09 и 2010/11.

В 24 матчах текущего сезона на счету россиянина 15 (5+10) очков.

Сегодня за 19:14 – лучший показатель среди форвардов «Кэпиталс» (5:40 – в большинстве) – у 4 броска в створ ворот, 2 хита, полезность – «плюс 1».

С 827 шайбами в рамках регулярок нападающий по-прежнему занимает 2-е место среди лучших снайперов в истории , уступая Уэйну Гретцки (894).