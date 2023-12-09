Александр Медведев об отстранении российских спортсменов: «Историческая правда восторжествует. Когда победа придет, тогда это произойдет гораздо быстрее»

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Александр Медведев высказался об ограничениях в отношении российских спортсменов.

– Как вы относитесь к недавнему заявлению МОК о том, что россиян допускают до Олимпиады при определенных условиях?

– Надо ознакомиться, какие будут дополнительные требования. Я слышал, что нужно доказывать, что ты не вовлечен туда‑сюда или куда‑то еще. Но есть базовые принципы олимпизма, провозглашенные Пьером де Кубертеном, и там черным по белому было написано, что потом нашло отражение в уставе МОК: «Не допускаются никакие дискриминации по расовым, религиозным, политическим признакам».

Спорт предназначен для того, чтобы объединять людей. А сейчас мы видим совсем другое – их разъединяют. Например, почему в хоккее отстранили белорусов, а в футболе – нет? Где логика? Ее просто нет. Разве что в Международной федерации хоккея подумали, что белорусы – тоже сильная сборная, и давайте ее тоже уберем.

Я все равно уверен, что историческая правда восторжествует. Конечно, очень хорошо, чтобы это произошло раньше, чем позже, чтобы спортсмены не теряли возможность соревноваться на высшем уровне: на чемпионатах мира, Европы, на Олимпиадах. К сожалению, пока мы не видим такого. Но я уверен, что когда победа придет, тогда это произойдет гораздо быстрее, – сказал председатель совета директоров СКА, занимающий также пост председателя правления ФК «Зенит».

Наших спортсменов допустили до Олимпиады – с кучей условий

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49 комментариев
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Историческая правда восторжествует, когда ты и твои земляки-подельники поедут кто в Магадан варежки шить, а кто и в Нидерланды на экскурсию
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-6
+103
Вы уже разберитесь со своей биполярочной, то у вас там за границей сплошные мракобесы и негодяи,а у вас свой путь, то ноете постоянно, что по одной травке вместе побегать не дают.
+53
-5
+48
Интересно как излагает - то есть убивая людей, добиться поездки в европу? Подкидывая имигрантов из сомали в мурманск, добиться виз. Ну ну, давай дядя, пиши еще
+32
-4
+28
Ответ Andrey Karakashev
Историческая правда восторжествует, когда ты и твои земляки-подельники поедут кто в Магадан варежки шить, а кто и в Нидерланды на экскурсию
В Магадане им нечего делать, там хорошие люди живут
+25
-4
+21
ты #####? какая победа? 50к человек у твоей страны погибло уже, победоносец #####
+17
-3
+14
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Вы уже разберитесь со своей биполярочной, то у вас там за границей сплошные мракобесы и негодяи,а у вас свой путь, то ноете постоянно, что по одной травке вместе побегать не дают.
Смешнее даже другое, хоть тушкой хоть чучелком затарить так нужное западное через киргизию или крутить пиратские копии голливудских кино прям в кинозалах за бабки прям чисто себе в карман. На словах он лев толстой а на деле х простой
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+12
Вот бы к концу второго года этого "действа" кто-нибудь бы рассказал нам критерии так называемой "победы"
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Ответ Ева Витебская
Комментарий удален модератором
Эту "взбесившуюся собаку" уже давно пора было усыпить. Из своих 71-го года жизни, уже больше двух десятков лет пытается покусать максимум и своих и окружающих.
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А победа это у нас что? До сих пор не услышал ни одной внятной версии победы
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Ответ Дзмітрый Фарботка
Победа это что?
Никто не знает)
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Чья победа должна прийти?
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Когда победа придет, тебе бы в Дубайск успеть свалить
+5
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+4
Ответ Vazuza
Смешнее даже другое, хоть тушкой хоть чучелком затарить так нужное западное через киргизию или крутить пиратские копии голливудских кино прям в кинозалах за бабки прям чисто себе в карман. На словах он лев толстой а на деле х простой
вспомнился старый прикол - как чинуша условно одел Версаче, сел в свой Майбах и написал с айфона в твиттере - как загнивает Запад.
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Я чего-то запутался, то хотят, чтобы спорт был вне политики, то не хотят дискриминации политических убеждений. Вы уже определитесь, чего хотите. И кстати интересно, с чего он решил, что после "победы" Россию куда-то вернут?
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Ответ Ева Витебская
Комментарий удален пользователем
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Но есть базовые принципы олимпизма, а есть ещё шестая христианская заповедь «Не убий».
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Ответ riverman1980
освобождение всех русских городов Украины еще впереди.
Третий год скоро пойдет, а ни одного облцентра не "освобождено". Не слишком ли хорохорятся зетанутые?
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Победа это что?
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"Историческая правда" непременно восторжествует. Зенит вернётся к тому статусу, в котором провёл лучшие свои годы))
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У них в кооперативе свой плешивый мирок. Можно понять, когда вся эта братия несёт такую ахинею.
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Ответ riverman1980
Комментарий скрыт
То же что с освобождением всех русских городов Украины
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Скорее, наоборот. Тогда никто никогда никуда не примет
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когда победа придет - это про автомобиль?
даже не приедет
#аналоговнет
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А победа для кого для власти или для спортсменов?
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Кто знает, в хартии есть такая фраза: «Не допускаются никакие дискриминации по расовым, религиозным, политическим признакам»?
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Как фанатикам фк газпрома их президент и его высказывания? До сих пор будете делать вид, что миллеры и медведевы это не про вас?))
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Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
Поживем - увидим
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О какой победе это чудо говорит?
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Ответ damondiamond
ты #####? какая победа? 50к человек у твоей страны погибло уже, победоносец #####
Это ты приуменьшил конечно
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Ответ Ева Витебская
Комментарий скрыт
и поэтому Лахта теперь оутсорсит в Витебск... 🤔
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