Александр Медведев об отстранении российских спортсменов: «Историческая правда восторжествует. Когда победа придет, тогда это произойдет гораздо быстрее»
Александр Медведев высказался об ограничениях в отношении российских спортсменов.
– Как вы относитесь к недавнему заявлению МОК о том, что россиян допускают до Олимпиады при определенных условиях?
– Надо ознакомиться, какие будут дополнительные требования. Я слышал, что нужно доказывать, что ты не вовлечен туда‑сюда или куда‑то еще. Но есть базовые принципы олимпизма, провозглашенные Пьером де Кубертеном, и там черным по белому было написано, что потом нашло отражение в уставе МОК: «Не допускаются никакие дискриминации по расовым, религиозным, политическим признакам».
Спорт предназначен для того, чтобы объединять людей. А сейчас мы видим совсем другое – их разъединяют. Например, почему в хоккее отстранили белорусов, а в футболе – нет? Где логика? Ее просто нет. Разве что в Международной федерации хоккея подумали, что белорусы – тоже сильная сборная, и давайте ее тоже уберем.
Я все равно уверен, что историческая правда восторжествует. Конечно, очень хорошо, чтобы это произошло раньше, чем позже, чтобы спортсмены не теряли возможность соревноваться на высшем уровне: на чемпионатах мира, Европы, на Олимпиадах. К сожалению, пока мы не видим такого. Но я уверен, что когда победа придет, тогда это произойдет гораздо быстрее, – сказал председатель совета директоров СКА, занимающий также пост председателя правления ФК «Зенит».
Наших спортсменов допустили до Олимпиады – с кучей условий
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