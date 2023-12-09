«Зенит» – «Пари НН». Мостовой и Фернандес играют. Онлайн-трансляция начнется в 19:45

«Зенит» примет «Пари НН» в рамках 18-го тура Мир Премьер-лиги.

Sports.ru будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча, который начнется 19:45 по московскому времени.

Таблица Мир РПЛ

Статистика Мир РПЛ

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