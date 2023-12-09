«Зенит» – «Пари НН». Мостовой и Фернандес играют. Онлайн-трансляция начнется в 19:45

Теги Зенит премьер-лига Россия Пари НН онлайны Футбол

«Зенит» примет «Пари НН» в рамках 18-го тура Мир Премьер-лиги.

Sports.ru будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча, который начнется 19:45 по московскому времени.

Зенит – Пари НН
Дата проведения
9 декабря, 19.45, «Газпром Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
ЗенитАдамов, Чистяков, Фернандес, Родригао, Мантуан, Дуглас Сантос, Барриос, Вендел, Кейрос, Мостовой, Кассьерра.
Пари ННКукушкин, Стоцкий, Тихий, Гоцук, Александров, Каккоев, Трошечкин, Кухарчук, Калинский, Карапузов, Севикян.

Таблица Мир РПЛ

Статистика Мир РПЛ

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6 комментариев
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Зениту удачи и победы👌
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Вперёд за Питер!
Нужна победа 🥇
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Убрали Кержакова. И хорошо
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А составы будут? Меня волнует один вопрос. Кто в воротах?)
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Ответ Ninjah
А составы будут? Меня волнует один вопрос. Кто в воротах?)
Всё нормально сегодня будет с воротами, не волнуйтесь👌😁
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Ответ Сергей48
Всё нормально сегодня будет с воротами, не волнуйтесь👌😁
Сегодня в воротах очередной переоценённый парнишка, который якобы вытеснит Кержакова из старта (до первого матча весны). А на деле кроме Сафонова все остальные вратари плюс минус одного уровня.
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