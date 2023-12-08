Финал Гран-при. Малинин, Уно, Кагияма, Миура, Аймо и Сяо Хим Фа выступят с произвольными программами
9 декабря в финале Гран-при фигуристы представят произвольные программы.
Финал Гран-при по фигурному катанию
Пекин, Китай
Мужчины
Начало – 15:27 по московскому времени, прямая трансляция – Okko.
Первая разминка
1. Адам Сяо Хим Фа (Франция)
2. Кевин Аймо (Франция)
3. Као Миура (Япония)
4. Юма Кагияма (Япония)
5. Шома Уно (Япония)
6. Илья Малинин (США)
Положение после короткой программы
1. Илья Малинин (США) – 106,90
2. Шома Уно (Япония) – 106,02
3. Юма Кагияма (Япония) – 103,72
4. Као Миура (Япония) – 94,86
5. Кевин Аймо (Франция) – 93,20
6. Адам Сяо Хим Фа (Франция) – 88,36
Расписание финала Гран-при по фигурному катанию в Пекине: там выступят Малинин, Сакамото, Хендрикс, Чок и Бейтс
Сильный финал, всем желаю прекрасных прокатов, жаль, что нельзя всем пожелать пьедестала))
Илье творить историю.