Финал Гран-при. Малинин, Уно, Кагияма, Миура, Аймо и Сяо Хим Фа выступят с произвольными программами

Теги результаты Гран-при Финал Гран-при по фигурному катанию сборная Франции сборная США сборная Японии мужское катание Шома Уно Кевин Аймо Юма Кагияма Адам Сяо Хим Фа Илья Малинин Као Миура Фигурное катание

9 декабря в финале Гран-при фигуристы представят произвольные программы.

Финал Гран-при по фигурному катанию

Пекин, Китай

Мужчины

Начало – 15:27 по московскому времени, прямая трансляция – Okko.

Первая разминка

1. Адам Сяо Хим Фа (Франция)

2. Кевин Аймо (Франция)

3. Као Миура (Япония)

4. Юма Кагияма (Япония)

5. Шома Уно (Япония)

6. Илья Малинин (США)

Положение после короткой программы

1. Илья Малинин (США) – 106,90

2. Шома Уно (Япония) – 106,02

3. Юма Кагияма (Япония) – 103,72

4. Као Миура (Япония) – 94,86

5. Кевин Аймо (Франция) – 93,20

6. Адам Сяо Хим Фа (Франция) – 88,36

Расписание финала Гран-при по фигурному катанию в Пекине: там выступят Малинин, Сакамото, Хендрикс, Чок и Бейтс

Материалы по теме

8 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Адаму собраться и выдать прокат как на этапах.
+7
0
+7
Я в полном раздрае, не знаю за кого болеть, все замечательные фигуристы!
Сильный финал, всем желаю прекрасных прокатов, жаль, что нельзя всем пожелать пьедестала))
+3
0
+3
Адаму откопаться, он может.
Илье творить историю.
+3
0
+3
Всем хороших прокатов - пусть этот финал Гран-при получится ярким и запоминающимся! Ну а сердцем, как всегда, я за Шому. Удачи и вдохновения этому удивительному спортсмену. :)
+3
-3
0
Илюше и Адаму все отпрыгать и выкатать! Allez, courage!✌️👍
0
0
0
Все парни в финале крутые, всем удачи и без падений, Илье победы, Адаму и Шоме быть на пьедестале.
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий