«Зенит» предложил вингеру «Палмейрас» Артуру контракт на 5 лет

«Зенит» хочет заключить с Артуром Гимараэсом долгосрочное соглашение.

По данным «Чемпионата», петербуржцы предложили 25-летнему вингеру контракт на пять лет.

Ранее сообщалось, что « » будут выплачены 15 млн евро, а еще 3 млн предусмотрены в виде бонусов.

перешел в «Палмейрас» из «Ред Булл Брагантино» в начале года за 9 млн евро. За свой нынешний клуб он провел 45 матчей, в которых отличился 10 голами и 2 ассистами.

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