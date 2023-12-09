«Зенит» предложил вингеру «Палмейрас» Артуру контракт на 5 лет

Теги Зенит Палмейрас высшая лига Бразилия премьер-лига Россия возможные трансферы Артур Гимараэс Чемпионат.com Футбол

«Зенит» хочет заключить с Артуром Гимараэсом долгосрочное соглашение.

По данным «Чемпионата», петербуржцы предложили 25-летнему вингеру контракт на пять лет.

Ранее сообщалось, что «Палмейрас» будут выплачены 15 млн евро, а еще 3 млн предусмотрены в виде бонусов.

Артур перешел в «Палмейрас» из «Ред Булл Брагантино» в начале года за 9 млн евро. За свой нынешний клуб он провел 45 матчей, в которых отличился 10 голами и 2 ассистами. 

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25 комментариев
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Зенит Рио де Жанейро
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Ответ Тёма Тёма
Лукойл. Частный спонсор. Государству не принадлежит. Ещё вопросы?
Ясно. Та самая частная нефть
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Ответ Тёма Тёма
А говорят хуже стали жить. Ан нет. Всё хорошо. Заплатим все за вингера Зенита)
ну уж после продажи малкома Зенит может себе позволить, а вот Спратак откуда деньги берет это вопрос
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А говорят хуже стали жить. Ан нет. Всё хорошо. Заплатим все за вингера Зенита)
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Ответ Тёма Тёма
Лукойл. Частный спонсор. Государству не принадлежит. Ещё вопросы?
Лукойл частная компания))) дураком то нравится прикидываться, а ??)))
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Ответ Тёма Тёма
Комментарий удален пользователем
Ух, сразу стрелки на нацию перевёл. Что-то более умное и оригинальное уровень развития придумать не позволяет?
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Ответ Roman
Раньше Зенит пылесосил чемпионат России, теперь переключился на чемпионат Бразилии) хотя там и рады, сливают всяких Ренанов и Ду Кейросов им
Комментарий удален модератором
Ответ vdm23
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Ответ Зелёный гопник
Наоборот Гордость! У Спартака 0 трофеев на международной арене, а у Зенита целых 2 !
Комментарий удален модератором
Ответ Filipp Gorski
Самое главное что бы принёс пользу Эксперты Бразильского чемпионата. Как он вам? Хорошо проявлял себя?
По меркам российского чемпионата топовый футболист. ВЗените должен быть основным если без травм ,но самое главное чтобы быстро адаптировался .
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Ответ Тёма Тёма
Лукойл. Частный спонсор. Государству не принадлежит. Ещё вопросы?
Сектант на ветке )
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Ответ Тёма Тёма
А говорят хуже стали жить. Ан нет. Всё хорошо. Заплатим все за вингера Зенита)
Ты то уж , заплатишь так заплатишь)
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Ответ Тёма Тёма
Ок. Пруф давай, что, хотя бы, 50% + 1 акция у государства и я признаю, что не прав.
так получается вообще людей прокатили с этим вашим лукойлом, забрали недра, и ничего народу то и не обломилось😂😂
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Ответ Давид Agabekyan
Да. Даже со второй попытки ничего умнее не придумал. При этом ещё и законы России несильно уважаешь
Ну так твой коммент про бабушек, вообще, топ, раз удален модератором) Всё ясно) Лишь бы чё сказать. В бан.
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Ответ Тёма Тёма
А говорят хуже стали жить. Ан нет. Всё хорошо. Заплатим все за вингера Зенита)
У тебя что деньги есть?
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Ответ Тёма Тёма
Да нет. Просто не пойму зачем лезть в наши во внутрироссийские футбольные споры?) У вас там Пюник, Арарат... Вот за них беспокойся)
Да. Даже со второй попытки ничего умнее не придумал. При этом ещё и законы России несильно уважаешь
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Ответ Давид Agabekyan
Комментарий удален модератором
Комментарий удален пользователем
Ответ Тёма Тёма
А говорят хуже стали жить. Ан нет. Всё хорошо. Заплатим все за вингера Зенита)
Комментарий удален модератором
Газпром приказал бабушкам срочно скинуться на нового бразильского игрока
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Бразилиация
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Раньше Зенит пылесосил чемпионат России, теперь переключился на чемпионат Бразилии)
хотя там и рады, сливают всяких Ренанов и Ду Кейросов им
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Комментарий удален модератором
Самое главное что бы принёс пользу
Эксперты Бразильского чемпионата. Как он вам? Хорошо проявлял себя?
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вот и Малкомозаменитель для Клаудиньо)
глядишь, Уикенд ярче играть начнёт 🙃
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