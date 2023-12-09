У Беллингема 16 голов в 18 матчах за «Реал». Он лидер гонки бомбардиров Ла Лиги
Джуд Беллингем забил очередной гол за «Реал».
20-летний хавбек сборной Англии на 53-й минуте открыл счет в матче 16-го тура Ла Лиги против «Бетиса» (1:0, второй тайм).
Беллингем ворвался в штрафную севильского клуба, получил пас верхом от Браима Диаса и переиграл вратаря.
Теперь у Джуда 16 голов в 18 матчах за «Реал». Это больше, чем за весь прошлый сезон в «Боруссии» Дортмунд.
С 12 голами англичанин лидирует в списке лучших бомбардиров чемпионата Испании. У Антуана Гризманна («Атлетико») и Борхи Майораля («Хетафе») по 9 мячей.
Его подробная статистика – здесь.
Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
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И Браим молодец, по полной свои шансы использует.
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Ну а Месси в Интер Майами за копу наврядли дадут европейскую награду.
Хотя я понимаю к чему вы. Зависть не к лучшему)
А Сити без Родри и КДБ унывание. Холланд не может сделать тоже самое, что делает Беллингем, а именно тащить команду чуть ли не в одиночку.
При этом некорректно сравнивать 9ку и полузащитника по голевой статистике. У того же Беллингема большой вклад и в обороне, и в созидании. Хотя там ещё есть множество других критериев, в которых Беллингем естественно лучше, но перечислять сейчас лень.
Но я хотел бы добавить, что... да, никого не удивить, но подорвать чью-то ####... сколько угодно.