У Беллингема 16 голов в 18 матчах за «Реал». Он лидер гонки бомбардиров Ла Лиги

Теги Сборная Англии по футболу Реал Мадрид Бетис Ла Лига Браим Диас Джуд Беллингем Футбол

Джуд Беллингем забил очередной гол за «Реал».

20-летний хавбек сборной Англии на 53-й минуте открыл счет в матче 16-го тура Ла Лиги против «Бетиса» (1:0, второй тайм).

Беллингем ворвался в штрафную севильского клуба, получил пас верхом от Браима Диаса и переиграл вратаря.

Теперь у Джуда 16 голов в 18 матчах за «Реал». Это больше, чем за весь прошлый сезон в «Боруссии» Дортмунд.

С 12 голами англичанин лидирует в списке лучших бомбардиров чемпионата Испании. У Антуана Гризманна («Атлетико») и Борхи Майораля («Хетафе») по 9 мячей.

Его подробная статистика – здесь.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

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33 комментария
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Потрясающий трансфер Реала, который сработал сразу. Можно только поаплодировать менеджерам и Пересу.
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Шикарная комбинация получилась. Идеальный черпачок от Браима и прекрасное завершение от Джуда. Топище!
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Что за тигр этот лев!
И Браим молодец, по полной свои шансы использует.
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Ахах, верблюд добавил в чс походу всех, чтобы ему не отвечали)) У Месси за весь прошлый сезон в фермер лиге 16 голов было, так что помолчал бы ))
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Ответ realsila
Дайте Месси ЗМ!!
Пошутил? Молодец, а теперь катись подальше.
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У Реала сейчас россыпь молодых игроков и все уже во главе с Джудом становятся топовыми игроками
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Справедливости ради и Бетис забил с обреза Джуда
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Не зря Беллингема короновали как Короля Каталонии
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Ответ S H A R K
Главное так же держать во второй половине сезона и вне зависимости от трофеев он сможет взять ЗМ. А пока явных конкурентов не вижу. Ну разве что Кейн со своими хет-триками в ворота Бохумов и Дармштадтов, и то с натяжкой.
А что насчёт холанда? Или р-н тень для вас у которого ассист и голов больше чем к Беллингема. Холанда лучше чем Беллингем по ассистам и голам в 23/24 и холанд побил сразу 2 мировых рекорда но вы его занижаете
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Я думаю не кто не ожидал от Джута такого яркого начала за новый клуб, будущий обладатель ЗМ
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Как в здравом уме можно сравнивать Гави и Педри с ним?
Лучший футболист мира прямо сейчас!
Будущий обладатель ЗМ - запомните этот комментарий!
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Ответ JENNINGS
Как в здравом уме можно сравнивать Гави и Педри с ним? Лучший футболист мира прямо сейчас! Будущий обладатель ЗМ - запомните этот комментарий!
а почему холанда, Кейна, Герраси не хвалите? У них голов и ассит больше чем у Беллингема но они в тени.Это потому что вас интересует игроки которые подрожают Роналду. Например Гаррначо сделал через себя как Роналду и про него весь мир говорит а про холанд и Демарко вообще не кто не говори
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Лучший в мире,рядом вообще никого)
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Широко человек шагает. Лишь бы штаны не порвал, раньше времени и не подвел всех нас, любителей реала.
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Главное так же держать во второй половине сезона и вне зависимости от трофеев он сможет взять ЗМ. А пока явных конкурентов не вижу. Ну разве что Кейн со своими хет-триками в ворота Бохумов и Дармштадтов, и то с натяжкой.
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Лучший в мире на данный момент
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Беллингем это лучшее что произошло с Ла Лигой со времен зубастика Роналдо
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Давно не было игроков, которые твердо и честно заслуживали ЗМ. Беллингем как раз потным заслуженным трудом возьмет, в отличие от аргентинского пешехода
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Беллингем хорош. Это вам не распиаренные Педри с Гави с их фальшивыми наградами.
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Ответ JENNINGS
Как в здравом уме можно сравнивать Гави и Педри с ним? Лучший футболист мира прямо сейчас! Будущий обладатель ЗМ - запомните этот комментарий!
Так никто их не сравнивает 😐
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Ответ S H A R K
Главное так же держать во второй половине сезона и вне зависимости от трофеев он сможет взять ЗМ. А пока явных конкурентов не вижу. Ну разве что Кейн со своими хет-триками в ворота Бохумов и Дармштадтов, и то с натяжкой.
Мбаппе по старой памяти, но Джуд реально топ, никто ни оказывает такого влияния на команду. Если ПСЖ далеко пройдет в ЛЧ, то Килиан навяжет борьбу
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Ответ GibsonFlyingV
Мбаппе по старой памяти, но Джуд реально топ, никто ни оказывает такого влияния на команду. Если ПСЖ далеко пройдет в ЛЧ, то Килиан навяжет борьбу
У Мбаппе шансы будут, если выиграет Евро и засверкает как на ЧМ
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Ответ S H A R K
Главное так же держать во второй половине сезона и вне зависимости от трофеев он сможет взять ЗМ. А пока явных конкурентов не вижу. Ну разве что Кейн со своими хет-триками в ворота Бохумов и Дармштадтов, и то с натяжкой.
в 24ом Копа же. Бразилия тухлая, понятно кто выиграет, и в МЛС шоу как надо сделают.
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Ответ S H A R K
У Мбаппе шансы будут, если выиграет Евро и засверкает как на ЧМ
Не обязательно выиграет, но если ярко сыграет, то безусловно будет претендовать. Я вижу пока только этих двоих как кандидатов. Кейн маловероятно, Холанд пока не набрал ход, посмотрим, что будет весной. Ну, Лаутаро еще можно вспомнить, но у него шансы вообще мизерные
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Джуд - реально игрок на все 100! Как же Реал угадал с ним!
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Ответ A.G
в 24ом Копа же. Бразилия тухлая, понятно кто выиграет, и в МЛС шоу как надо сделают.
У Бразилии за последние 5 копы только 1 титул. Аргентина фаворит конечно, но я считаю, что у Уругвая и Колумбии огромные шансы.
Ну а Месси в Интер Майами за копу наврядли дадут европейскую награду.
Хотя я понимаю к чему вы. Зависть не к лучшему)
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Ответ Сулиман
А что насчёт холанда? Или р-н тень для вас у которого ассист и голов больше чем к Беллингема. Холанда лучше чем Беллингем по ассистам и голам в 23/24 и холанд побил сразу 2 мировых рекорда но вы его занижаете
Холланд хорош как бомбардир, но не как тащер. Беллингем каждый раз своими голами спасает команду от поражения. Реал сейчас на 1-ом месте во многом благодаря Беллингему. Реал благодаря нему может побеждать даже при отсутствии других ключевых игроков.
А Сити без Родри и КДБ унывание. Холланд не может сделать тоже самое, что делает Беллингем, а именно тащить команду чуть ли не в одиночку.
При этом некорректно сравнивать 9ку и полузащитника по голевой статистике. У того же Беллингема большой вклад и в обороне, и в созидании. Хотя там ещё есть множество других критериев, в которых Беллингем естественно лучше, но перечислять сейчас лень.
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Ответ NerdFromNerd
Ахах, верблюд добавил в чс походу всех, чтобы ему не отвечали)) У Месси за весь прошлый сезон в фермер лиге 16 голов было, так что помолчал бы ))
Не вывозит конкурентного диалога.
Но я хотел бы добавить, что... да, никого не удивить, но подорвать чью-то ####... сколько угодно.
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