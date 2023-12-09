У Беллингема 16 голов в 18 матчах за «Реал». Он лидер гонки бомбардиров Ла Лиги

Джуд Беллингем забил очередной гол за «Реал».

20-летний хавбек сборной на 53-й минуте открыл счет в матче 16-го тура против « » (1:0, второй тайм).

ворвался в штрафную севильского клуба, получил пас верхом от и переиграл вратаря.

Теперь у Джуда 16 голов в 18 матчах за «Реал». Это больше, чем за весь прошлый сезон в «Боруссии» Дортмунд.

С 12 голами англичанин лидирует в списке лучших бомбардиров чемпионата Испании. У Антуана Гризманна («Атлетико») и Борхи Майораля («Хетафе») по 9 мячей.

Его подробная статистика – здесь.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

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