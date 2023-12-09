Голдобин выиграл конкурс капитанов на Матче звезд КХЛ. Он обыграл Ткачева, Гусева и Радулова
Николай Голдобин выиграл конкурс капитанов в рамках Фонбет Матча звезд КХЛ.
В Санкт-Петербурге состоялось мастер-шоу.
Каждому из капитанов нужно было пройти шесть станций – бросок сходу, точная передача, точная подкидка, хоккейный бильярд, хоккейный баскетбол и счастливый бросок.
На первой необходимо было послать шайбу в ворота верхом, на второй и третьей – поразить мини-ворота соответствующим способом, на четвёртой – попасть в ворота с дальней синей линии рикошетом от борта, на пятой – забить «парашютик» в импровизированное баскетбольное кольцо, на шестой – попасть с синей линии в отверстие щита, закрывающего дальние ворота.
Конкурс выиграл Николай Голдобин (Дивизион Боброва) – 12 баллов. Второе место занял Никита Гусев (Дивизион Тарасова) – 10 баллов. Третье – Александр Радулов (Дивизион Харламова), набравший 9 баллов. Четвертое – Владимир Ткачев (Дивизион Чернышева), набравший 8 баллов.