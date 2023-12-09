«Зенит» купит вингера Артура у «Палмейрас» за 15+3 млн евро (Globo Esporte)

Теги Зенит Палмейрас высшая лига Бразилия премьер-лига Россия возможные трансферы Артур Гимараэс деньги Футбол

«Зенит» купит вингера «Палмейрас» Артура.

По данным Globo Esporte, петербургский клуб заплатит 15 миллионов евро, а еще 3 миллиона евро предусмотрены в виде бонусов. Отмечается, что согласовываются последние детали сделки.

Артур перешел в «Палмейрас» из «Ред Булл Брагантино» в начале года за 9 млн евро. За свой нынешний клуб он провел 45 матчей, в которых отличился 10 голами и 2 ассистами. 

Контракт игрока с бразильской командой действует до 2027 года. Его статистику можно найти здесь

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56 комментариев
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18 за вингера, 18 за левого защитника
Зенит развлекается
О какой конкуренции в чемпионате может идти речь вообще
+77
-34
+43
Ответ Алешка Терминатор
Комментарий скрыт
куда нам до ваших кокаиновых баронов
+42
-9
+33
Ответ Алешка Терминатор
Комментарий скрыт
в Спартаке конечно негров нет! Зенит такой плохой,что приходится бывшего спортдира Рибальту нанимать?
+34
-5
+29
Ответ Влад Безруков
18 за вингера, 18 за левого защитника Зенит развлекается О какой конкуренции в чемпионате может идти речь вообще
Какие 18 за какого левого защитника?))🤣🤣🤣
А еще 50 за вратаря да?
+29
-16
+13
Ответ Айнур Гайсин
Комментарий удален пользователем
За Малкома
+9
-1
+8
Добро пожаловать в лучший российский клуб!
+35
-28
+7
Интересно читать мнение возмущающихся "большой цене" за трансфер на этой ветке.
Напомню, что:
1) Летом Зенит продал Малкома за 60 млн евро и может на эти деньги спокойно купить замену.
2) Столичные клубы спокойно покупают выше чем за 10 миллионов (± такие же деньги) Кралов, Тиллей, Влашичей, Крыховяков, Филиппов, Эджуке, Педро Рош; Краснодар - Кордобу и Кабеллу.
Чего ж опять у всех кровь из глаз течёт при виде Зенита?)) от того, что правильно использовать футболистов на поле могут?))
+10
-4
+6
Ответ ЛеваяНогаХалка
Какие 18 за какого левого защитника?))🤣🤣🤣 А еще 50 за вратаря да?
❗️«Зенит» предложил 18 млн евро за защитника «Сан-Паулу» Бералдо: 20-летним бразильцем также интересуется «Лестер», занимающий первое место в Чемпионшипе — Globo, UOL
+12
-7
+5
Ответ Влад Безруков
18 за вингера, 18 за левого защитника Зенит развлекается О какой конкуренции в чемпионате может идти речь вообще
клуб продал летом Малкома за 60 млн евро. Логично же, что могут спокойно потратить эти деньги на усиление состава.
+7
-2
+5
Ответ pashajj
Как он парни, кто следит за Бразилией?
Хоккеист
+8
-4
+4
Ещё Педро должен отправить документы в ФИФА чтобы провести сборы с Зенитом.

По сведениям источника, бразилец подаст документы в ФИФА, чтобы иметь возможность участвовать в предсезонной подготовке «Зенита» до достижения 18 лет. Ожидается, что матч с «Коритибой», который состоится предстоящей ночью, станет для вингера последним в составе «Коринтианса». Об этом сообщает "Рамблер". Далее: https://sport.rambler.ru/football/51900129/?utm_content=msport_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
+7
-3
+4
Ответ Сергей Орлов
Отличный игрок. Жаль, к силам зла присоединяется(
Сережа , что не стоит?
+4
-1
+3
Ответ Stas Politik
Интересно читать мнение возмущающихся "большой цене" за трансфер на этой ветке. Напомню, что: 1) Летом Зенит продал Малкома за 60 млн евро и может на эти деньги спокойно купить замену. 2) Столичные клубы спокойно покупают выше чем за 10 миллионов (± такие же деньги) Кралов, Тиллей, Влашичей, Крыховяков, Филиппов, Эджуке, Педро Рош; Краснодар - Кордобу и Кабеллу. Чего ж опять у всех кровь из глаз течёт при виде Зенита?)) от того, что правильно использовать футболистов на поле могут?))
Нормально ты, конечно, приравнял дорогие покупки ВСЕХ остальных клубов к одному Зениту) Действительно, кто же им мешает конкурировать)
+7
-4
+3
Ответ Stas Politik
клуб продал летом Малкома за 60 млн евро. Логично же, что могут спокойно потратить эти деньги на усиление состава.
а купил малкома за сколько ?
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0
+2
Ответ Алексей
в Спартаке конечно негров нет! Зенит такой плохой,что приходится бывшего спортдира Рибальту нанимать?
Им это не поможет 😅
+2
0
+2
Как раз подбирается команда для тотальных унижений нашего, многострадального спартачка. Будет типа Зенит 7:1 спартак или Зенит 6:0 спартак. Будем наслаждаться просмотром унижения.
+2
0
+2
Нормально, на сдачу от Малкома
+2
-1
+1
Всё идёт к 11 бразильцам в старте, и воплям от питерских про лучшую в стране академию
+4
-3
+1
Ответ ЛеваяНогаХалка
Какие 18 за какого левого защитника?))🤣🤣🤣 А еще 50 за вратаря да?
https://m.sports.ru/football/1115694602-zenit-predlagal-18-mln-evro-za-beraldo-san-paulu-oczenivaet-zashhitnik.html
Не вводите в заблуждение)
+1
0
+1
Ответ hett
а откуда у них деньги?
Продажа Малкома за 60 млн летом
+1
0
+1
Ответ PIT-BUL
Комментарий скрыт
а если и выйграет то ни чего не поменяется
0
0
0
Ответ PIT-BUL
Комментарий скрыт
Скорее бы уже
0
0
0
Ответ filippa
а купил малкома за сколько ?
Купил Малкома на деньги с Паредеса.
А Паредеса на деньги с Халка
А Халка брали в рассрочку на 5 лет и он окупил трансфер постоянным участием в ЛЧ
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Ответ Filipp Gorski
Сомнительный парень Статистика не ахти Следящие за чемпионатом Бразилии мб вы знаете больше о нём? Мб он одарен технически?
Прекрасный игрок.
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Ответ Алешка Терминатор
Комментарий скрыт
что у ЛУКОЙЛа не народные деньги? что гулять мешает? не пиши только, что это частная контора, не смеши
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Еще и Педро маленький приходит.Значит кто-то уйдет,так как легионерских мест уже нет. Скорее всего Ренан в аренду или Кейрос.
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Игрок топовый по меркам нашего чемпионата Зениту надо его брать
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Перспективный игрок....
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пир во время чумы. . а главное для чего ? ЛЧ нет . для чего эти траты? за 15 мл можно .... ай помолчу а то забанят.
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а откуда у них деньги?
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