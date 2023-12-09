«Зенит» купит вингера «Палмейрас» Артура.

По данным Globo Esporte, петербургский клуб заплатит 15 миллионов евро, а еще 3 миллиона евро предусмотрены в виде бонусов. Отмечается, что согласовываются последние детали сделки.

перешел в « » из «Ред Булл Брагантино» в начале года за 9 млн евро. За свой нынешний клуб он провел 45 матчей, в которых отличился 10 голами и 2 ассистами.

Контракт игрока с бразильской командой действует до 2027 года. Его статистику можно найти здесь.

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