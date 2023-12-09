«Зенит» купит вингера Артура у «Палмейрас» за 15+3 млн евро (Globo Esporte)
«Зенит» купит вингера «Палмейрас» Артура.
По данным Globo Esporte, петербургский клуб заплатит 15 миллионов евро, а еще 3 миллиона евро предусмотрены в виде бонусов. Отмечается, что согласовываются последние детали сделки.
Артур перешел в «Палмейрас» из «Ред Булл Брагантино» в начале года за 9 млн евро. За свой нынешний клуб он провел 45 матчей, в которых отличился 10 голами и 2 ассистами.
Контракт игрока с бразильской командой действует до 2027 года. Его статистику можно найти здесь.
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Зенит развлекается
О какой конкуренции в чемпионате может идти речь вообще
А еще 50 за вратаря да?
Напомню, что:
1) Летом Зенит продал Малкома за 60 млн евро и может на эти деньги спокойно купить замену.
2) Столичные клубы спокойно покупают выше чем за 10 миллионов (± такие же деньги) Кралов, Тиллей, Влашичей, Крыховяков, Филиппов, Эджуке, Педро Рош; Краснодар - Кордобу и Кабеллу.
Чего ж опять у всех кровь из глаз течёт при виде Зенита?)) от того, что правильно использовать футболистов на поле могут?))
По сведениям источника, бразилец подаст документы в ФИФА, чтобы иметь возможность участвовать в предсезонной подготовке «Зенита» до достижения 18 лет. Ожидается, что матч с «Коритибой», который состоится предстоящей ночью, станет для вингера последним в составе «Коринтианса». Об этом сообщает "Рамблер". Далее: https://sport.rambler.ru/football/51900129/?utm_content=msport_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
Не вводите в заблуждение)
А Паредеса на деньги с Халка
А Халка брали в рассрочку на 5 лет и он окупил трансфер постоянным участием в ЛЧ