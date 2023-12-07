Поражение «Сити», «МЮ» обыграл «Челси», билеты в кредит от «Зенита», «Реал» попробует договориться с Мбаппе зимой, Гинер поставил Акинфеева выше Яшина и другие новости

1. «Манчестер Сити» продолжает терять очки: команда Пепа проиграла 3-й матч в этой АПЛ – «Астон Вилле» (0:1). «Манчестер Юнайтед» благодаря дублю Скотта Мактоминея победил «Челси» (2:1), хотя Бруну не реализовал пенальти. «Ливерпуль» обыграл «Шеффилд Юнайтед» в гостях (2:0).

В результате «Ман Сити» опустился на 4-е место и отстает от «Арсенала» на 6 очков, а «Астон Вилла» стала 3-й.

2. «Зенит» объявил о начале продаж билетов на матчи и абонементов в кредит. Минимальная сумма – 2000 рублей, срок – от 6 до 36 месяцев.

3. «Спартак» официально объявил о подписании Ильи Ковальчука. Контракт с 40-летним форвардом заключен до конца сезона.

4. «Реал» попробует договориться с Мбаппе зимой – не только устно. «Мадрид» переключится на Холанда, если Килиан не даст согласие до 15 января.

5. НХЛ. Два очка Никиты Кучерова принесли «Тампе» победу над «Питтсбургом» (3:1). Другие результаты – здесь.

6. У Арсена Захаряна нет результативных действий в 14 матчах за «Сосьедад». Он целиком провел победный матч Кубка Испании против «Андрача» (и на него даже ненадолго по ошибке записали гол).

7. «Сибирь» уволила Дэвида Немировски из-за неудовлетворительных результатов. Кривокрасов стал и. о. главного тренера.

8. Турнир сборных от НХЛ в 2025-м не будет называться Кубком мира, подтвердил Гэри Беттмэн.

9. НБА. «Клипперс» принимают «Денвер», «Филадельфия» справилась с «Вашингтоном» благодаря 50 очкам Эмбиида. Остальные результаты – здесь.

10. Олимпийская чемпионка Наталья Линичук согласилась на работу в академии Евгения Плющенко, пишет ТАСС.

11. Прокуратура требует 4 года тюрьмы для фанатов «Атлетико», подвесивших куклу Винисиуса под мостом. Болельщики «идеологически относятся к крайне правым»

12. Единая лига ВТБ. ЦСКА обыграл в гостях «Енисей», УНИКС разгромил «Нижний Новгород».

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Каррагер о словах Гвардиолы про 0 титулов в АПЛ: «Наверное, я бы выиграл 1, если бы «Ливерпуль» принадлежал целому государству и обвинялся в 115 нарушениях!»

Андрей Канчельскис: «Кто считает Россию нефутбольной страной? Слуцкий? Потому что он в футбол не играл. Ему надо дальше лазить по деревьям и кошек ловить»

Смолов о сериале «Слово пацана»: «Очень нравится. Надеюсь, его не запретят. «Бригада» явно больше романтизировала бандитизм»

Бояринцев о матчах зимой: «Не вижу проблем, надел перчатки, шапку – и вперед, показывать искрометный футбол. В детстве все играли на коробках в минус 25, все было нормально»

«Спартак» – самый популярный клуб России. Сколько бы «Зенит» ни побеждал, все равно на «Спартак» обращают больше внимания». Виталий Шитов о клубах

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