Лыжи. Кубок мира. Клэбо, Валнес, Гульберг, Пеллегрино, Шанава, Жув пробегут классический спринт

9 декабря на этапе Кубка мира по лыжам в Эстерсунде пройдет классический спринт.

Кубок мира по лыжным гонкам-2023/24

3-й этап

Эстерсунд, Швеция

Спринт, классический стиль

Мужчины

Квалификация – 13:05 по московскому времени, финал – 15:30 (прямая трансляция – «Матч! Арена»).

Старт-лист квалификации

2. Эвен Нортуг (Норвегия)

6. Харальд Амундсен (Норвегия)

10. Пол Гульберг (Норвегия)

13. Михал Новак (Чехия)

14. Бен Огден (США)

16. Ришар Жув (Франция)

18. Федерико Пеллегрино (Италия)

19. Калле Халварссон (Швеция)

20. Эрик Валнес (Норвегия)

21. Рено Же (Франция)

22. Матс Вильям Йенссен (Норвегия)

23. Жюль Шаппа (Франция)

24. Ховард Сулос Таугбель (Норвегия)

26. Ансгар Эвенсен (Норвегия)

27. Эдвин Ангер (Швеция)

28. Йони Мяки (Финляндия)

29. Люка Шанава (Франция)

30. Йоханнес Клэбо (Норвегия)

33. Ван Цян (Китай)

74. Ииво Нисканен (Финляндия)

Расписание трансляций третьего этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Эстерсунде