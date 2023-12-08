Финал Гран-при. Чок и Бейтс, Гиньяр и Фаббри, Гиллес и Пуарье, Фир и Гибсон выйдут на лед с произвольными танцами

Теги результаты танцы на льду Гран-при сборная Канады Финал Гран-при по фигурному катанию сборная США сборная Великобритании сборная Италии Поль Пуарье Эван Бейтс Мэдисон Чок Пайпер Гиллес Марко Фаббри Шарлен Гиньяр Лоранс Фурнье-Бодри Николай Соренсен Марджори Лажуа Захари Лага Лайла Фир Льюис Гибсон Фигурное катание

9 декабря в финале Гран-при дуэты выступят с произвольными танцами.

Финал Гран-при по фигурному катанию

Пекин, Китай

Танцы на льду

Произвольный танец

Начало – 12:50 по московскому времени, прямая трансляция – Okko.

Первая разминка

1. Марджори Лажуа – Захари Лага (Канада)

2. Лоранс Фурнье-Бодри – Николай Соренсен (Канада)

3. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания)

Вторая разминка

4. Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада)

5. Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия)

6. Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США)

Положение после ритм-танца

1. Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США) – 89,15

2. Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия) – 85,82

3. Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада) – 85,17

4. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания) – 76,24

5. Лоранс Фурнье-Бодри – Николай Соренсен (Канада) – 74,82

6. Марджори Лажуа – Захари Лага (Канада) – 74,74

Расписание финала Гран-при по фигурному катанию в Пекине: там выступят Малинин, Сакамото, Хендрикс, Чок и Бейтс

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий