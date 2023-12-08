Финал Гран-при. Чок и Бейтс, Гиньяр и Фаббри, Гиллес и Пуарье, Фир и Гибсон выйдут на лед с произвольными танцами
9 декабря в финале Гран-при дуэты выступят с произвольными танцами.
Финал Гран-при по фигурному катанию
Пекин, Китай
Танцы на льду
Произвольный танец
Начало – 12:50 по московскому времени, прямая трансляция – Okko.
Первая разминка
1. Марджори Лажуа – Захари Лага (Канада)
2. Лоранс Фурнье-Бодри – Николай Соренсен (Канада)
3. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания)
Вторая разминка
4. Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада)
5. Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия)
6. Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США)
Положение после ритм-танца
1. Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США) – 89,15
2. Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия) – 85,82
3. Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада) – 85,17
4. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания) – 76,24
5. Лоранс Фурнье-Бодри – Николай Соренсен (Канада) – 74,82
6. Марджори Лажуа – Захари Лага (Канада) – 74,74
Расписание финала Гран-при по фигурному катанию в Пекине: там выступят Малинин, Сакамото, Хендрикс, Чок и Бейтс