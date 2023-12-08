Финал Гран-при. Сакамото, Хендрикс, Пинзарроне, Йошида, Сумийоши и Левито представят произвольные программы

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9 декабря в финале Гран-при фигуристки покажут произвольные программы.

Финал Гран-при по фигурному катанию

Пекин, Китай

Женщины

Произвольная программа

Начало – 14:10 по московскому времени, прямая трансляция – Okko.

Первая разминка

1. Изабо Левито (США)

2. Рион Сумийоши (Япония)

3. Хана Йошида (Япония)

4. Нина Пинзарроне (Бельгия)

5. Луна Хендрикс (Бельгия)

6. Каори Сакамото (Япония)

Положение после короткой программы

1. Каори Сакамото (Япония) – 77,35

2. Луна Хендрикс (Бельгия) – 73,25

3. Нина Пинзарроне (Бельгия) – 66,72

4. Хана Йошида (Япония) – 60,65

5. Рион Сумийоши (Япония) – 58,63

6. Изабо Левито (США) – 56,53

Расписание финала Гран-при по фигурному катанию в Пекине: там выступят Малинин, Сакамото, Хендрикс, Чок и Бейтс

1 комментарий
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Изабель собраться и откатать ПП на 100%!!!! Удачи!
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