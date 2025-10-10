Мелехин получил удар шипами в голову в прыжке от Джаханбахша – у него рассечено ухо и остались раны на шее. Судья показал вингеру сборной Ирана желтую
Виктор Мелехин пострадал при попытке сыграть головой.
Защитник сборной России в конце второго тайма BetBoom товарищеского матча со сборной Ирана во время борьбы за верховой мяч получил удар шипами в область головы от Алирезы Джаханбахша.
У российского игрока оказалось рассечено ухо, а на шее остались многочисленные раны от бутсы.
Главный судья Никола Дабанович показал иранцу желтую карточку. Мелехин после этого эпизода был заменен.
Изображения: кадры из трансляции «Матч ТВ»
Россия впервые в истории обыграла Иран – 2:1. Команда Карпина котировалась явным фаворитом матча
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
