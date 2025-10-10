  • Спортс
  • Мелехин получил удар шипами в голову в прыжке от Джаханбахша – у него рассечено ухо и остались раны на шее. Судья показал вингеру сборной Ирана желтую
Мелехин получил удар шипами в голову в прыжке от Джаханбахша – у него рассечено ухо и остались раны на шее. Судья показал вингеру сборной Ирана желтую

Виктор Мелехин пострадал при попытке сыграть головой.

Защитник сборной России в конце второго тайма BetBoom товарищеского матча со сборной Ирана во время борьбы за верховой мяч получил удар шипами в область головы от Алирезы Джаханбахша.

У российского игрока оказалось рассечено ухо, а на шее остались многочисленные раны от бутсы.

Главный судья Никола Дабанович показал иранцу желтую карточку. Мелехин после этого эпизода был заменен.

Изображения: кадры из трансляции «Матч ТВ»

Россия впервые в истории обыграла Иран – 2:1. Команда Карпина котировалась явным фаворитом матча

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
