Бугаева задержали с 495 г мефедрона. Экс-защитнику сборной России грозит до 20 лет тюрьмы (Shot)

Теги Локомотив Алексей Бугаев премьер-лига Россия Сборная России по футболу происшествия Торпедо Краснодар Футбол

У экс-футболиста сборной России Алексея Бугаева нашли крупную партию наркотиков.

Бывший защитник сборной России получил 7 суток ареста за сопротивление сотрудникам полиции, проводившим оперативные мероприятия по установлению его причастности к совершению преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.

Как сообщает RTVI со ссылкой на телеграм-канал Baza, полицейские нашли у Бугаева пакет с неизвестным порошком. Экспертиза показала, что это «производное метилэфедрона». Общая масса вещества составила 495 г.

По данным телеграм-канала Shot, экс-футболист признался, что подрабатывал наркокурьером и перед задержанием успел разложить «закладки» с мефедроном возле общежитий студгородка Кубанского аграрного университета в Краснодаре

Бугаев согласился сотрудничать со следствием и рассказал, что после ухода из профессионального футбола у него начались финансовые трудности в семье. Он решил подработать наркокурьером, чтобы выплатить долги на сумму 70 тысяч рублей. В телефоне у него нашли координаты и фото мест, где он разложил закладки. Бугаев также выдал своих подельников. 

В отношении экс-игрока возбуждено уголовное дело о торговле наркотиками в особо крупном размере. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. 

Бугаев, выступавший за «Торпедо», «Локомотив» и «Краснодар», завершил профессиональную карьеру в 2010 году в возрасте 29 лет. За сборную России защитник провел 7 матчей и был участником Евро‑2004.

В составе «Локомотива» в 2005 году он выиграл Суперкубок России и стал бронзовым призером чемпионата страны.

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89 комментариев

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Саша Пушкин
Ответ Aleksey Yashin
"Он решил подработать наркокурьером, чтобы выплатить долги на сумму 70 тысяч рублей" Гениальное решение. Не такой уж большой долг, чтоб в наркокурьеры идти. Можно было и на Матч ТВ экспертом устроиться.
Не исключено, что он как раз завозил товар экспертам и гостям в студию Матч Тв.
Как иначе объяснить то, что они порой несут в эфире?
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Биомеханоид
К Соломатину щас поедет
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Aleksey Yashin
"Он решил подработать наркокурьером, чтобы выплатить долги на сумму 70 тысяч рублей"

Гениальное решение. Не такой уж большой долг, чтоб в наркокурьеры идти. Можно было и на Матч ТВ экспертом устроиться.
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Беглый*
Чтоб выплатить долги в 70000 рублей пошёл работать наркокурьером.... Какое же убогое бесполезное создание
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ApXuMaHqPuT
Лёха "Полкило" Бугаев🤧
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Заяцволк
Это всё потому, что не звонил Солу
+38
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Человек_Легенда
Серьезно, за долги в жалкие 70 000 рублей он пошел закладки разносить? А курьером в яндексе или такси хотя бы, не пробывал подработать, если мозгов совсем нет?

Не в обиду представителям этой профессии, имею ввиду, что там эти 70 000 можно меньше, чем за месяц спокойно заработать, а не полкило порошка непонятного развозить
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Jan Paskel
Ответ ApXuMaHqPuT
Лёха "Полкило" Бугаев🤧
а когда-то был "поллитра"
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АдминБЦ
Хорошая работа, и график удобный - год через восемь.
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Игорь Васильев
Ответ Viruzz3
У ФК "Бутырка" появится свой Франческо Тотти.
Я бы сказал, Каннаваро
+10
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Caniball
Ответ Биомеханоид
К Соломатину щас поедет
И встретятся там на полях, только уже не на футбольных против Алиева)
+14
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HCSibir1989
Ответ Caniball
И встретятся там на полях, только уже не на футбольных против Алиева)
Эти может на этих полях и окажутся, а Алиев так и продолжит по Крещатику лысого гонять))
+13
-3
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Viruzz3
У ФК "Бутырка" появится свой Франческо Тотти.
+8
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Bombur35
Ответ Caniball
Самые легкие и быстрые деньги. Когда не хочешь работать - идешь закладки прятать. Ну и что, что раньше был футболистом. Если в футбол играл, то автоматически голова должна быть на месте?! А вот и нет.
Можешь напоминать ему хоть каждый день все 20 лет, насколько они быстрые и легкие
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Always_sam
Ответ Aleksey Yashin
"Он решил подработать наркокурьером, чтобы выплатить долги на сумму 70 тысяч рублей" Гениальное решение. Не такой уж большой долг, чтоб в наркокурьеры идти. Можно было и на Матч ТВ экспертом устроиться.
У матч ТВ не очень хорошая репутация видимо, поэтому многие люди идут развозить закладки, а не экспертом на матч
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Эдуард Суровый
Промес друг его?
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umar009
Ответ Артем Басалай
Абсолютно на него плевать. Зачем вообще про это писать ?!
Может потому что он спортсмен? Футболист сборной? Потому что сайт спортивный? Не?
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Максим Ремизов
Меня удивило другое. 70 тыс. Руб
За эту сумму идти в эту сферу. Возле сельхоза. Приходи на стройку, руки, ноги есть. Научат, если захочешь заработать.
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Sergey Mikhaylenko
Ответ Максим Ремизов
Меня удивило другое. 70 тыс. Руб За эту сумму идти в эту сферу. Возле сельхоза. Приходи на стройку, руки, ноги есть. Научат, если захочешь заработать.
Ну так там нужно работать (!), причём целый месяц. А тут человек решил за раз получить «лёгкие деньги».

Конечно, если всё было на самом деле так. Канал Shot неоднократно публиковал фейки, поэтому верить этой инфе на 100% я бы не стал.
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Destro7451
мог бы посоветоваться с Промесом
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umar009
Страх и ненависть в Краснодаре
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romanisti89
мужику 42 года, решил подработать наркокурьером, чтобы оплатить долг в 70к, вот те на
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ApXuMaHqPuT
Ответ Jan Paskel
а когда-то был "поллитра"
Ага, лучше бы пил🤮
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Faust Doc
Ему Квинси дал какой то пакет подержать, пока шнурки завязывал!
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Russ Ivan
42летний лоб не смог найти нормальную работу, чтобы закрыть 70тыс долга??? Что там в голове...
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