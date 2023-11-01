Бугаева задержали с 495 г мефедрона. Экс-защитнику сборной России грозит до 20 лет тюрьмы (Shot)
У экс-футболиста сборной России Алексея Бугаева нашли крупную партию наркотиков.
Бывший защитник сборной России получил 7 суток ареста за сопротивление сотрудникам полиции, проводившим оперативные мероприятия по установлению его причастности к совершению преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.
Как сообщает RTVI со ссылкой на телеграм-канал Baza, полицейские нашли у Бугаева пакет с неизвестным порошком. Экспертиза показала, что это «производное метилэфедрона». Общая масса вещества составила 495 г.
По данным телеграм-канала Shot, экс-футболист признался, что подрабатывал наркокурьером и перед задержанием успел разложить «закладки» с мефедроном возле общежитий студгородка Кубанского аграрного университета в Краснодаре.
Бугаев согласился сотрудничать со следствием и рассказал, что после ухода из профессионального футбола у него начались финансовые трудности в семье. Он решил подработать наркокурьером, чтобы выплатить долги на сумму 70 тысяч рублей. В телефоне у него нашли координаты и фото мест, где он разложил закладки. Бугаев также выдал своих подельников.
В отношении экс-игрока возбуждено уголовное дело о торговле наркотиками в особо крупном размере. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.
Бугаев, выступавший за «Торпедо», «Локомотив» и «Краснодар», завершил профессиональную карьеру в 2010 году в возрасте 29 лет. За сборную России защитник провел 7 матчей и был участником Евро‑2004.
В составе «Локомотива» в 2005 году он выиграл Суперкубок России и стал бронзовым призером чемпионата страны.
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
Как иначе объяснить то, что они порой несут в эфире?
Гениальное решение. Не такой уж большой долг, чтоб в наркокурьеры идти. Можно было и на Матч ТВ экспертом устроиться.
Не в обиду представителям этой профессии, имею ввиду, что там эти 70 000 можно меньше, чем за месяц спокойно заработать, а не полкило порошка непонятного развозить
За эту сумму идти в эту сферу. Возле сельхоза. Приходи на стройку, руки, ноги есть. Научат, если захочешь заработать.
Конечно, если всё было на самом деле так. Канал Shot неоднократно публиковал фейки, поэтому верить этой инфе на 100% я бы не стал.