Бугаева задержали с 495 г мефедрона. Экс-защитнику сборной России грозит до 20 лет тюрьмы (Shot)

У экс-футболиста сборной России Алексея Бугаева нашли крупную партию наркотиков.

Бывший защитник сборной России получил 7 суток ареста за сопротивление сотрудникам полиции, проводившим оперативные мероприятия по установлению его причастности к совершению преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.

Как сообщает RTVI со ссылкой на телеграм-канал Baza, полицейские нашли у пакет с неизвестным порошком. Экспертиза показала, что это «производное метилэфедрона». Общая масса вещества составила 495 г.

По данным телеграм-канала Shot, экс-футболист признался, что подрабатывал наркокурьером и перед задержанием успел разложить «закладки» с мефедроном возле общежитий студгородка Кубанского аграрного университета в .

Бугаев согласился сотрудничать со следствием и рассказал, что после ухода из профессионального футбола у него начались финансовые трудности в семье. Он решил подработать наркокурьером, чтобы выплатить долги на сумму 70 тысяч рублей. В телефоне у него нашли координаты и фото мест, где он разложил закладки. Бугаев также выдал своих подельников.

В отношении экс-игрока возбуждено уголовное дело о торговле наркотиками в особо крупном размере. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Бугаев, выступавший за « », «Локомотив» и «Краснодар», завершил профессиональную карьеру в 2010 году в возрасте 29 лет. За сборную России защитник провел 7 матчей и был участником Евро‑2004.

В составе « » в 2005 году он выиграл Суперкубок России и стал бронзовым призером чемпионата страны.

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