«У меня бабушка была в концлагере, дедушка тяжело перенес невзгоды войны. Не представляю, что сказал бы детям, если бы уехал из России. «Потому что страшно»?». Лапочкин о политике

Теги премьер-лига Россия Sports.ru Сергей Лапочкин Политика Футбол

Бывший судья Сергей Лапочкин рассказал, почему не покинул Россию после 24 февраля.

– 24 февраля сильно повлияло на жизнь и футбол в частности. Многие после того дня заинтересовались политикой. У вас что-то поменялось?

– Нет, никогда не интересовался политикой. Не смотрю никакие ток-шоу и тому подобное, потому что хочется оставаться неангажированным. 

Если надо я могу почитать новости, но, честно, стараюсь лишний раз не погружаться в это. Естественно, я в курсе всей ситуации. Естественно, все прекрасное понимаю. Но стараюсь с новостной повесткой не переусердствовать, чтобы не загонять себя в угол, что ли. 

Тебе говорят так, а на самом деле не так. Это я не только про наши новости, это вообще общемировая история. Знаю это, потому что владею английским, могу смотреть, как подается информация в других странах. 

Поэтому для себя решил так: стараюсь жить своей жизнью и делать то, что делаю. А в политику не лезть. 

– С кем-то общаетесь в других странах об этом?

– Я рассказывал, что учился в школе с углубленным изучением французского. Многие одноклассники уехали за границу, но мы до сих пор общаемся. Безусловно, в Европе есть и пророссийские позиции, и прозападные. Это никак не влияет на наши отношения с друзьями. 

Там все адекватные ребята, никто не осуждает Россию. Просто можно получить информацию с той стороны. Как в конкретной стране освещают то, что происходит. Даже не для дебатов и дискуссий, а для расширения кругозора. Я любознательный человек. Друзья рассказывают мне, как, например, во Франции видят ситуацию.

Правда она всегда посередине – не на их стороне и не на нашей. А где-то между. 

– За последние полтора года многие уехали из России. Возникала мысль об отъезде у вас?

– Безусловно, такие мысли появлялись – и не надо кривить душой, что никогда об этом не думал. У меня двое относительно маленьких детей. Конечно, хочется им лучшего. 

Но я безумный патриот своей страны. Моя бабушка была узницей концлагеря, дедушка тоже очень тяжело перенес невзгоды войны. В блокаде умерли прабабушка и прадедушка. Поэтому не представляю, как увезу детей куда-то в теплые страны. Что им скажу на вопрос: «Папа, а почему мы здесь?». 

«Потому что там было страшно»? 

Нет, я на это не готов. Россия – моя страна, моя Родина. И подумав, конечно, я сказал себе: «Нет, я себя перестану уважать, если мы уедем», – сказал Лапочкин в интервью Sports.ru.

«Бабушка прошла концлагерь. Как я после этого могу уехать?» Жизнь Сергея Лапочкина до и после 10-летнего бана

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9 комментариев

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TaR
Не обсуждая саму повестку поражает наше мышление: «Предки мучались и мы мучаться будем».
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rigobersong
Почему Евреев еще не отменили, не вижу что бы сборной запретили где-то играть и их делили на хороших и плохих? Что за двойные стандарты?:)
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Экстерминатус
Не смог бы объяснить, что жизнь одна и жертвовать ею потому что один нелегитимный узурпатор безосновательно решил, что он великий военачальник, это, мягко говоря, глупо?🤡
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Chernoy
Я не могу сказать детям, что мы уехали, потому что страшно! А то, что моя хата с краю и я не интересуюсь политикой, потому что страшно - легко.
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Tollie
напоминает старый советский анекдот...

На уроке истории учительница рассказывает детям о концлагере Освенцим.

— А мой дедушка погиб в Освенциме, - кричит Вовочка.
— Что, его замучили гитлеровцы?
— Нет, он был пьяный и упал со сторожевой вышки
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