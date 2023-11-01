«У меня бабушка была в концлагере, дедушка тяжело перенес невзгоды войны. Не представляю, что сказал бы детям, если бы уехал из России. «Потому что страшно»?». Лапочкин о политике

Бывший судья Сергей Лапочкин рассказал, почему не покинул Россию после 24 февраля.

– 24 февраля сильно повлияло на жизнь и футбол в частности. Многие после того дня заинтересовались политикой. У вас что-то поменялось?

– Нет, никогда не интересовался политикой. Не смотрю никакие ток-шоу и тому подобное, потому что хочется оставаться неангажированным.

Если надо я могу почитать новости, но, честно, стараюсь лишний раз не погружаться в это. Естественно, я в курсе всей ситуации. Естественно, все прекрасное понимаю. Но стараюсь с новостной повесткой не переусердствовать, чтобы не загонять себя в угол, что ли.

Тебе говорят так, а на самом деле не так. Это я не только про наши новости, это вообще общемировая история. Знаю это, потому что владею английским, могу смотреть, как подается информация в других странах.

Поэтому для себя решил так: стараюсь жить своей жизнью и делать то, что делаю. А в политику не лезть.

– С кем-то общаетесь в других странах об этом?

– Я рассказывал, что учился в школе с углубленным изучением французского. Многие одноклассники уехали за границу, но мы до сих пор общаемся. Безусловно, в Европе есть и пророссийские позиции, и прозападные. Это никак не влияет на наши отношения с друзьями.

Там все адекватные ребята, никто не осуждает Россию. Просто можно получить информацию с той стороны. Как в конкретной стране освещают то, что происходит. Даже не для дебатов и дискуссий, а для расширения кругозора. Я любознательный человек. Друзья рассказывают мне, как, например, во Франции видят ситуацию.

Правда она всегда посередине – не на их стороне и не на нашей. А где-то между.

– За последние полтора года многие уехали из России. Возникала мысль об отъезде у вас?

– Безусловно, такие мысли появлялись – и не надо кривить душой, что никогда об этом не думал. У меня двое относительно маленьких детей. Конечно, хочется им лучшего.

Но я безумный патриот своей страны. Моя бабушка была узницей концлагеря, дедушка тоже очень тяжело перенес невзгоды войны. В блокаде умерли прабабушка и прадедушка. Поэтому не представляю, как увезу детей куда-то в теплые страны. Что им скажу на вопрос: «Папа, а почему мы здесь?».

«Потому что там было страшно»?

Нет, я на это не готов. Россия – моя страна, моя Родина. И подумав, конечно, я сказал себе: «Нет, я себя перестану уважать, если мы уедем», – сказал Лапочкин в интервью .ru.

«Бабушка прошла концлагерь. Как я после этого могу уехать?» Жизнь Сергея Лапочкина до и после 10-летнего бана

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