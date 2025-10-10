  • Спортс
  • Карпин – журналисту: «Я не увидел высокого прессинга у Ирана в первые 10 минут, мы смотрели разные игры. Видел два-три угловых и пять-шесть аутов»
4

Карпин – журналисту: «Я не увидел высокого прессинга у Ирана в первые 10 минут, мы смотрели разные игры. Видел два-три угловых и пять-шесть аутов»

Валерий Карпин не согласен, что Иран прессинговал в первые 10 минут матча.

В пятницу Россия обыграла Ирана со счетом 2:1 в Betboom товарищеском матче.

«Прессинг соперника в первые 10 минут? Я не увидел прессинга высокого у Ирана.

Мы смотрели разные игры. Видел два-три угловых и пять-шесть аутов», – сказал тренер сборной России.

«Чемпионат»
