Адвокат Алексея Бугаева опровергла появившиеся в СМИ детали задержания.

Напомним, бывший защитник « », « », « » и сборной России получил 7 суток ареста за сопротивление сотрудникам полиции, проводившим оперативные мероприятия по установлению его причастности к совершению преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.

Сообщалось, что у экс-футболиста обнаружили 495 г мефедрона.

«Сегодня информации о признании Алексея, что подрабатывал наркокурьером, ни от кого не могло поступать. По крайней мере, ни от защитников, ни от самого Алексея. Мы сегодня его навещали, и нам доподлинно известно, что больше к нему никто не приходил, с другими объяснениями не обращался. Поверьте, все, что нужно было правоохранительным органам, они от него взяли еще тогда, когда он был без адвокатов, когда была ночь, когда было не понятно, что происходит.

Он был в подавленном состоянии, в стрессе. Сегодня никакого признания в каком-то сбыте наркотиков, тем более систематическом, быть не могло. Это полный бред.

Что касается того, что о нем говорят – при себе имел полкило мефедрона. При себе он не имел никаких наркотических средств. Это то, что мы с ним точно проговорили. Алексей сказал: «При себе у меня наркотиков не было».

Откуда появились наркотики, это еще адвокатская тайна. Мы занимаемся выяснениями, поскольку тут могут быть замешаны сотрудники правоохранительных органов. Я сейчас не хочу огульные обвинения пускать. Нам со всем этим предстоит разобраться – и очень серьезно. При себе у Алексея наркотиков не было, умысла на сбыт не было, обвинение ему не предъявлено.

Я и коллега подали заявление в уведомительном порядке в правоохранительные органы, в отдел, который занимается делом на определенной территории, что мы в деле участвуем. Но с нами со стороны правоохранителей так никто и не связался.

Сопротивление Алексей тоже не оказывал и не сбегал. Он не мог себе этого позволить как мастер спорта. Когда человек оказывается совершенно без защиты, у него можно взять какие угодно объяснения, он может подписать любые бумаги. Это состояние дикого стресса, этим пользуются», – сказала Екатерина Макличенко.

Адвокат Бугаева: «Алексея заставили подписать массу бумаг, там могла быть явка с повинной. Думаю, это одно из палочных дел, когда правоохранителям нужно сделать себе классные рейтинги»

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