Адвокат Бугаева: «У Алексея не было при себе наркотиков. Выясняем, тут могут быть замешаны сотрудники правоохранительных органов»

Теги Локомотив Алексей Бугаев премьер-лига Россия Сборная России по футболу происшествия Торпедо Краснодар Чемпионат.com Футбол

Адвокат Алексея Бугаева опровергла появившиеся в СМИ детали задержания.

Напомним, бывший защитник «Локомотива», «Краснодара», «Торпедо» и сборной России получил 7 суток ареста за сопротивление сотрудникам полиции, проводившим оперативные мероприятия по установлению его причастности к совершению преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.

Сообщалось, что у экс-футболиста обнаружили 495 г мефедрона.

«Сегодня информации о признании Алексея, что подрабатывал наркокурьером, ни от кого не могло поступать. По крайней мере, ни от защитников, ни от самого Алексея. Мы сегодня его навещали, и нам доподлинно известно, что больше к нему никто не приходил, с другими объяснениями не обращался. Поверьте, все, что нужно было правоохранительным органам, они от него взяли еще тогда, когда он был без адвокатов, когда была ночь, когда было не понятно, что происходит.

Он был в подавленном состоянии, в стрессе. Сегодня никакого признания в каком-то сбыте наркотиков, тем более систематическом, быть не могло. Это полный бред.

Что касается того, что о нем говорят – при себе имел полкило мефедрона. При себе он не имел никаких наркотических средств. Это то, что мы с ним точно проговорили. Алексей сказал: «При себе у меня наркотиков не было».

Откуда появились наркотики, это еще адвокатская тайна. Мы занимаемся выяснениями, поскольку тут могут быть замешаны сотрудники правоохранительных органов. Я сейчас не хочу огульные обвинения пускать. Нам со всем этим предстоит разобраться – и очень серьезно. При себе у Алексея наркотиков не было, умысла на сбыт не было, обвинение ему не предъявлено.

Я и коллега подали заявление в уведомительном порядке в правоохранительные органы, в отдел, который занимается делом на определенной территории, что мы в деле участвуем. Но с нами со стороны правоохранителей так никто и не связался.

Сопротивление Алексей тоже не оказывал и не сбегал. Он не мог себе этого позволить как мастер спорта. Когда человек оказывается совершенно без защиты, у него можно взять какие угодно объяснения, он может подписать любые бумаги. Это состояние дикого стресса, этим пользуются», – сказала Екатерина Макличенко.

Адвокат Бугаева: «Алексея заставили подписать массу бумаг, там могла быть явка с повинной. Думаю, это одно из палочных дел, когда правоохранителям нужно сделать себе классные рейтинги»

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

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31 комментарий

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Артем Артемов
Адвокат: сегодня у Алексея при себе наркотиков не было.
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Феоктист
Ответ Beast
Рафик полностью невиновник
Как и с тем журналистом. Потом этих борцов, подкинувшим наркотик посадили. Хорошо, что он публичный человек, возможно это нынешние борцы за звания и премии это не учли. Может быть такой вариант? Или ты уверен в своих обвинениях. Ну, ка, как на духу, все видел, сам подкидывал?
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Beast
Рафик полностью невиновник
+16
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Alexander Rakhilkin
Катя, что ты несёшь! Всё подстроено ИИ! Коси на это. Всё инсценировано нейросетью. И признания, и 495 граммов, и сам Бугаев. Не было ничего!!!☝️
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Феоктист
Ответ Саша Хасиатулин
Бугаев тоже про похоронный бизнес писал?
Сашуля, ты считаешь, что подкидывают только по заказу похоронных бюро? Так то, едет мой знакомый, лет 15 назад было, простой парень, вдруг голосует человек, ну, добрая душа, подсадил человека. Едут, через километр милиция тормозит. Так и так, сразу бардачок со стороны пассажира открыли, а там пакетик. Ну, вот, говорят попались, 50 тыс. и никаких проблем. А, то, ещё работал, знакомый в некоей фирме, хозяйка воровка бюджетных средств, вычислили её борцы с экономическими преступлениям, пришли, и по то по человечески говорят, 50 млн. Вы украли, теперь половина наша. Так и работают на подряде.
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Айрат Ситдиков
Ответ Саша Хасиатулин
Бугаев тоже про похоронный бизнес писал?
Ну хз чем он там сейчас занимается, вариант того, что он кому-то мог перейти дорогу в плане бизнеса есть. Но и вариант того, что он все деньги просрал и увидел объяву на асфальте о быстром заработке и решил написать, тоже есть. Спортсмены, как правило, не очень умные люди.
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Саша Хасиатулин
Ответ Феоктист
Как и с тем журналистом. Потом этих борцов, подкинувшим наркотик посадили. Хорошо, что он публичный человек, возможно это нынешние борцы за звания и премии это не учли. Может быть такой вариант? Или ты уверен в своих обвинениях. Ну, ка, как на духу, все видел, сам подкидывал?
Бугаев тоже про похоронный бизнес писал?
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Ярик01
Ответ Доктор Верховцев
Полкило подбросили? А чего не полторы тонны, как одному голландскому гражданину? Для особо крупного размера хватило бы в сто раз меньше, почто полицонерам с собой столько дури таскать?
Для особо крупного размера нужно было еще 5-6 грамм.
Как раз для развоза опта нормальный объем чтобы 20ку не получить.
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FilinMD
Ответ Артем Артемов
Адвокат: сегодня у Алексея при себе наркотиков не было.
Алексей: У меня и адвоката-то нет
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Доктор Верховцев
Ответ Alexander Rakhilkin
Катя, что ты несёшь! Всё подстроено ИИ! Коси на это. Всё инсценировано нейросетью. И признания, и 495 граммов, и сам Бугаев. Не было ничего!!!☝️
Красную или синюю?
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Совесть и честь
Полиция полкило дряни,никогда не покинет,сами могут погареть да и жадность не позволит. В десять раз меньше достаточно будет,чтобы прихватить и скомпрометировать. Так что Бугаев готовься на двацаточку присесть.
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Kvest78
Вообще ничего не понял, просто какой-то неудержимый поток мысли у адвоката.
"Сопротивление Алексей тоже не оказывал и не сбегал. Он не мог себе этого позволить как мастер спорта."
Ну а это просто верх мысли! Интересно какая тут связь. Я понял, что мастер спорта просто не способен даже бегать...
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free_walker
Чисто бухлишко
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Nikolay Makarov
подкидывать полкило - так себе идея
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atomio
Пашаев, ты что ли?
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Yaroslove
По-моему у Бугаева отсутствовали мозги ))
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HK Traktor
Ахаха!!! У меня хороший знакомый ловит таких. Там никакой палочной системы не надо, таких деятелей как г…на за баней, ловить не переловить.
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Ramon Mercader
Она напирает на то, что "при себе" не было. А где было? В машине, но не его? Волки позорные при задержании подкинули? А так, конечно, человек себя нашел после завершения карьеры, мое почтение.
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Доктор Верховцев
Полкило подбросили? А чего не полторы тонны, как одному голландскому гражданину? Для особо крупного размера хватило бы в сто раз меньше, почто полицонерам с собой столько дури таскать?
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Jan Paskel
плюс вызывает вопрос, чего это закладчик с 500г дури катается? Он что, за ночь 200-300 хакладок собирался сделать?

Муть какая то
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fbd
Полкило мефа в кармане завалялось, сбывать не собирался. С кем не бывает.
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NIK7478
Неубедительно, однако.
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