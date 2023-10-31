Фонбет Кубок России. Путь РПЛ. «Зенит» примет «Крылья», «Балтика» сыграет с «Ахматом»

«Зенит» во вторник примет «Крылья Советов» в 6-м туре Фонбет Кубка России.

В среду « » сыграет дома с « », « » – с « ».

В четверг встретится на своем поле с «Оренбургом», «Динамо» – с «Пари НН».

Фонбет Кубок России

Путь РПЛ

6-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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