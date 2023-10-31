Фонбет Кубок России. Путь РПЛ. «Зенит» примет «Крылья», «Балтика» сыграет с «Ахматом»

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Крылья Советов Ростов Рубин ФОНБЕТ Кубок России результаты Динамо Москва Балтика Ахмат Урал Факел Оренбург Краснодар Пари НН Сочи Футбол

«Зенит» во вторник примет «Крылья Советов» в 6-м туре Фонбет Кубка России.

В среду «Локомотив» сыграет дома с «Рубином», «Спартак» – с «Краснодаром».

В четверг ЦСКА встретится на своем поле с «Оренбургом», «Динамо» – с  «Пари НН».

Фонбет Кубок России

Путь РПЛ

6-й тур

Зенит – Крылья Советов
Дата проведения
31 октября, 19.30, «Газпром Арена»
Онлайн матча

 

Балтика – Ахмат
Дата проведения
31 октября, 20.30, «Стадион Калининград»
Онлайн матча

 

Локомотив – Рубин
Дата проведения
1 ноября, 18.30, «стадион Локомотив»
Онлайн матча

 

Сочи – Факел
Дата проведения
1 ноября, 18.30, «Олимпийский стадион Фишт»
Онлайн матча

 

Спартак – Краснодар
Дата проведения
1 ноября, 20.45, «Открытие Банк Арена»
Онлайн матча

 

ЦСКА – Оренбург
Дата проведения
2 ноября, 18.30, «ВЭБ Арена»
Онлайн матча

 

Динамо – Пари НН
Дата проведения
2 ноября, 20.45, «ВТБ Арена»
Онлайн матча

 

Ростов – Урал
Дата проведения
2 ноября, 20.45, «Ростов-Арена»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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1 комментарий

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Дмитрий Калибабчук
Сегодня должен быть весёлый футбол, так как на команды не давит ответственность за результат.
Да и Ренан в старте должен выйти, как Семак сказал, а этот кадр[Ренан, в смысле] заскучать не даёт ни своим, ни чужим😁

Вперёд, Зенит!
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