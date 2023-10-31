Фонбет Кубок России. Путь РПЛ. «Зенит» примет «Крылья», «Балтика» сыграет с «Ахматом»
«Зенит» во вторник примет «Крылья Советов» в 6-м туре Фонбет Кубка России.
В среду «Локомотив» сыграет дома с «Рубином», «Спартак» – с «Краснодаром».
В четверг ЦСКА встретится на своем поле с «Оренбургом», «Динамо» – с «Пари НН».
Фонбет Кубок России
Путь РПЛ
6-й тур
- Дата проведения
- 31 октября, 19.30, «Газпром Арена»
- Дата проведения
- 31 октября, 20.30, «Стадион Калининград»
- Дата проведения
- 1 ноября, 18.30, «стадион Локомотив»
- Дата проведения
- 1 ноября, 18.30, «Олимпийский стадион Фишт»
- Дата проведения
- 1 ноября, 20.45, «Открытие Банк Арена»
- Дата проведения
- 2 ноября, 18.30, «ВЭБ Арена»
- Дата проведения
- 2 ноября, 20.45, «ВТБ Арена»
- Дата проведения
- 2 ноября, 20.45, «Ростов-Арена»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Статистика Фонбет Кубка России
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
Да и Ренан в старте должен выйти, как Семак сказал, а этот кадр[Ренан, в смысле] заскучать не даёт ни своим, ни чужим😁
Вперёд, Зенит!