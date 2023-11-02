«Челси» сыграет с «Ньюкаслом» в 1/4 финала Кубка лиги, «Ливерпуль» – с «Вест Хэмом»

Теги Челси Ливерпуль Ньюкасл Вест Хэм Эвертон Мидлсбро Фулхэм премьер-лига Англия Кубок английской лиги чемпионшип Д3 Англия Порт Вейл Футбол

Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка английской лиги.

«Эвертон» – «Фулхэм»

«Челси» – «Ньюкасл»

«Порт Вейл» – «Мидлсбро»

«Ливерпуль» – «Вест Хэм»

Матчи этой стадии будут сыграны на неделе, начинающейся с 18 декабря.

У «МЮ» вторые подряд 0:3 на «Олд Траффорд», «Арсенал» еле ушел от разгрома. Кубок лиги впечатляет

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8 комментариев

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Чёрный тюльпан
Челси и МЮ в этом сезоне явно затеяли какое-то собственное первенство.
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Александр Куприянов
У Ньюкасла подряд Сити, МЮ и Челси
Если отбросить шутки про форму двух последних, то путь, конечно, жёсткий.
+10
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+10
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sema mixajlov
Ответ Александр Куприянов
У Ньюкасла подряд Сити, МЮ и Челси Если отбросить шутки про форму двух последних, то путь, конечно, жёсткий.
после будет Ливерпуль, а в финале Порт Вейл)
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Laiver87
Ответ sema mixajlov
после будет Ливерпуль, а в финале Порт Вейл)
Который победит)
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OldCityFan
Ньюкасл вполне может взять трофей 🏆 в этом сезоне
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CFCheadhunter
Играем дома, у сорок еще и ЛЧ с топ-4. Шанс есть.
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LaffyTaffy
Нагрели шары для Челси
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CFCheadhunter
Ответ Александр Куприянов
У Ньюкасла подряд Сити, МЮ и Челси Если отбросить шутки про форму двух последних, то путь, конечно, жёсткий.
Согласен. Еще и в гостях. Сложно будет, тем более в середине декабря
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