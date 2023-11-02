«Челси» сыграет с «Ньюкаслом» в 1/4 финала Кубка лиги, «Ливерпуль» – с «Вест Хэмом»

Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка английской лиги.

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« » – «Мидлсбро»

«Ливерпуль» – «Вест Хэм»

Матчи этой стадии будут сыграны на неделе, начинающейся с 18 декабря.

У «МЮ» вторые подряд 0:3 на «Олд Траффорд», «Арсенал» еле ушел от разгрома. Кубок лиги впечатляет

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