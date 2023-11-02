«МЮ» потерпел 2-е подряд разгромное поражение на «Олд Траффорд» – 0:3 от «Ньюкасла». У клуба в сезоне больше поражений, чем побед

Теги Манчестер Юнайтед Олд Траффорд Ньюкасл Манчестер Сити премьер-лига Англия Кубок английской лиги Футбол

«Манчестер Юнайтед» проиграл с крупным счетом на «Олд Траффорд» 2 раза подряд.

В матче 1/8 финала Кубка английской лиги «Манчестер Юнайтед» на своем поле проиграл «Ньюкаслу» со счетом 0:3.

В предыдущем матче «МЮ» крупно уступил «Манчестер Сити» (0:3) в домашнем дерби в рамках 10-го тура АПЛ.

В сезоне-2023/24 «Манчестер Юнайтед» потерпел 8 поражений, одержав при этом лишь 7 побед. При этом команда под руководством Эрика тен Хага ни разу с начала сезона не сыграла вничью.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

Материалы по теме

80 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Никита Гарин
Тут, кажется, что уже нечего говорить - это просто кошмар, ужас и позор. Но невозможно молчать.
Пропустить дома трешку от Брайтона, Сити, Галатасарая!, Ньюкасла за 2 месяца сезона! На выезде получить 3 и более от Арсенала и Баварии. Смотришь на состав и просто не понимаешь, что это и кто. С такими составом невозможно за топ-6 то бороться, не говоря о большем. Хотя, бывали тренеры, которые и без такого карт-бланша умудрялись выходить в финалы еврокубков и в лиге залезать в тройку, но это пропустим лучше. А тут товарищ Тен Хаг сам собирает себе шайку и просто не показывает ничего. А его комментарии 🤯 Он будто не знает кого тренирует, бросает фразы о том, что он гордится командой после 0:3 в дерби - клиника 🤦🏼‍♂️. Нет структуры, нет понимания. Даже в победных матчах ощущение, что дьяволы еще и отскочили, а там где получали мешок, то там, скорее, еще не додали им. Терпения и сил фанатов Юнайтед!
+30
0
+30
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
green-white-blue
Давай, лысый, вперёд. Там и у Аякса проблемы, решишь как раз.
МЮ всё-таки не твой уровень
+26
-1
+25
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Someone from Internet
Тен Хаг: Это отрицательная победа, вы не понимаете.
+17
-1
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Борис Энгельгардт
Ответ Фёдор Кузнецов
Я могу понять поражения Арсенала или Сити они борются за АПЛ, как бы не говорили что Сити 100% выиграет, но для МЮ кубок единственный шанс на трофей и про сливания Кубка говорить нельзя
когда ТенХек начал выпускать Бруну, Хойлуна и Рэша стало смешно, ведь если бы они остались на лавке, он мог притвориться что кубок не очень то нужен, но он видимо на него очень сильно расчитывал)
+14
0
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Roman
Траффорд превратился в тренировочную базу других команд
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мастер снижения зарплат в Барселоне
нужен Магат.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Nurbek Jarylkhanov
Самое интересное впереди, что же скажет Тен Хааг?! Типа пропустили всего лишь 3, не 4 же. Движение неплохое, щас все наладится. Верьте в нас
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Фёдор Кузнецов
Ответ **Iscander**
И толку от этого кубка?
Кубок это какой никакой трофей, и в такой ситуации как у МЮ сейчас это их единственный шанс на трофей
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Michael_the_creator
Ещё одно подтверждение словам Криша, что мю кп и помойка из которой высасывают бабки владельцы
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Фёдор Кузнецов
Я могу понять поражения Арсенала или Сити они борются за АПЛ, как бы не говорили что Сити 100% выиграет, но для МЮ кубок единственный шанс на трофей и про сливания Кубка говорить нельзя
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Белов
Самый богатый английский клуб и так бездарно тратить деньги 😂
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Izokot
Ответ **Iscander**
И толку от этого кубка?
Ответ истинного болелы… ну, начнем: домашний стадион; люди пришли поболеть (и заплатили за это деньги), а не с мыслью, которую Вы озвучили; это профессионалы, которые должны работать даже в условиях нулевой мотивации. Внятно? Плюс ужасающая серия из поражений, которую нужно выправлять хотя бы ради репутации, а не трофея.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
corazón blanco
Просто позор. Особенно первый гол, защитник отбирает мяч, проходит двоих и просто разрезает передачей оборону, выводя Альмирона на рандеву с вратарем. Третий мяч точно также, отбор в центральном круге, пас на Уилока и никто его встречает и бильярдным ударом делает счет разгромным. Мне кажется, это была последняя игра Тен Хага у руля команды. Особенно после таких слов и сравнений про прямолинейный Юнайтед и умный и комбинационный футбол Аякса.
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Tolrom
Лысый скажет, что стабильность - признак мастерства
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Виктор Тимошков
Чемодан. Вокзал. Амстердам
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
**Iscander**
Ответ rigobersong
Зачем он молодежке Сити, старый стадион разве что под снос и сделать площадку для мигрантов, а то пацанам из Африки поиграть негде:))
Не путай, это только в рычажной команде кресла со стадиона продают.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
U
"Путь в гору" - это в другую сторону, Эрик.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
hbp8wr2jzd
После матча с Ман Сити, тен Хаг придумал для игроков жесткое наказание: поставить в старте линию защиты Регилон-Линделёф-Мага-Далврот, и продемонстрировать Олд Траффорду, как Мага выдает очередной блестящий голевой пас на Льюиса Холла
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
mp3yourhead
Ответ Ariel Ortega
Это все бред! Вы мне вот подскажите - Рэшфорд зачем вышел-то?
Похлопать в конце игры кому-то)))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Someone from Internet
Ответ Obdob
После игры с Сити ты еще торговался)) Похоже, с каждым поражением 0-3 ты продвигаешься по одному пункту из стадий принятия))
Ещё один 0-3 и я вообще не буду против, даже если клуб возглавит какой-нибудь ноунейм вроде Постекоглу))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Роман
Ответ This DayWalker
Либо Ньюкасл был так хорош, либо МЮ так плох. А скорее всего и то, и другое, толком даже замены МЮ ни на что не повлияли
Ньюкасл уровень топ-4.
МЮ уровень топ-4 со дна таблицы.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Someone from Internet
Ответ Obdob
Конте все ближе))
Ладно, уже плевать, если честно кто будет у руля)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Роман
Ответ Tolrom
Лысый скажет, что стабильность - признак мастерства
Он скажет: первый тайм играли хорошо, а потом обвинит кого-то из своих игроков. Может Санчо, то что атмосферу травит.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Omar Sivori
Манчестер Юнайтед нужен Массимильяно Аллегри, он умеет такое де... мо разгребать, быстро порядок наведёт
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Zlatan Ibra
Ждём интервью Тен Хага
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий