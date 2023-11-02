«МЮ» потерпел 2-е подряд разгромное поражение на «Олд Траффорд» – 0:3 от «Ньюкасла». У клуба в сезоне больше поражений, чем побед
«Манчестер Юнайтед» проиграл с крупным счетом на «Олд Траффорд» 2 раза подряд.
В матче 1/8 финала Кубка английской лиги «Манчестер Юнайтед» на своем поле проиграл «Ньюкаслу» со счетом 0:3.
В предыдущем матче «МЮ» крупно уступил «Манчестер Сити» (0:3) в домашнем дерби в рамках 10-го тура АПЛ.
В сезоне-2023/24 «Манчестер Юнайтед» потерпел 8 поражений, одержав при этом лишь 7 побед. При этом команда под руководством Эрика тен Хага ни разу с начала сезона не сыграла вничью.
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.
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Пропустить дома трешку от Брайтона, Сити, Галатасарая!, Ньюкасла за 2 месяца сезона! На выезде получить 3 и более от Арсенала и Баварии. Смотришь на состав и просто не понимаешь, что это и кто. С такими составом невозможно за топ-6 то бороться, не говоря о большем. Хотя, бывали тренеры, которые и без такого карт-бланша умудрялись выходить в финалы еврокубков и в лиге залезать в тройку, но это пропустим лучше. А тут товарищ Тен Хаг сам собирает себе шайку и просто не показывает ничего. А его комментарии 🤯 Он будто не знает кого тренирует, бросает фразы о том, что он гордится командой после 0:3 в дерби - клиника 🤦🏼♂️. Нет структуры, нет понимания. Даже в победных матчах ощущение, что дьяволы еще и отскочили, а там где получали мешок, то там, скорее, еще не додали им. Терпения и сил фанатов Юнайтед!
МЮ всё-таки не твой уровень
МЮ уровень топ-4 со дна таблицы.