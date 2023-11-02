«МЮ» потерпел 2-е подряд разгромное поражение на «Олд Траффорд» – 0:3 от «Ньюкасла». У клуба в сезоне больше поражений, чем побед

«Манчестер Юнайтед» проиграл с крупным счетом на «Олд Траффорд» 2 раза подряд.

В матче 1/8 финала Кубка английской лиги «Манчестер Юнайтед» на своем поле проиграл « » со счетом 0:3.

В предыдущем матче «МЮ» крупно уступил « » (0:3) в домашнем дерби в рамках 10-го тура .

В сезоне-2023/24 « » потерпел 8 поражений, одержав при этом лишь 7 побед. При этом команда под руководством Эрика тен Хага ни разу с начала сезона не сыграла вничью.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

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