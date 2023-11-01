«Мы должны призвать к прекращению убийств в Газе!» Эль-Гази опроверг заявление «Майнца» об отказе от своих слов про конфликт. Клуб проведет юридическую экспертизу, игрок взял отпуск по болезни

Теги Майнц сборная Нидерландов по футболу бундеслига Германия сборная Израиля по футболу Сборная Палестины по футболу Анвар Эль-Гази Политика соцсети Футбол

Скандал вокруг игрока «Майнца» Анвара Эль-Гази разгорелся вновь.

Напомним, после обострения палестино-израильского конфликта Анвар написал в соцсетях: «Это не конфликт и не война. Это геноцид и массовое уничтожение, и мы наблюдаем за этим в прямом эфире». Он завершил послание лозунгом об освобождении Палестины, но затем удалил пост. «Майнц» отстранил футболиста от тренировок и игр. Сообщалось, что клуб уведомил Эль-Гази о намерении расторгнуть контракт.

30 октября немецкий клуб сообщил, что в беседе с руководством Эль-Гази четко дистанцировался от действий движения ХАМАС, выразил сочувствие жертвам конфликта, а также дал понять, что не ставит под сомнение право на существование Израиля. «Майнц» заявил, что футболист вернется в состав команды и примет участие в тренировках и матчах.

Сегодня полузащитник опубликовал новый пост, в котором опроверг заявление клуба. 

«Во избежание сомнений, мое заявление от 27 октября 2023 года [«Я осуждаю убийство всех невинных мирных жителей в Палестине и Израиле. Я за мирный Ближний Восток»] было моим единственным и окончательным заявлением, касающимся постов в социальных сетях, сделанных мной за последние несколько недель.

Любые другие заявления, комментарии или извинения, приписываемые мне, не соответствуют действительности и не были сделаны или одобрены мной. Моя позиция остается такой же, какой она была, когда все это началось: я против войны и насилия; я против убийства всех ни в чем не повинных гражданских лиц; я против всех форм дискриминации; я против исламофобии; я против антисемитизма; я против геноцида; я против апартеида; я против оккупации; я против угнетения.

Я не сожалею и не испытываю никаких угрызений совести из-за своих взглядов. Я не дистанцируюсь от того, что я сказал, и я буду стоять, сегодня и всегда, до своего последнего вздоха за человечество и угнетенных.

Я не несу особой ответственности ни перед каким государством. Я не верю, что какие-то люди стоят выше международного права и что их действия не должны подвергаться сомнению.

У меня нет другого выбора, кроме как твердо отстаивать справедливость и свидетельствовать об истине, и я бы сделал это, даже если бы это было направлено против меня, моих родителей и моих родственников.

Не может быть никакого оправдания убийству более 3500 детей в Газе за последние 3 недели. Как мы, весь мир, можем хранить молчание, когда, по данным благотворительной организации «Спасите детей», каждые 10 минут в Газе погибает 1 ребенок? Это 9 детей, убитых к тому времени, как я закончу 1 футбольный матч. Это число растет с каждым днем.

Я, как и мы все, не должны сознательно хранить молчание. Мы должны призвать к прекращению убийств в Газе немедленно!» – написал Эль-Гази. 

«Майнц» отреагировал на высказывание Эль-Гази. 

«Майнц» с удивлением и непониманием принял к сведению заявления в отношении клуба, сделанные Анваром Эль-Гази в социальных сетях.

Клуб проведет юридическую экспертизу, а затем оценит ситуацию. В понедельник игрок взял отпуск по болезни и в настоящий момент не тренируется», – говорится в заявлении клуба. 

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

32 комментария

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King_X
Учитывая удар по крупнейшему лагерю беженцев и слова еврейских генералов/правительства, мол, жертвы в Газе - это сопутствующие факторы войны и что кол-во пропорциольно важности цели (грубо говоря, считают это нормальной обратной стороной) - игрок вдвойне прав.

Из страха еврейского лобби так заставлять молчать - глупость. Евреи уже и на Женевскую конценцию, и на организации типа ООН, Human Rights и всех плевать хотели, так ещё и в информ войне гасят любую поддержку и скорбь по мирным палестинцам

P. S Для любителей подменять понятия - боевики Х нелюди, эт никто из адекватных не спорит. Но правительство и войска Израиля - такие же террористы, а то и хуже уже. Фашистскими методами геноцид мирного населения устраивают. И оправдание "а че делать, как бороться" - вообще дичь, ну пусть пусть тогда как свои покровители ядерку сбросят, тогда точно Х не останется (и ничего вообще).
Как бы самое сильная и развитая разведка/войска могли б иначе бороться с боевиками, а не разносить в 0 всю территорию
+22
-8
+14
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Leon Petov
Почему никто из них не призвал лидеров ХАМАСа дать бомбоубежище жителям Газы, перестать прятать боевиков в жилых районах и т.д.?
+18
-13
+5
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StHappyOne
Ответ Leon Petov
Почему никто из них не призвал лидеров ХАМАСа дать бомбоубежище жителям Газы, перестать прятать боевиков в жилых районах и т.д.?
Потому, что на самом деле на бедных палестинцев им всем наплевать
+7
-3
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Злобный Конь
Выгоните хамасовцев - и не будет убийств.
+9
-5
+4
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Russ Ivan
Пока в демократичной Европе зачищают инакомыслящих, Израиль готовится выдворить ни много, ни мало 2,5млн(!!!) палестинцев со своей земли в Египет, ни спросив у того разрешения.
Если это не геноцид и не нацизм, то что?!?
+12
-9
+3
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Kit244098
Писал же я уже, что парень не из тех, кто гнется и ломается. Есть стержень в человеке. Это вам не Бензема за спины адвокатов прячущийся. Иду на вы. До полного конца. Зы. Уважаю таких.
+3
-1
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Насонов Дмитрий
Ответ Diego 95
Красавчик,иди до конца,все по факту сказал!
Что по факту-то? Может для начала призовет ХАМАС отпустить заложников?
+6
-4
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Diego 95
Красавчик,иди до конца,все по факту сказал!
+9
-7
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Квадратное личико
Три раза перечитал, ничего не понял. Изначально этот Эль-Гази написал, что против того, чтоб гасили его единоверцев-мусульман в Газе. Клуб с ним поговорил и сообщил, что их футболист против любых жертв среди мирного населения и не подвергает сомнению государственность Израиля. Теперь Эль-Гази пишет, что ничего такого не говорил, изначальную позицию не менял, он против любых жертв среди мирного населения, в секторе Газа геноцид, остановитесь.
Здесь есть переводчики с мусульманского на человеческий? Что за противоречие самому себе у этого Эль-Гази ?
+1
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StHappyOne
Ответ King_X
Учитывая удар по крупнейшему лагерю беженцев и слова еврейских генералов/правительства, мол, жертвы в Газе - это сопутствующие факторы войны и что кол-во пропорциольно важности цели (грубо говоря, считают это нормальной обратной стороной) - игрок вдвойне прав. Из страха еврейского лобби так заставлять молчать - глупость. Евреи уже и на Женевскую конценцию, и на организации типа ООН, Human Rights и всех плевать хотели, так ещё и в информ войне гасят любую поддержку и скорбь по мирным палестинцам P. S Для любителей подменять понятия - боевики Х нелюди, эт никто из адекватных не спорит. Но правительство и войска Израиля - такие же террористы, а то и хуже уже. Фашистскими методами геноцид мирного населения устраивают. И оправдание "а че делать, как бороться" - вообще дичь, ну пусть пусть тогда как свои покровители ядерку сбросят, тогда точно Х не останется (и ничего вообще). Как бы самое сильная и развитая разведка/войска могли б иначе бороться с боевиками, а не разносить в 0 всю территорию
что делать то? ты пишешь правильные слова, мирных жалко. Но идет война. Сидеть смотреть, как в тебя стреляют и не отвечать? Что делать Израилю?
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kokabil
Ответ Russ Ivan
Пока в демократичной Европе зачищают инакомыслящих, Израиль готовится выдворить ни много, ни мало 2,5млн(!!!) палестинцев со своей земли в Египет, ни спросив у того разрешения. Если это не геноцид и не нацизм, то что?!?
«Мы не должны заботиться о мирных жителях» - один из лидеров ХАМАС Абу Марзук в интервью

- Вы построили 500 км подземных тоннелей, но ничего не построили для мирных жителей Газы. Почему?
- А мы не должны заботиться о мирных жителях, это ООН должна о них заботиться.
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Valentin Efimenko
С такой фамилией сам Бог велел!
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mhtjmfau7y
Может пусть расскажет почему Израиль начал эти действия?
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Pavelaznaurov
А у евреев нет другого выхода—-или встать и уйти с территории или уничтожить хамас——они решили остаться и спасают свои жизни и свою страну
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Hella black
Вещи нужно называть своими именами !
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Diego 95
Либеральные подстилки осуждали РФ,типа как так можно,а щас языки кое куда засунули,потому что за правду их вышвырнут..Тем временем израиль разбомбил лагерь беженцев и не отрицает даже
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QWertY
Ответ Leon Petov
Почему никто из них не призвал лидеров ХАМАСа дать бомбоубежище жителям Газы, перестать прятать боевиков в жилых районах и т.д.?
Почему никто не призывал укронацистов сложить оружие и сдаться?
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Potapson
Крутой парень. Идти против тотального лицемерия ох как не просто. Удачи ему, надеюсь не прогнётся
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Jan Paskel
пора ему в Газу...
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King_X
Ответ King_X
Учитывая удар по крупнейшему лагерю беженцев и слова еврейских генералов/правительства, мол, жертвы в Газе - это сопутствующие факторы войны и что кол-во пропорциольно важности цели (грубо говоря, считают это нормальной обратной стороной) - игрок вдвойне прав. Из страха еврейского лобби так заставлять молчать - глупость. Евреи уже и на Женевскую конценцию, и на организации типа ООН, Human Rights и всех плевать хотели, так ещё и в информ войне гасят любую поддержку и скорбь по мирным палестинцам P. S Для любителей подменять понятия - боевики Х нелюди, эт никто из адекватных не спорит. Но правительство и войска Израиля - такие же террористы, а то и хуже уже. Фашистскими методами геноцид мирного населения устраивают. И оправдание "а че делать, как бороться" - вообще дичь, ну пусть пусть тогда как свои покровители ядерку сбросят, тогда точно Х не останется (и ничего вообще). Как бы самое сильная и развитая разведка/войска могли б иначе бороться с боевиками, а не разносить в 0 всю территорию
И забавно, игрок абсолютно чётко и адекватно выразил
"Моя позиция остается такой же, какой она была, когда все это началось: я против войны и насилия; я против убийства всех ни в чем не повинных гражданских лиц; я против всех форм дискриминации; я против исламофобии; я против антисемитизма; я против геноцида; я против апартеида; я против оккупации; я против угнетения."
--
А Майнц отвечает" с удивлением и непониманием относимся к его заявлению"))
Сейчас и антисемитом назовут, хотя в заявлении прямо сказано, что он против этого.
Пацистом и гуманистом можно быть, только в одну, нужную сторону, ага))
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people people
Ответ Квадратное личико
Три раза перечитал, ничего не понял. Изначально этот Эль-Гази написал, что против того, чтоб гасили его единоверцев-мусульман в Газе. Клуб с ним поговорил и сообщил, что их футболист против любых жертв среди мирного населения и не подвергает сомнению государственность Израиля. Теперь Эль-Гази пишет, что ничего такого не говорил, изначальную позицию не менял, он против любых жертв среди мирного населения, в секторе Газа геноцид, остановитесь. Здесь есть переводчики с мусульманского на человеческий? Что за противоречие самому себе у этого Эль-Гази ?
Клуб его призвал по сути признать законность того, что творит Израиль. Он против убийств мирных в целом и считает то, что делает Израиль в Газе геноцид. Что не ясно
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