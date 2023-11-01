«Мы должны призвать к прекращению убийств в Газе!» Эль-Гази опроверг заявление «Майнца» об отказе от своих слов про конфликт. Клуб проведет юридическую экспертизу, игрок взял отпуск по болезни
Скандал вокруг игрока «Майнца» Анвара Эль-Гази разгорелся вновь.
Напомним, после обострения палестино-израильского конфликта Анвар написал в соцсетях: «Это не конфликт и не война. Это геноцид и массовое уничтожение, и мы наблюдаем за этим в прямом эфире». Он завершил послание лозунгом об освобождении Палестины, но затем удалил пост. «Майнц» отстранил футболиста от тренировок и игр. Сообщалось, что клуб уведомил Эль-Гази о намерении расторгнуть контракт.
30 октября немецкий клуб сообщил, что в беседе с руководством Эль-Гази четко дистанцировался от действий движения ХАМАС, выразил сочувствие жертвам конфликта, а также дал понять, что не ставит под сомнение право на существование Израиля. «Майнц» заявил, что футболист вернется в состав команды и примет участие в тренировках и матчах.
Сегодня полузащитник опубликовал новый пост, в котором опроверг заявление клуба.
«Во избежание сомнений, мое заявление от 27 октября 2023 года [«Я осуждаю убийство всех невинных мирных жителей в Палестине и Израиле. Я за мирный Ближний Восток»] было моим единственным и окончательным заявлением, касающимся постов в социальных сетях, сделанных мной за последние несколько недель.
Любые другие заявления, комментарии или извинения, приписываемые мне, не соответствуют действительности и не были сделаны или одобрены мной. Моя позиция остается такой же, какой она была, когда все это началось: я против войны и насилия; я против убийства всех ни в чем не повинных гражданских лиц; я против всех форм дискриминации; я против исламофобии; я против антисемитизма; я против геноцида; я против апартеида; я против оккупации; я против угнетения.
Я не сожалею и не испытываю никаких угрызений совести из-за своих взглядов. Я не дистанцируюсь от того, что я сказал, и я буду стоять, сегодня и всегда, до своего последнего вздоха за человечество и угнетенных.
Я не несу особой ответственности ни перед каким государством. Я не верю, что какие-то люди стоят выше международного права и что их действия не должны подвергаться сомнению.
У меня нет другого выбора, кроме как твердо отстаивать справедливость и свидетельствовать об истине, и я бы сделал это, даже если бы это было направлено против меня, моих родителей и моих родственников.
Не может быть никакого оправдания убийству более 3500 детей в Газе за последние 3 недели. Как мы, весь мир, можем хранить молчание, когда, по данным благотворительной организации «Спасите детей», каждые 10 минут в Газе погибает 1 ребенок? Это 9 детей, убитых к тому времени, как я закончу 1 футбольный матч. Это число растет с каждым днем.
Я, как и мы все, не должны сознательно хранить молчание. Мы должны призвать к прекращению убийств в Газе немедленно!» – написал Эль-Гази.
«Майнц» отреагировал на высказывание Эль-Гази.
«Майнц» с удивлением и непониманием принял к сведению заявления в отношении клуба, сделанные Анваром Эль-Гази в социальных сетях.
Клуб проведет юридическую экспертизу, а затем оценит ситуацию. В понедельник игрок взял отпуск по болезни и в настоящий момент не тренируется», – говорится в заявлении клуба.
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
Из страха еврейского лобби так заставлять молчать - глупость. Евреи уже и на Женевскую конценцию, и на организации типа ООН, Human Rights и всех плевать хотели, так ещё и в информ войне гасят любую поддержку и скорбь по мирным палестинцам
P. S Для любителей подменять понятия - боевики Х нелюди, эт никто из адекватных не спорит. Но правительство и войска Израиля - такие же террористы, а то и хуже уже. Фашистскими методами геноцид мирного населения устраивают. И оправдание "а че делать, как бороться" - вообще дичь, ну пусть пусть тогда как свои покровители ядерку сбросят, тогда точно Х не останется (и ничего вообще).
Как бы самое сильная и развитая разведка/войска могли б иначе бороться с боевиками, а не разносить в 0 всю территорию
Если это не геноцид и не нацизм, то что?!?
Здесь есть переводчики с мусульманского на человеческий? Что за противоречие самому себе у этого Эль-Гази ?
- Вы построили 500 км подземных тоннелей, но ничего не построили для мирных жителей Газы. Почему?
- А мы не должны заботиться о мирных жителях, это ООН должна о них заботиться.
"Моя позиция остается такой же, какой она была, когда все это началось: я против войны и насилия; я против убийства всех ни в чем не повинных гражданских лиц; я против всех форм дискриминации; я против исламофобии; я против антисемитизма; я против геноцида; я против апартеида; я против оккупации; я против угнетения."
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А Майнц отвечает" с удивлением и непониманием относимся к его заявлению"))
Сейчас и антисемитом назовут, хотя в заявлении прямо сказано, что он против этого.
Пацистом и гуманистом можно быть, только в одну, нужную сторону, ага))