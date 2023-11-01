«Мы должны призвать к прекращению убийств в Газе!» Эль-Гази опроверг заявление «Майнца» об отказе от своих слов про конфликт. Клуб проведет юридическую экспертизу, игрок взял отпуск по болезни

Скандал вокруг игрока «Майнца» Анвара Эль-Гази разгорелся вновь.

Напомним, после обострения палестино-израильского конфликта Анвар написал в соцсетях: «Это не конфликт и не война. Это геноцид и массовое уничтожение, и мы наблюдаем за этим в прямом эфире». Он завершил послание лозунгом об освобождении Палестины, но затем удалил пост. «Майнц» отстранил футболиста от тренировок и игр. Сообщалось, что клуб уведомил Эль-Гази о намерении расторгнуть контракт.

30 октября немецкий клуб сообщил, что в беседе с руководством Эль-Гази четко дистанцировался от действий движения ХАМАС, выразил сочувствие жертвам конфликта, а также дал понять, что не ставит под сомнение право на существование Израиля. «Майнц» заявил, что футболист вернется в состав команды и примет участие в тренировках и матчах.

Сегодня полузащитник опубликовал новый пост, в котором опроверг заявление клуба.

«Во избежание сомнений, мое заявление от 27 октября 2023 года [«Я осуждаю убийство всех невинных мирных жителей в Палестине и Израиле. Я за мирный Ближний Восток»] было моим единственным и окончательным заявлением, касающимся постов в социальных сетях, сделанных мной за последние несколько недель.

Любые другие заявления, комментарии или извинения, приписываемые мне, не соответствуют действительности и не были сделаны или одобрены мной. Моя позиция остается такой же, какой она была, когда все это началось: я против войны и насилия; я против убийства всех ни в чем не повинных гражданских лиц; я против всех форм дискриминации; я против исламофобии; я против антисемитизма; я против геноцида; я против апартеида; я против оккупации; я против угнетения.

Я не сожалею и не испытываю никаких угрызений совести из-за своих взглядов. Я не дистанцируюсь от того, что я сказал, и я буду стоять, сегодня и всегда, до своего последнего вздоха за человечество и угнетенных.

Я не несу особой ответственности ни перед каким государством. Я не верю, что какие-то люди стоят выше международного права и что их действия не должны подвергаться сомнению.

У меня нет другого выбора, кроме как твердо отстаивать справедливость и свидетельствовать об истине, и я бы сделал это, даже если бы это было направлено против меня, моих родителей и моих родственников.

Не может быть никакого оправдания убийству более 3500 детей в Газе за последние 3 недели. Как мы, весь мир, можем хранить молчание, когда, по данным благотворительной организации «Спасите детей», каждые 10 минут в Газе погибает 1 ребенок? Это 9 детей, убитых к тому времени, как я закончу 1 футбольный матч. Это число растет с каждым днем.

Я, как и мы все, не должны сознательно хранить молчание. Мы должны призвать к прекращению убийств в Газе немедленно!» – написал Эль-Гази.

«Майнц» отреагировал на высказывание Эль-Гази.

« » с удивлением и непониманием принял к сведению заявления в отношении клуба, сделанные в социальных сетях.

Клуб проведет юридическую экспертизу, а затем оценит ситуацию. В понедельник игрок взял отпуск по болезни и в настоящий момент не тренируется», – говорится в заявлении клуба.

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