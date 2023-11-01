Неймар пропустит около 10 месяцев из-за травмы «крестов» и мениска. Форвард перенесет операцию в четверг

Неймар перенесет операцию на этой неделе.

Напомним, нападающий сборной Бразилии получил повреждение левого колена в матче отбора ЧМ-2026 с Уругваем (0:2). У него было выявлено повреждение передней крестообразной связки, а также разрыв мениска.

« » планировал, что футболист перенесет операцию в Париже, но сам захотел, чтобы его прооперировал врач сборной Бразилии Родриго Ласмар, сообщает Globo. Ожидается, что процедура пройдет в Белу-Оризонти в этот четверг.

Предполагается, что восстановление игрока займет примерно десять месяцев.

Статистику 31-летнего форварда можно найти здесь.

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