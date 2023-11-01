Неймар пропустит около 10 месяцев из-за травмы «крестов» и мениска. Форвард перенесет операцию в четверг
Неймар перенесет операцию на этой неделе.
Напомним, нападающий сборной Бразилии получил повреждение левого колена в матче отбора ЧМ-2026 с Уругваем (0:2). У него было выявлено повреждение передней крестообразной связки, а также разрыв мениска.
«Аль-Хилаль» планировал, что футболист перенесет операцию в Париже, но сам Неймар захотел, чтобы его прооперировал врач сборной Бразилии Родриго Ласмар, сообщает Globo. Ожидается, что процедура пройдет в Белу-Оризонти в этот четверг.
Предполагается, что восстановление игрока займет примерно десять месяцев.
Статистику 31-летнего форварда можно найти здесь.
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- не примет участие в Копа Америка
- 10 месяцев без футбола
- может закончить футболом
Плюсы:
- на чиле, на расслаблоне, в больничной продолжит зарабатывать миллионы
- др сестры не отменяется
- 24/7 поиграет в покер
похоже без трофеев в сборной закончит