Неймар пропустит около 10 месяцев из-за травмы «крестов» и мениска. Форвард перенесет операцию в четверг

Теги Сборная Бразилии по футболу травмы Неймар высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Футбол

Неймар перенесет операцию на этой неделе.

Напомним, нападающий сборной Бразилии получил повреждение левого колена в матче отбора ЧМ-2026 с Уругваем (0:2). У него было выявлено повреждение передней крестообразной связки, а также разрыв мениска. 

«Аль-Хилаль» планировал, что футболист перенесет операцию в Париже, но сам Неймар захотел, чтобы его прооперировал врач сборной Бразилии Родриго Ласмар, сообщает Globo. Ожидается, что процедура пройдет в Белу-Оризонти в этот четверг. 

Предполагается, что восстановление игрока займет примерно десять месяцев.

Статистику 31-летнего форварда можно найти здесь

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13 комментариев

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ApXuMaHqPuT
Покеру «кресты» не помеха😑
+13
-1
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Отец Абду
Минусы:
- не примет участие в Копа Америка
- 10 месяцев без футбола
- может закончить футболом

Плюсы:
- на чиле, на расслаблоне, в больничной продолжит зарабатывать миллионы
- др сестры не отменяется
- 24/7 поиграет в покер
+9
-2
+7
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Алексей Ненахов
Ответ ApXuMaHqPuT
Покеру «кресты» не помеха😑
Больше времени на контру будет
+4
-1
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ivannumber1
Не хочу ерничать и подкалывать по поводу здоровья (всякое может быть в жизни), но зная Неймара, всё это выглядит как хитрый план)
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liverpool and barcelona fan
Возможно Неймар думает о 2017 году
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Yerkebulan
День рождения сестры можно смело отмечать
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Metalloid
На чиле, на расслабоне, не зря приехал )
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Дзмітрый Фарботка
мимо копы...
похоже без трофеев в сборной закончит
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Игорь Новиков
Кажется, это конец. Жаль таланта.
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Nikich1990
да он уже давно выбыл и без травмы
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ ApXuMaHqPuT
Покеру «кресты» не помеха😑
Видимо, после того, как выиграл в покер, кто-то отомстил.
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Стэн Смит
Ответ ApXuMaHqPuT
Покеру «кресты» не помеха😑
Этому полупокеру ничто не помеха))
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Отец Абду
Минусы: - не примет участие в Копа Америка - 10 месяцев без футбола - может закончить футболом Плюсы: - на чиле, на расслаблоне, в больничной продолжит зарабатывать миллионы - др сестры не отменяется - 24/7 поиграет в покер
Покер - вещь опасная. Я это ещё по Бонду понял
0
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