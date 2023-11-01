Этери Тутберидзе: «У Загитовой ноги в олимпийский сезон были стерты в кровь настолько, что меня подташнивало, когда она вынимала ногу из ботинка»

Теги сборная России Пхенчхан-2018 женское катание Этери Тутберидзе Алина Загитова Фигурное катание

Тутберидзе рассказала, что Загитова стирала ноги в кровь, готовясь к Олимпиаде.

– Многим из фигуристок, чтобы стать олимпийскими чемпионками, приходится работать в таком режиме, что потом, когда у тебя уже есть эта медаль, ты просто думаешь: а зачем мне опять по 12 часов работать? 

– Давайте честно: они в школе не учатся, они ничего вообще в своей жизни не видят, пока идут к этим медалям. Ничего они не видят, кроме: тренажерный зал, зал хореографии, лед, и опять... Какие-то физиопроцедуры, потому что все болит. Просто все у них болит. 

У Алины (Загитовой) ноги в олимпийский сезон были стерты в кровь настолько, что меня подташнивало, когда она вынимала ногу из ботинка. Но я ей об этом не говорила. Потому что если ты дашь понять, что это плохо, то она, может быть, не найдет в себе силы дальше это терпеть. 

Как она это терпела, я не понимаю. Но это все было ради этой цели, ради Олимпиады. Ради того, чтобы откататься хорошо. Я вообще считаю, что немножко неправильно идти к медали. Надо идти к своему лучшему прокату, – сказала Тутберидзе в интервью на ютуб-канале «Коммент.Шоу». 

Этери Тутберидзе: «Загитовой нужно очень много тренироваться, чтобы быть в топе. Почему я должна ее дальше заставлять? Она устала»

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107 комментариев

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ЛисаАлиса78
Вот вам и ленивая Загитова
А на деле боец, каких мало
+57
-7
+50
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Cruel Snake
Хрупкая девушка, но лютая как боец
+54
-7
+47
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Акселек давай
Ответ Jessi
Зачем об этом всем знать?
А мне вот очень интересно знать изнанку тех красивых побед, которые я вижу по телевизору.
Благодаря этой истории я поняла, что Алине не только повезло с возрастом и природными талантами, но и то, что она очень волевой человек, раз способна была терпеть такую боль, что даже много повидавший тренер удивлялась.
+45
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+39
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Мира2024
И после этого кто-то посмеет сказать, что Алина ленивая и её приходилось заставлять работать?!
И что она не заслуживала ЗОМ?
+41
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Ольга Ив
Какая сила воли у Алины для достижения результата. Труд, труд и ещё раз труд. ПОтом и кровью заработала медаль Олимпиады. Молодец девочка.
+35
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Галина Михайлова
Алина очень сильная характером, физически сильна и вынослива, а также артистична и очень красива. Восхищаюсь ею.
+29
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MariRed
Вот как далась эта победа Алине , самая сильна девочка
+25
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Natalia Gladkia
Ответ Лакс
А про Шляттер тогда же в олисезон Этери уже и забыла. Хотя даже Женя говорила про ужасные колени Алины.
Про это еще рассказывал Самсонов, сам прошедший через эту болезнь, он не понимал..как она катается!? А еще тот злополучный ожог димексидином, там тоже было сплошное мясо и она с ним вышла на Ч России как ее хейтили СМИ когда она еле смогла откатать ПП, ведь никто не показывал ее ран и тоже самое было на Ч Европы, все еще не зажило, и только на Показательных Даниил обмолвился о жутком ожоге ноги до мяса, а так никто ничего не знал, не принято было делать Алину больной и преодолевательницей, хотя она всю карьеру свою в ФК шла через боль и какую, но кто про это говорил и писал!?
+22
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Lilia Sadykova
Информация для лютых хейтеров Загитовой, которые кричат, что " лентяйка, испугалась конкуренции с ТЩК". Не испугалась, а все выиграла, сделала свое дело и ушла в спокойную жизнь.
+18
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Лакс
А про Шляттер тогда же в олисезон Этери уже и забыла.
Хотя даже Женя говорила про ужасные колени Алины.
+19
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Биатлонная зима
Это в очередной раз говорит за стертые ноги в кровь у АЛИНЫ перед ОИ она не зря стерла, пахала изо всех сил. Респект АЛИНЕ 👍⛸️
Трудяга 👏
+16
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Акселек давай
Вообще Этери надо было не выдавать все это на интервью, а написать книжку, разлетелась бы как горячие пирожки.
+18
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Мира2024
Ответ Jessi
Зачем об этом всем знать?
Затем, чтобы вы и все остальные знали, как 15-летняя спортсменка шла к своей цели и как незаслуженно её травили в собственной стране за то, что посмела выиграть у назначенной, мол та больше заслуживала.
Теперь понятно, кто и как шел к этой Олимпиаде и кто что заслуживал
+17
-3
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kate_ko
хспд! и тут усмотрели негатив. большой спорт это вообще не про психологическое и физическое здоровье, это что-то типа школы выживания. Алина крутан, столько всего выдержала и это было не зря. и я наоборот вижу и слышу, что тренер отдает ей должное за силу воли и терпение. почему она никого не держит я тоже понимаю: на кой ляд терпеть нечеловеческие страдания, если у тебя итак все есть. иди и учись, занимайся чем-то еще. по-моему, крайне эгоистично требовать от спортсмена дальше убиваться на тренировках, если это требует таких жертв
+19
-5
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Кошка Матраскина
Ответ Акселек давай
А мне вот очень интересно знать изнанку тех красивых побед, которые я вижу по телевизору. Благодаря этой истории я поняла, что Алине не только повезло с возрастом и природными талантами, но и то, что она очень волевой человек, раз способна была терпеть такую боль, что даже много повидавший тренер удивлялась.
Согласна. И то что для медали ей нужно было пахать с утра до ночи, и ноги стёртые в кровь- Алина свою медаль буквально кровью и пОтом завоевала!
+14
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Gel Na
Ответ Кошка Матраскина
Ну не знаю... Медаль все же дороже, чем прокат. Щербакова ЧМ с очень посредственным прокатом, но важно ли это для истории? А как обидно выдать максимум и проиграть! Да, есть удовольствие что смог, сделал все, но, опять же, для истории это ничто
вот-вот, на мой взгляд лучший прокат Алины в КП на том злополучном ФГП( в иностранных трансляциях Джони Веер чуть не плакал от её исполнения "Я ухожу"..) а оценки??? и многие ещё удивляются " что случилось перед ПП? " А с каким настроением она должна была выйти?
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Большое Путешествие Рузика
Ответ Revery
Офигеть, у тебя спортсмены пашут до кровавых мозолей, а тебя от них подташнивает. Тренер, называется
От кровавого месева на ногах подташнивает, а не от спортсмена. Дурачком то не прикидывайтесь.
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oldparakhod
Интересное дело. Там где тренер восхищается девочкой, её волей, целеустремленностью, выдержкой, трудолюбием, узколобые слышат презрение и обвинение в бесталанности. Фантастика.
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imaxim
Молодец, Этери, вместо того, чтоб к доктору идти проблему решать или посоветоваться со специалистами насчёт смены коньков, женственно сдерживала рвотные порывы))
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Лутц-Ритт
Бедная Алина! Но оно в итоге того стоило
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Наталья Иванова
Победа Алины не легкая прогулка, труд, труд м ещё раз труд, вот секрет победы.
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Gel Na
Ответ imaxim
Молодец, Этери, вместо того, чтоб к доктору идти проблему решать или посоветоваться со специалистами насчёт смены коньков, женственно сдерживала рвотные порывы))
я бы даже сказала мужественно, неистово жалея, превозмогая себя любимую
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Акселек давай
Ответ Jessi
Я не уверена, что Алине приятно будет прочитать, что тренера тошнило от вида ее ног
Вряд ли она думает о том, что приятно или неприятно Алине. Во многом благодаря Этери Алина стала Олимпийской чемпионкой. Этери просто рассказывает про свою работу и про свою жизнь, израненные ноги Алины это часть этой жизни.
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Лакс
Ответ Акселек давай
А мне вот очень интересно знать изнанку тех красивых побед, которые я вижу по телевизору. Благодаря этой истории я поняла, что Алине не только повезло с возрастом и природными талантами, но и то, что она очень волевой человек, раз способна была терпеть такую боль, что даже много повидавший тренер удивлялась.
Вообще то про характер Алины давно было понятно и известно. Тогда же у неё еще был Шляттер, из-за которого Марк почти 2 года пропустил, и у Самсонова карьера прервалась и все не может вернуться.
И такой характер не может создать тренер, и даже родители полностью не могут. Таким себя делает человек сам в ответ на обстоятельства.
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Jessi
Ответ tanya_1111
Откуда такая любовь к Загитовой появилась, вроде как она лентяйкой была? Или теперь у нее перспективы хорошие засветились.
Я бы не назвала это любовью. Намеки про бесталанность и тошнотворные ассоциации.
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