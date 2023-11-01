Этери Тутберидзе: «У Загитовой ноги в олимпийский сезон были стерты в кровь настолько, что меня подташнивало, когда она вынимала ногу из ботинка»

Тутберидзе рассказала, что Загитова стирала ноги в кровь, готовясь к Олимпиаде.

– Многим из фигуристок, чтобы стать олимпийскими чемпионками, приходится работать в таком режиме, что потом, когда у тебя уже есть эта медаль, ты просто думаешь: а зачем мне опять по 12 часов работать?

– Давайте честно: они в школе не учатся, они ничего вообще в своей жизни не видят, пока идут к этим медалям. Ничего они не видят, кроме: тренажерный зал, зал хореографии, лед, и опять... Какие-то физиопроцедуры, потому что все болит. Просто все у них болит.

У Алины (Загитовой) ноги в олимпийский сезон были стерты в кровь настолько, что меня подташнивало, когда она вынимала ногу из ботинка. Но я ей об этом не говорила. Потому что если ты дашь понять, что это плохо, то она, может быть, не найдет в себе силы дальше это терпеть.

Как она это терпела, я не понимаю. Но это все было ради этой цели, ради Олимпиады. Ради того, чтобы откататься хорошо. Я вообще считаю, что немножко неправильно идти к медали. Надо идти к своему лучшему прокату, – сказала Тутберидзе в интервью на ютуб-канале «Коммент.Шоу».

Этери Тутберидзе: «Загитовой нужно очень много тренироваться, чтобы быть в топе. Почему я должна ее дальше заставлять? Она устала»