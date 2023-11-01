Украинские игроки не пожали руку россиянину из «Спортинга» в Лиге чемпионов по мини-футболу. В ответ португальская команда отказалась от рукопожатий с ними

Теги УЕФА Лига чемпионов мини-футбол Спортинг Хит Антон Соколов Мини-футбол

Украинские игроки не пожали руку россиянину в Лиги чемпионов по мини-футболу.

Украинская команда «Хит» и португальский «Спортинг» встречались в матче группового этапа Лиги чемпионов. Игроки «Хита» во время приветствия команд отказались пожать руку российскому футболисту Антону Соколову, выступающему за «Спортинг».

Сообщается, что все игроки португальского клуба, шедшие за Соколовым, тоже не стали подавать руку игрокам «Хита».

Игра завершилась со счетом 2:2. После окончания матча футболисты «Спортинга» снова отказались от рукопожатий, а тренер Жоао Матуш увел команду в раздевалку.

По информации Sportbox.ru в УЕФА открыли дисциплинарное дело.

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121 комментарий

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Люблю выпить
молодцы португальцы!
+466
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voroninboris
Респект игрокам португальского клуба!
+351
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strelnik.nik.1990@icloud.com
Браво 👏
Это единство!
Я про спортинг.
+264
-4
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Margor
Украинцы снова себя опозорили
+245
-11
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arspurs9
Ну португальцы красавцы, поставили вопрос об уважении партнера по команде выше истерик соперника.
Одно интересно, о каком дисциплинарном деле от УЕФА речь?
Наказать Спортинг? За что? Игроки часто друг другу не жмут руки.
Да и вообще о чем они скажут, если в футболе рукопожатие не является обязательным атрибутом, как в том же фехтовании.
+122
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unreality
Ответ Margor
Украинцы снова себя опозорили
Должна же быть у них хоть в чем-то стабильность )
+92
-4
+88
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goshforever
Обитатели Украины стабильны
+74
-4
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kk.abb
Ответ arspurs9
Ну португальцы красавцы, поставили вопрос об уважении партнера по команде выше истерик соперника. Одно интересно, о каком дисциплинарном деле от УЕФА речь? Наказать Спортинг? За что? Игроки часто друг другу не жмут руки. Да и вообще о чем они скажут, если в футболе рукопожатие не является обязательным атрибутом, как в том же фехтовании.
За то, что великих укров обидели. В наше время за это информационная казнь.
+55
-4
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porosenochek
Португальский слон лучший друг русского слона!
+49
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Трент Резнор
Прекрасный ответ команды на гниль. 👍
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Игорь Климов
Партнёрам по команде Соколова огромный респект, все они молодцы, что поддержали своего игрока !
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БляхаджинсКарпина
Португальцы молодцы!
Ну а украинцы в своем репертуаре
+31
-1
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Верховный Лорд
Ответ Оригинальный Ник
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Знаменитое русско-португальское братство, пожалуй, крепче узы братства у России только с республикой Чад
+40
-11
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кашкаКа
Идеальная реакция и развязка. Не нравится им русский в Спортинге - нечего было начинать руки жать, игнорили бы всю команду. А такой подлый заход на акцент был достойно встречен.
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petr0f
Ответ Ruslan Fatianov
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засвистела фляга у хохлов на почве клятой пропаганды
+25
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Андрей Зборовский
Сука были же нормальные люди, я в Киеве прожил с 80 по 06, никто не сходил с ума из-за мовы, я учился в укр-англ школе, потому что в русс-англ, надо было ездить на печерск, кореша мои школьные, между собою шпрехали на мове, я появлялся, переходили на русский, хотя я укр знаю отлично, не было никаких проблем, пока это bydlo западенское, не начало свою повестку качать.
+25
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Максим Новиков
Португальцы красавцы
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Johnie
Ответ unreality
Должна же быть у них хоть в чем-то стабильность )
Стабильность - признак ограниченности)

В данном случае
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Groznyi2024
Осталось немного времени и украинцам вся Европа откажется пожимать руки, а перед нами при встрече будут извиняться. Скриньте.
+25
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Барберис
Ну что с них взять?
Этот период Украины- настоящий позор.

Давно известно, если госкдарством руководят клоуны- результат всегда таков.
Так было с СССР с Горбачевым, с Арменией с последним, с Грузией с заключенным, теперь с Украиной.

Это закон жанра.

Футболисты просто не понимают, ну и черт с ними.
+18
-4
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Evgen_Hazard
Сами игроки Хита наверное только с передовой? В чем проблема детей для общения и взаимоуважения? Может он открыто поддержал СВО? Маразматики
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persk
Супер! Оставили обтекать обиженных )
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bbear4ks
дисциплинарное дело в отношении украинских футболистов или португальского клуба?)
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GaasJT
Рагули в очередной раз опозорились. Ничего нового.
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Evgen_Hazard
Ответ Иван Грозный
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Лично тот человек он какое зло совершил?
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