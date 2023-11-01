Украинские игроки не пожали руку россиянину в Лиги чемпионов по мини-футболу.

Украинская команда «Хит» и португальский «Спортинг» встречались в матче группового этапа Лиги чемпионов. Игроки «Хита» во время приветствия команд отказались пожать руку российскому футболисту , выступающему за «Спортинг».

Сообщается, что все игроки португальского клуба, шедшие за Соколовым, тоже не стали подавать руку игрокам «Хита».

Игра завершилась со счетом 2:2. После окончания матча футболисты «Спортинга» снова отказались от рукопожатий, а тренер Жоао Матуш увел команду в раздевалку.

По информации Sportbox.ru в открыли дисциплинарное дело.