Украинские игроки не пожали руку россиянину из «Спортинга» в Лиге чемпионов по мини-футболу. В ответ португальская команда отказалась от рукопожатий с ними
Украинские игроки не пожали руку россиянину в Лиги чемпионов по мини-футболу.
Украинская команда «Хит» и португальский «Спортинг» встречались в матче группового этапа Лиги чемпионов. Игроки «Хита» во время приветствия команд отказались пожать руку российскому футболисту Антону Соколову, выступающему за «Спортинг».
Сообщается, что все игроки португальского клуба, шедшие за Соколовым, тоже не стали подавать руку игрокам «Хита».
Игра завершилась со счетом 2:2. После окончания матча футболисты «Спортинга» снова отказались от рукопожатий, а тренер Жоао Матуш увел команду в раздевалку.
По информации Sportbox.ru в УЕФА открыли дисциплинарное дело.
Это единство!
Я про спортинг.
Одно интересно, о каком дисциплинарном деле от УЕФА речь?
Наказать Спортинг? За что? Игроки часто друг другу не жмут руки.
Да и вообще о чем они скажут, если в футболе рукопожатие не является обязательным атрибутом, как в том же фехтовании.
Ну а украинцы в своем репертуаре
В данном случае
Этот период Украины- настоящий позор.
Давно известно, если госкдарством руководят клоуны- результат всегда таков.
Так было с СССР с Горбачевым, с Арменией с последним, с Грузией с заключенным, теперь с Украиной.
Это закон жанра.
Футболисты просто не понимают, ну и черт с ними.