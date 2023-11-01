Морган о 8-м «Золотом мяче» Месси: «Вся система сфальсифицирована. Лео должен был получить на 2 меньше, Роналду – на 2 больше, а Холанд должен был выиграть в этом году»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Манчестер Сити МЛС премьер-лига Англия Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу Золотой мяч высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Интер Майами Эрлинг Холанд Пирс Морган Футбол

Пирс Морган считает, что Лионель Месси несправедливо получил «Золотой мяч».

Аргентинский нападающий стал обладателем этого приза в восьмой раз в карьере. Церемония награждения прошла в Париже в понедельник. 

«Нелепая победа Месси в розыгрыше «Золотого мяча» в этом году является еще одним доказательством того, что вся система «Золотого мяча» сфальсифицирована.

Он должен был выиграть на 2 [«Золотых мяча»] меньше, Криштиану [Роналду] должен был получить на 2 больше, а Холанд должен был выиграть в этом году. Точка», – написал телеведущий и болельщик «Арсенала». 

«😂😂😂😂». Роналду лайкнул и прокомментировал высмеивающее 8-й «Золотой мяч» Месси видео

Ротен о Месси: «Парень с «Золотым мячом» не был лучшим даже в «ПСЖ». Он не лучший в мире уже 3-4 года, но получил два приза за это время. Журналисты, хватит бредить!»

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

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Месси заслужил «Золотой мяч»?
51476 голосов
Да
60%
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Нет
40%
Эрлинг Холанд

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50 комментариев

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Red_Marlboro_
Человек который подрабатывает клиторчуком у Эсмеральды по другому и не мог написать
+42
-10
+32
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Aleksey Yashin
Не совсем согласен с Морганом.
Считаю Месси должен был получить на 3 мяча меньше.
Роналду получил ровно столько, сколько заслужил.
Кокорин должен был получить на 6 мячей больше (и в итоге обойти и Месси, и Роналду)
+32
-17
+15
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unreality
Мне лично плевать на ЗМ, кто там его получил или не получил. Но когда у кого-то горит на ровном месте, это всегда смешно )
+13
-2
+11
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cukken
Великий математик 😂
+11
-2
+9
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clausevenzzz
Не все фанаты Сити за Холланда, они сами не могут определиться то Родри заслужил ЗМ или Кевин. Фанаты Аргентины единогласно скажут Месси
+10
-3
+7
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Metalloid
Пирс Морган, это тот человек, который будучи главредом в 90-х, уничтожил карьеру Гаскойна, доставая его, подставляя, заказывая его избеение, прослушивая и тд, что потом было даже доказано. И вот, когда влияние ушло. он вопит из всех щелей про кристину и Тен Хага, надеясь вернуть остатки былого влияния. Персонаж наиболее мерзейший в британских спортивных СМИ.
+7
-1
+6
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Даниил Гутин
Интересно, а где он 2 ЗМ у Криштиану насчитал?
+6
0
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pit4er
По Месси понятно, но тут даже редкий фан Роналду сможет придумать, когда тот должен был ещё получить ЗМ
+7
-2
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Mohnatiy
Морган как всегда...
Хотя, справедливости ради, с "Золотым мячом" и правда бардак.
+7
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clausevenzzz
Ответ Ман Сити
Многие фанаты Аргентины считают что Альварес, сколько было высказываний о лучшем игроке матча, когда игру делал Альварес, а давали награду Месси за 1 пенку. Ну и как бы сам Месси сказал: «Холанд заслужил «Золотой мяч». Его слова же.
Почему Родри и Кол Палерм сказали что Месси заслужил ЗМ?
Месси отдал Альваресу шикарную голевую в матче с Хорватией
В матче с поляками, награду " игрок матча " хотели вручить Месси но он отказался и отдал Маккалистеру , чтобы поднять дух команды
+5
0
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Я Гражданин Мира
Ответ Василий Мартыхин
Уникальный мяч. В этом годы примерно все понимают его незаслуженность, кроме отбитых фанатов
Все , это Морган и вы !!!
+5
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Подкат Пенальтьевич
Все ЗМ мячи Месси должен был получить Роналду
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VERBLYUD
У Месси максимум 1 спорный ЗМ - в 2010, у Роналду минимум 2 - 2013 и 2014.
+8
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cukken
Позвонили из Испании, сказали, что это не их стыд… 🤦🏼‍♂️
+7
-3
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GK
Ну, кстати, Лео и правда мог бы получить на два меньше, и даже Холанд в принципе достоин в этом году шарика. Последнее спорно, но хотя бы можно обсуждать. А вот с какого перепугу Роналду на два больше?
+5
-1
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Samsonov_24_4_11_15
Перевод 1000000$ от Криштиану Р.
+6
-3
+3
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clausevenzzz
Мораль истории такова
Не важно насколько ты хорош, все равно найдут повод тебя ненавидеть. Победитель празднует, проигравший объясняет
+3
-1
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Я Гражданин Мира
Он всё придумал хорошо, чтобы Роналду выиграл у Месси 7 -6
Ох мечта , мечта !!!
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Kuryanin
Ответ Red_Marlboro_
Человек который подрабатывает клиторчуком у Эсмеральды по другому и не мог написать
Квазиморган?
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Yan Sadkovskiy
Морган мог промолчать, Спортс - мог не писать эту "желтизну". Холанд - еще свое получит
+1
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паяльная лампа
Самое забавное, что они жалуются на фальсификации, заговоры, а на деле так просто голосуют сами же журналисты
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Даниил Гутин
Ответ Samsonov_24_4_11_15
Перевод 1000000$ от Криштиану Р.
в таком случае защищать Роналду хоть имеет смысл — не бесплатно, в отличие от пользователей Спортса
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Мгер Цолакян
Ответ Даниил Гутин
Интересно, а где он 2 ЗМ у Криштиану насчитал?
В 2018 и хз
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Writer 1
Пирс, уймись, Роналду никогда так не сможет объединить нацию и связать эмпатией сотни миллионов футбольных болельщиков, и это на глазах миллиардов людей (только в прямом эфире финал смотрело 1,5 миллиарда). Сам Месси выдал почти эталонный перформанс по ходу всего турнира, учитывая, что Месси попал ещё и в символическую сборную Лиги 1 (по делу) - это ЗМ
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Антон Герасименко
Уся эта компашка, Морган, криш и тд и та, окончательно себя зарекомендовали недалекими
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