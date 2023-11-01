Морган о 8-м «Золотом мяче» Месси: «Вся система сфальсифицирована. Лео должен был получить на 2 меньше, Роналду – на 2 больше, а Холанд должен был выиграть в этом году»

Пирс Морган считает, что Лионель Месси несправедливо получил «Золотой мяч».

Аргентинский нападающий стал обладателем этого приза в восьмой раз в карьере. Церемония награждения прошла в Париже в понедельник.

«Нелепая победа Месси в розыгрыше «Золотого мяча» в этом году является еще одним доказательством того, что вся система «Золотого мяча» сфальсифицирована.

Он должен был выиграть на 2 [« »] меньше, [Роналду] должен был получить на 2 больше, а должен был выиграть в этом году. Точка», – написал телеведущий и болельщик «Арсенала».

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Ротен о Месси: «Парень с «Золотым мячом» не был лучшим даже в «ПСЖ». Он не лучший в мире уже 3-4 года, но получил два приза за это время. Журналисты, хватит бредить!»

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