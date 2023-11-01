Морган о 8-м «Золотом мяче» Месси: «Вся система сфальсифицирована. Лео должен был получить на 2 меньше, Роналду – на 2 больше, а Холанд должен был выиграть в этом году»
Пирс Морган считает, что Лионель Месси несправедливо получил «Золотой мяч».
Аргентинский нападающий стал обладателем этого приза в восьмой раз в карьере. Церемония награждения прошла в Париже в понедельник.
«Нелепая победа Месси в розыгрыше «Золотого мяча» в этом году является еще одним доказательством того, что вся система «Золотого мяча» сфальсифицирована.
Он должен был выиграть на 2 [«Золотых мяча»] меньше, Криштиану [Роналду] должен был получить на 2 больше, а Холанд должен был выиграть в этом году. Точка», – написал телеведущий и болельщик «Арсенала».
«😂😂😂😂». Роналду лайкнул и прокомментировал высмеивающее 8-й «Золотой мяч» Месси видео
Ротен о Месси: «Парень с «Золотым мячом» не был лучшим даже в «ПСЖ». Он не лучший в мире уже 3-4 года, но получил два приза за это время. Журналисты, хватит бредить!»
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
Считаю Месси должен был получить на 3 мяча меньше.
Роналду получил ровно столько, сколько заслужил.
Кокорин должен был получить на 6 мячей больше (и в итоге обойти и Месси, и Роналду)
Хотя, справедливости ради, с "Золотым мячом" и правда бардак.
Месси отдал Альваресу шикарную голевую в матче с Хорватией
В матче с поляками, награду " игрок матча " хотели вручить Месси но он отказался и отдал Маккалистеру , чтобы поднять дух команды
Не важно насколько ты хорош, все равно найдут повод тебя ненавидеть. Победитель празднует, проигравший объясняет
Ох мечта , мечта !!!