Папа римский о выборе между Месси и Марадоной: «Я бы назвал третьего – Пеле, человека с большим сердцем и джентльмена. Диего был великим игроком, но потерпел неудачу как человек»
Папе Франциску предложили выбрать между Лионелем Месси и Диего Марадоной.
«Я бы назвал третьего – Пеле. Марадона был великим игроком, но потерпел неудачу как человек. Бедняга оступился, и те, кто его восхвалял, ему не помогли.
Он приезжал ко мне в первый год моего понтификата, а затем встретил тот конец, который был ему уготован. Любопытно, что многие спортсмены заканчивают плохо.
Месси – очень правильный человек, джентльмен. Но для меня из них троих главным джентльменом был Пеле. Человек с большим сердцем. Я общался с ним. Однажды встретил его в самолете, когда был в Буэнос-Айресе, мы разговорились. Человек с большой буквы.
Все три игрока великие. Каждый по-своему. Месси хорош сейчас, Пеле был хорош тогда», – сказал папа римский в интервью RAI.
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
«Да, я пошел против Папы Римского. Это случилось потому, что я приехал в Ватикан и увидел крыши из золота. А потом услышал, как Папа говорит о том, что Церковь беспокоится о бедных детях… Но, черт возьми, продай крышу, сделай хоть что-нибудь!»
Диего Армандо Марадона