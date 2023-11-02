Папа римский о выборе между Месси и Марадоной: «Я бы назвал третьего – Пеле, человека с большим сердцем и джентльмена. Диего был великим игроком, но потерпел неудачу как человек»

Теги МЛС Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу Диего Марадона Пеле Интер Майами религия Футбол

Папе Франциску предложили выбрать между Лионелем Месси и Диего Марадоной.

«Я бы назвал третьего – Пеле. Марадона был великим игроком, но потерпел неудачу как человек. Бедняга оступился, и те, кто его восхвалял, ему не помогли.

Он приезжал ко мне в первый год моего понтификата, а затем встретил тот конец, который был ему уготован. Любопытно, что многие спортсмены заканчивают плохо.

Месси – очень правильный человек, джентльмен. Но для меня из них троих главным джентльменом был Пеле. Человек с большим сердцем. Я общался с ним. Однажды встретил его в самолете, когда был в Буэнос-Айресе, мы разговорились. Человек с большой буквы.

Все три игрока великие. Каждый по-своему. Месси хорош сейчас, Пеле был хорош тогда», – сказал папа римский в интервью RAI.

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7 комментариев

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Ulukbek Kiyazov
Какой-то непатриотичный папа, из двух соотечественников выбрал бразильца) Но я его выбор полностью поддерживаю!
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nolan_90
Папа Франческо шарит
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QWertY
Почему Папа не любит Марадону как человека?

«Да, я пошел против Папы Римского. Это случилось потому, что я приехал в Ватикан и увидел крыши из золота. А потом услышал, как Папа говорит о том, что Церковь беспокоится о бедных детях… Но, черт возьми, продай крышу, сделай хоть что-нибудь!»

Диего Армандо Марадона
+4
0
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Габи Жезус
Папа шарит. кто король футбола😎
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Katya Andreychuk
Ответ Ulukbek Kiyazov
Какой-то непатриотичный папа, из двух соотечественников выбрал бразильца) Но я его выбор полностью поддерживаю!
а он не Папа Аргентинский
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Ilya Mukhachev
Объективно. Но мой номер 1 - Марадона.
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