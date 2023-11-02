Папа римский о выборе между Месси и Марадоной: «Я бы назвал третьего – Пеле, человека с большим сердцем и джентльмена. Диего был великим игроком, но потерпел неудачу как человек»

Папе Франциску предложили выбрать между Лионелем Месси и Диего Марадоной.

«Я бы назвал третьего – . Марадона был великим игроком, но потерпел неудачу как человек. Бедняга оступился, и те, кто его восхвалял, ему не помогли.

Он приезжал ко мне в первый год моего понтификата, а затем встретил тот конец, который был ему уготован. Любопытно, что многие спортсмены заканчивают плохо.

Месси – очень правильный человек, джентльмен. Но для меня из них троих главным джентльменом был Пеле. Человек с большим сердцем. Я общался с ним. Однажды встретил его в самолете, когда был в Буэнос-Айресе, мы разговорились. Человек с большой буквы.

Все три игрока великие. Каждый по-своему. хорош сейчас, Пеле был хорош тогда», – сказал папа римский в интервью RAI.

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