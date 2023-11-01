Россиянин Владислав Артемьев и украинец Юрий Кузубов пожали друг другу руки на шахматном турнире Grand Swiss
Российский и украинский шахматисты пожали друг другу руки на турнире Grand Swiss.
Владислав Артемьев и Юрий Кузубов пожали руки перед началом и после окончания партии седьмого тура.
Украинский гроссмейстер играл белыми фигурами и одержал победу.
Россияне выступают на этом турнире под флагом Международной шахматной федерации (ФИДЕ).
29 июля Федерация шахмат Украины рекомендовала своим спортсменам воздержаться от рукопожатий с россиянами на турнирах, а также избегать совместных фото и видеосъемок с россиянами и белорусами.
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