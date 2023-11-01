Россиянин Владислав Артемьев и украинец Юрий Кузубов пожали друг другу руки на шахматном турнире Grand Swiss

Теги Юрий Кузубов Владислав Артемьев Grand Swiss Tournament (Большая швейцарка) Шахматы

Российский и украинский шахматисты пожали друг другу руки на турнире Grand Swiss.

Владислав Артемьев и Юрий Кузубов пожали руки перед началом и после окончания партии седьмого тура.

Украинский гроссмейстер играл белыми фигурами и одержал победу.

Россияне выступают на этом турнире под флагом Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

29 июля Федерация шахмат Украины рекомендовала своим спортсменам воздержаться от рукопожатий с россиянами на турнирах, а также избегать совместных фото и видеосъемок с россиянами и белорусами.

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7 комментариев

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Andreir888
Вот так нынче...Новость! Русский и украинец пожали друг другу руки! Да так и должно быть, почему иначе-то!? Разумных людей всё равно больше в обеих странах!
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Maksim1302
Респект
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Трент Резнор
Шахматы здорового человека
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Albi-13
Надеюсь, Кузубов и его близкие живут не на Украине.
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Dmitrij Glazkov
Украинец может домой теперь не ехать.В лучшем случаи затравят.
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