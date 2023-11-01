Россиянин Владислав Артемьев и украинец Юрий Кузубов пожали друг другу руки на шахматном турнире Grand Swiss

Российский и украинский шахматисты пожали друг другу руки на турнире Grand Swiss.

и Юрий Кузубов пожали руки перед началом и после окончания партии седьмого тура.

Украинский гроссмейстер играл белыми фигурами и одержал победу.

Россияне выступают на этом турнире под флагом Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

29 июля Федерация шахмат Украины рекомендовала своим спортсменам воздержаться от рукопожатий с россиянами на турнирах, а также избегать совместных фото и видеосъемок с россиянами и белорусами.