Анхель Ди Мария грубо ответил на слова Лотара Маттеуса о «Золотом мяче».

Комментируя вручение награды Лионелю Месси, бывший игрок сборной Германии заявил: «Это фарс, хоть я и фанат , он победил несправедливо. Холанд играл лучше весь прошлый год».

Ди Мария, партнер Месси по сборной , отреагировал на слова .

«Поплачь где-нибудь в другом месте 😂» – написал полузащитник «Бенфики» в комментариях к посту Olé в инстаграме со словами немца.

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