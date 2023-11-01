«Поплачь в другом месте 😂». Ди Мария – Маттеусу, назвавшему вручение «Золотого мяча» Месси «фарсом»
Анхель Ди Мария грубо ответил на слова Лотара Маттеуса о «Золотом мяче».
Комментируя вручение награды Лионелю Месси, бывший игрок сборной Германии заявил: «Это фарс, хоть я и фанат Лионеля, он победил несправедливо. Холанд играл лучше весь прошлый год».
Ди Мария, партнер Месси по сборной Аргентины, отреагировал на слова Маттеуса.
«Поплачь где-нибудь в другом месте 😂» – написал полузащитник «Бенфики» в комментариях к посту Olé в инстаграме со словами немца.
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Месси заслужил «Золотой мяч»?
54353 голосa
Всё справедливо.
Месси получает ЗМ за победу на Чемпионате Мира 2022
Фарс.
Главное не перепутать!
1) Не став даже лучшим игроком чемпионата мира
2) Не выиграв ни одного значимого трофея кроме ЧМ в том году
Спасибо за уточнение! Стало еще понятнее!)))
А Месси лучший игрок ЧМ 22, тут ты перепутал. Иди проверь свою информацию) Или сам иди пиши про фигурное катание