«Поплачь в другом месте 😂». Ди Мария – Маттеусу, назвавшему вручение «Золотого мяча» Месси «фарсом»

Теги высшая лига Португалия Бенфика МЛС Лионель Месси Лотар Маттеус Сборная Аргентины по футболу Анхель Ди Мария Золотой мяч соцсети Интер Майами Футбол

Анхель Ди Мария грубо ответил на слова Лотара Маттеуса о «Золотом мяче».

Комментируя вручение награды Лионелю Месси, бывший игрок сборной Германии заявил: «Это фарс, хоть я и фанат Лионеля, он победил несправедливо. Холанд играл лучше весь прошлый год». 

Ди Мария, партнер Месси по сборной Аргентины, отреагировал на слова Маттеуса.

«Поплачь где-нибудь в другом месте 😂» – написал полузащитник «Бенфики» в комментариях к посту Olé в инстаграме со словами немца. 

Месси выиграл «Золотой мяч»! Восьмой в коллекции 🤯

Смех Роналду над «Золотым мячом» Месси – глупость

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

Опрос

Месси заслужил «Золотой мяч»?
54353 голосa
Да
60%
Лионель Месси
Нет
40%
Эрлинг Холанд

Материалы по теме

192 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Lose Yourself
Очень уважительное высказывание в адрес одного из лучших полузащитников в истории. Такой же клоун, как и Мартинес
+255
-52
+203
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Рашпель793
Какие-то арги недалёкие всё-таки. Профессиональные футболисты, знаменитости, а ведут себя как школьники, в попытках выслужиться перед гоатом.
+252
-67
+185
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Гамаль Хайдаров
Ответ Рашпель793
Какие-то арги недалёкие всё-таки. Профессиональные футболисты, знаменитости, а ведут себя как школьники, в попытках выслужиться перед гоатом.
а почему нападки обиженных фанатов Кристиано и армия «кто угодно лишь бы не Месси» не расценивается тобой как кучка глупых людей, которые просто не могут признать величие Аргентинского гения?
+165
-98
+67
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Niko [Ars]
Уже ни для кого не секрет, что аргентинцы дурновоспитанные ребята. Но они продолжают пробивать дно
+72
-26
+46
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Domian
Ответ VERBLYUD
Если по мнению Маттеуса Месси не заслуживает ЗМ за ЧМ, то пусть он откажется от своего ЗМ 1990, он же получил его за ЧМ)
Ага, свой ЗМ он когда то комментировал как награду за достижения на лучшем турнире в истории)
+52
-7
+45
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
CSKA\LAZIO\Netherlands
Ответ Рашпель793
Какие-то арги недалёкие всё-таки. Профессиональные футболисты, знаменитости, а ведут себя как школьники, в попытках выслужиться перед гоатом.
👍 так они всегда такие были, что сто́ит Мартинес🤦
+62
-20
+42
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Aleksey Yashin
Год прошёл с ЧМ, а аргентинцы так и не могут научиться себя достойно вести. Он какому-то пацану в подворотне что ли отвечает?
+49
-14
+35
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
VERBLYUD
Если по мнению Маттеуса Месси не заслуживает ЗМ за ЧМ, то пусть он откажется от своего ЗМ 1990, он же получил его за ЧМ)
+72
-38
+34
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
soldat2212
Ответ Гамаль Хайдаров
а почему нападки обиженных фанатов Кристиано и армия «кто угодно лишь бы не Месси» не расценивается тобой как кучка глупых людей, которые просто не могут признать величие Аргентинского гения?
а почему кто-то думает, что если нападки намгнома, то обязательно глор Кристины? Какой-то узкий мир у вас, сектантов. Мне оба ваши лагеря смешны. и я так же считаю, что половина золотых мячей ща последние лет 15 выданы не пр делу.
+51
-17
+34
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Zidane 21
при всём уважении к Ди Марии, он не дотягивает до уровня Лотара Маттеуса в мире футбола.
+42
-18
+24
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Олег Иваницкий
Ответ Lose Yourself
Очень уважительное высказывание в адрес одного из лучших полузащитников в истории. Такой же клоун, как и Мартинес
А высказывание Маттеуса уважительное? Если бы Месси голоса подтасовывал, или голосование продляли, или подкупал голосующих, тогда было бы несправедливо. А так победил согласно четким критериям, которые определяли уже давно. В чем несправедливость? Так что да, пусть поплачет в другом месте
+42
-24
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
rej1sta
Маттеус смешной конечно, он сам то помнит, за что свой ЗМ в 1990 получил?
+38
-23
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
KING_OF_RUSSIA
Ответ Гамаль Хайдаров
а почему нападки обиженных фанатов Кристиано и армия «кто угодно лишь бы не Месси» не расценивается тобой как кучка глупых людей, которые просто не могут признать величие Аргентинского гения?
Причём тут величиеи золотой мяч за конкретный год? Фанаты гнома что-то совсемс логикой не в ладах, по их мнению гному за любой чих нужно давать награду
+28
-14
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
JURAVLI
Маутеус получает ЗМ за победу на Чемпионате Мира 1990
Всё справедливо.

Месси получает ЗМ за победу на Чемпионате Мира 2022
Фарс.

Главное не перепутать!
+25
-15
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
JURAVLI
Ответ Ruscello
Комментарий скрыт
То есть Матеус получил Золотой мяч за год:
1) Не став даже лучшим игроком чемпионата мира
2) Не выиграв ни одного значимого трофея кроме ЧМ в том году

Спасибо за уточнение! Стало еще понятнее!)))

А Месси лучший игрок ЧМ 22, тут ты перепутал. Иди проверь свою информацию) Или сам иди пиши про фигурное катание
+14
-5
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
corazón blanco
Все же Ди Мария мог высказаться гораздо тактичнее и корректнее, слишком уж горячие и импульсивные эти аргентинцы. Тем более он отвечает своему коллеге, у которая была великая карьера, а не условному журналисту. Да и вообще надо всегда и всем отвечать тактично и адекватно.
+13
-4
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
VERBLYUD
Ответ Shuller18
Если бы не затащивший финалы Анхель, быть Месси скорее всего дальше неудачником и вечно вторым на международном уровне. Дали бы Месси ЗМ за два очередных серебра? Огрооооомный вопрос.
Анхеля заменили после первого тайма, и после этого на поле произошло многое, я бы не сказал, что он в одиночку затащил финал.
+13
-5
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Marcus-light
Ответ Aleksey Yashin
Год прошёл с ЧМ, а аргентинцы так и не могут научиться себя достойно вести. Он какому-то пацану в подворотне что ли отвечает?
Большинство аргентинцев считает, что они выросли в Гетто, и в отличие от Маттеуса знают жизнь. Потому и реагируют на все так же глупо и быстро.
+12
-4
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
atomio
такой же комментарий и Артёмке оставим :)
+12
-5
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
VERBLYUD
Ответ Ман Сити
Дело не в Аргентине, просто бывших манков не бывает. Альварес такое бы не сказал
А если скажет? Альварес очень любит и уважает своего капитана и вряд ли ему понравятся такие высказывания про него.
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
rej1sta
Ответ Владимир Владимир
Комментарий скрыт
Сейчас с сборные не лучших вызывают?)
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Zidane 21
Ответ Mike
А как это относится к новости?
к новости это относится так, что Ди Мария поступил как обиженный ребёнок в отношении Лотара написав этот высер.
+12
-7
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
VERBLYUD
Ответ Shuller18
Если бы не затащивший финалы Анхель, быть Месси скорее всего дальше неудачником и вечно вторым на международном уровне. Дали бы Месси ЗМ за два очередных серебра? Огрооооомный вопрос.
Если бы Франция выиграла ЧМ, ЗМ определенно получил бы Мбаппе, хет-трик в победном финале ЧМ, второй титул ЧМ в 23 года, его везде пиарили бы, говорили бы, что он новый король футбола.
+11
-6
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Psicho
Ди Мария просто щенок по сравнению с Маттеусом
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Н.Ф.
В начале 90-х не было интернета, а то бы многие Лотару популярно пояснили, что его ЗМ — это "фарс".
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий