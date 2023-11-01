Тутберидзе о победах Щербаковой над Косторной и Трусовой: «Для меня это месть. Лучшие блюда, которые ты можешь преподать»

Тутберидзе назвала «местью» победы Щербаковой над Косторной и Трусовой.

– Для меня была невероятная история: трио, которое, как мне казалось тогда, готовится к Олимпийским играм: Косторная, Щербакова, . Они заканчивают сезон: выигрывает все, Трусова прыгает все что можно. И вот две из этой тройки уходят.

– И более того, я же тоже себе в голове рисовала: если олимпийский командник, то кто что катает. И я для себя уже понимала, что короткую программу катает Косторная, потому что у нее тройной аксель, потому что немножко отличающееся от других катание.

– Это же был такой нерв, для вас и стресс, и вызов – и следующий сезон становится сезоном . Она выигрывает все, обыгрывает и Косторную, и Трусову, что она до этого во взрослом не делала. Две остальные через год возвращаются, понимая, что они могут не просто ничего не выиграть на …

– Подождите, в это время уже начинает появляться .

– Конечно! У вас всегда начинает кто-то появляться.

– Да не всегда.

– Даже сейчас у вас Базылюк так появляется, что мама не горюй. Ну вот как так, когда критикуют? Вот у этого человека они выступают вот так, уходят в статусе суперзвезд и через год разваливаются, а та, которая остается у тренерского штаба Тутберидзе, становится лучше. И мало того, она потом выигрывает и Олимпийские игры. Понятно, что история с Валиевой стоит особняком, но тем не менее. Вы внутри себя праздновали?

– Ой нет, ну ты же ничего не празднуешь.

– Ну я не поверю, что вам не было неприятно. И что когда Щербакова обыгрывала Косторную и Трусову, когда те были у Плющенко, это было что-то особенное.

– Для меня это такая месть. Это лучшие блюда, которые ты можешь преподать, – сказала заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе в эфире «Коммент.Тренер» с Леонидом Слуцким.