Тутберидзе о победах Щербаковой над Косторной и Трусовой: «Для меня это месть. Лучшие блюда, которые ты можешь преподать»

Теги Леонид Слуцкий Евгений Плющенко сборная России Олимпийская сборная России Олимпиада-2022 женское катание Этери Тутберидзе Анна Щербакова Александра Трусова Алена Косторная Камила Валиева Маргарита Базылюк Коммент.Шоу Фигурное катание

Тутберидзе назвала «местью» победы Щербаковой над Косторной и Трусовой.

– Для меня была невероятная история: трио, которое, как мне казалось тогда, готовится к Олимпийским играм: Косторная, Щербакова, Трусова. Они заканчивают сезон: Косторная выигрывает все, Трусова прыгает все что можно. И вот две из этой тройки уходят.

– И более того, я же тоже себе в голове рисовала: если олимпийский командник, то кто что катает. И я для себя уже понимала, что короткую программу катает Косторная, потому что у нее тройной аксель, потому что немножко отличающееся от других катание.

– Это же был такой нерв, для вас и стресс, и вызов – и следующий сезон становится сезоном Щербаковой. Она выигрывает все, обыгрывает и Косторную, и Трусову, что она до этого во взрослом не делала. Две остальные через год возвращаются, понимая, что они могут не просто ничего не выиграть на Олимпиаде

– Подождите, в это время уже начинает появляться Валиева.

– Конечно! У вас всегда начинает кто-то появляться.

– Да не всегда.

– Даже сейчас у вас Базылюк так появляется, что мама не горюй. Ну вот как так, когда критикуют? Вот у этого человека они выступают вот так, уходят в статусе суперзвезд и через год разваливаются, а та, которая остается у тренерского штаба Тутберидзе, становится лучше. И мало того, она потом выигрывает и Олимпийские игры. Понятно, что история с Валиевой стоит особняком, но тем не менее. Вы внутри себя праздновали?

– Ой нет, ну ты же ничего не празднуешь.

– Ну я не поверю, что вам не было неприятно. И что когда Щербакова обыгрывала Косторную и Трусову, когда те были у Плющенко, это было что-то особенное.

– Для меня это такая месть. Это лучшие блюда, которые ты можешь преподать, – сказала заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе в эфире «Коммент.Тренер» с Леонидом Слуцким.

103 комментария

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Anna Morgan
Судья один в интервью прямо говорил, что трусову и косторную судили строже за переход. Гадкие кампания в интернете против них. На сайте федры впервые и про единственных про трусову и косторную написали, что не довольны их результатами. Ты мочила их закулисами, мерзкая, злобная душонка.
+45
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Irina037
Черная она изнутри и мстительная,не умеет отпускать
+49
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Белые Росы
Тутберидзе, давай покажи свою личину до конца, чтобы ни у кого не было сомнений, какое у тебя нутро
+44
-11
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Аля Иванова
Господи, какой кошмар.
+38
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Леди Брэкнелл
Боже мой, какой кринж. Вообще безотносительно спорта и фк. У этой женщины с головой беда похоже. И перекроила себе все лицо к тому же зачем-то. Кошмар просто.
+33
-7
+26
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Anna Morgan
Ответ kate_ko
ЭГ жжот дуговой сваркой в этом интервью конечно)) что ж, она не ангел, это понятно каждому, сильные творческие личности часто неоднозначны, няшек среди них мало
да она отбитая на всю голову оказывается.
+37
-14
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Luisa Vi
Когда я говорила, что ЭТ не даст выиграть Трусовой ОИ, и что это была месть за уход, меня жестко заминусовали🤣🤣
Ну-ну
+26
-4
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thelittlecreature
Щербакова значит для ЭТ орудие мести, а сейчас мстить уже некому и Аннушка теперь не нужна, в шоу сплавлена
+28
-7
+21
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Veronika spuria
Ох, вот это интервью!!! Трусова такая глупышка, если думала и думает, что она с Этери в хороших отношениях. А Косторная всё же по- умнее, всё прекрасно понимает.
+24
-3
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Варлампий Варлампий
Какие-то детские обиды, комично смотрятся от такого большого тренера. В хоккее чел перешел в другую команду, и она проиграла в матче с бывшей, тренер тут же: это наша месть подлецу, который ушел от нас.
+22
-2
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Gemma157
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какая злопамятная и мелочная женщина. упиваться тем, что насолила юным девочкам это как-то низко
+27
-9
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Gemma157
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Ответ Katerina Sunny
Так и победа Загитовой на ЧМ - это месть Медведевой.
она там ниже подчеркивает, что медведева проиграла турсынбаевой. тоже небось большую радость это ей доставляет
+17
-1
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russalka
Этери Георгиевна, мы, люди, внимательно наблюдающие за этим видом спорта года так с 1999-го, давно осознали, какой всё же мерзкий вы человек. И что ваши личные комплексы и обидки вы, к сожалению, переносите на несовершеннолетних девочек. Вы настолько заняты своим собственным ЭГО, отомщением за нанесённые обиды и критику, что не замечаете и не понимаете всю красоту этого вида спорта, который без вас развивается и делает это очень неплохо. Новый возрастной ценз положит конец вашему доминированию у девушек в возрасте 15-17 лет. Видимо поэтому вы сжигаете все мосты и вываливаете всю грязь. Вас давно пора убрать от работы с детьми. Вы ставите себя на первое место, выше всех, поэтому успеха в работе со взрослыми спортсменами у вас не будет никогда. Я так понимаю, это было прощальное интервью?
+24
-10
+14
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versa
Душевное здоровье, чистый хвост, белое пальто, всё это отсутствует. Как там кодекс этики поживает?
+17
-3
+14
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Туц
То есть она таки может влиять на то кто будет в команднике? Может просто двукраную ОЧ себе хотела вот и поставила везде Ками в обход Щ и Т. А типо не при делах, типо федерация. А вон как все обернулось.
+17
-3
+14
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Lana Kazakova
Вот кому надо к хорошему психотерапевту. Мстила она...
+19
-5
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kate_ko
ЭГ жжот дуговой сваркой в этом интервью конечно)) что ж, она не ангел, это понятно каждому, сильные творческие личности часто неоднозначны, няшек среди них мало
+24
-11
+13
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Тимур Муратов
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Ответ Anna Morgan
да она отбитая на всю голову оказывается.
Да большинство давно это знало)
+12
0
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Katerina Sunny
Так и победа Загитовой на ЧМ - это месть Медведевой.
+19
-7
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lanfqk
А в чем месть? Ну, ушли ученицы и что? Ладно еще Косторная что-то лишние возможно говорила, но Трусова всегда выражала благодарность и выражает ее до сих пор, зачем, будучи взрослым человеком, относиться к победам одних детей над другими детьми, как к мести?
+15
-4
+11
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Tatiana Novikova
Очень мстительная и злобная личность.
+15
-4
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Варлампий Варлампий
Ответ Белые Росы
Тутберидзе, давай покажи свою личину до конца, чтобы ни у кого не было сомнений, какое у тебя нутро
поставьте скрытый диктофон во время тренировок грузинки, услышите как она унижает воспитанниц, будете в перманентном шоке
+15
-5
+10
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Stigmata
Почти 50-летняя тетка хотела мстить 16-леткам, которые в её сторону не совершили ни одного плохого действия. Это уже не белое пальто это белая рубашка (с длинными рукавами такая)
+13
-3
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victoire
Прямо джигит горячий(
Мстить ученикам как-то некрасиво, да и не нужно забывать, что они тоже разговаривать умеют.
+12
-3
+9
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Natalia Solomakha
Там дальше огонь про Валиеву с Липтоном и мороженкой на ОИ 🤣🤣🤣😜
+8
-1
+7
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