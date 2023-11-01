Отменен гол Соболева «Краснодару» с пенальти. Форвард «Спартака» поскользнулся и дважды коснулся мяча

Теги Спартак премьер-лига Россия судьи Краснодар Евгений Буланов Александр Соболев Станислав Агкацев Футбол

Судья отменил гол Александра Соболева с пенальти «Краснодару».

На 83-й минуте матча Фонбет Кубка России форвард «Спартака» заработал одиннадцатиметровый в результате столкновения с голкипером Станиславом Агкацевым во вратарской площади.

Соболев сам пробил с точки по центру ворот – мяч попал в сетку.

Главный судья Евгений Буланов, проконсультировавшись с видеоассистентом, принял решение отменить гол из-за того, что у нападающего в момент удара поехала опорная нога, и он дважды коснулся мяча.

«Краснодар» сохранил преимущество в счете – 3:2.

Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»

Промес умудрился дважды коснуться мяча при пенальти. Гол отменили, Ваноли намекает, что Квинси отвлек игрок у штанги

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43 комментария

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magway7
Ни на одном повторе не видно что бы он коснулся мяча опорной ногой. Мяч до удара был неподвижен
+48
-15
+33
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Stanislav Orlov
повтора нет где коснулся, камеры за воротами специально не показали... лига приколов
+30
-7
+23
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Streetbor
очевидно правило придумали под Спартак, сперва Промес, теперь Соболев))
+22
-6
+16
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Юрий Гукасян
Смешное судейство, ни на одном повторе касания не видно.
+24
-10
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Юрий Гукасян
Ответ Rio de Janeiro
Для подобных сложнейших, тонких ситуаций, которые невозможно судье определить в динамике, а нам болелам даже просто задуматься о возможном нарушении правил,ВАР просто идеален и больше всего необходим.Респект тому кто на нём сидел и заметил это касание.Понимаю как обидно КБ.Хорошо что этот эпизод не повлиял на расклад в группе и оба клуба из неё вышли
Очевидного касания не было!!
+14
-4
+10
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Денис Погодин
Есть камера за воротами. Где повтор?
+8
-2
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Rio de Janeiro
Для подобных сложнейших, тонких ситуаций, которые невозможно судье определить в динамике, а нам болелам даже просто задуматься о возможном нарушении правил,ВАР просто идеален и больше всего необходим.Респект тому кто на нём сидел и заметил это касание.Понимаю как обидно КБ.Хорошо что этот эпизод не повлиял на расклад в группе и оба клуба из неё вышли
+17
-11
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Mr. Voronoi
Цветочный
+6
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Сергей Рогов
Ответ Rio de Janeiro
Для подобных сложнейших, тонких ситуаций, которые невозможно судье определить в динамике, а нам болелам даже просто задуматься о возможном нарушении правил,ВАР просто идеален и больше всего необходим.Респект тому кто на нём сидел и заметил это касание.Понимаю как обидно КБ.Хорошо что этот эпизод не повлиял на расклад в группе и оба клуба из неё вышли
Ты видела там что то умница?
+12
-8
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Stanislav Orlov
Ответ ivan-off
а то, что мяч сначала колышется вправо, а потом уже летит вперед, тоже не видно?
там уже сказали что в Питере газом дышат, от него еще плывёт все перед глазами, 🤡
+8
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игорь мазур
Ответ ivan-off
а то, что мяч сначала колышется вправо, а потом уже летит вперед, тоже не видно?
вообще не видно,глазастенький
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pav11k
Для меня момент неочевидный. Считаю, что такие моменты нужно давать перебивать, раз уж перебивают, когда вбегают в штрафную раньше времени, например
+4
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КБ Сергей
Хорошо, что этот матч ничего не решал. Ребята старались.
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Денис Погодин
Ответ ivan-off
а то, что мяч сначала колышется вправо, а потом уже летит вперед, тоже не видно?
матч колышется. Ну ты загнул))Напиши ещё, что были вибрации мяча))
+3
-1
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6tspey7tb5
Касание было как бы не было обидно, решение абсолютно верное.
+7
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Sivka
В 2010 году уже на чемпионате в ЮАР были камеры, которые позволяли делать медленное видео, на котором было видно различие в 3-5 милиметров между ногой и мячом. Где видны были все симуляции.

В 2018 году такие же камеры установили на всех стадионах ЧМ-2018

А сейчас нам показывают мыльную чушь образца «матч-тв» 2005 года.

А где техника? А где разные ракурсы?
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Юрий Гукасян
Ответ Faust Doc
Беги, комбикорм уже развели
Для тебя развели, можешь есть.
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Max Zhomkov
Ответ Streetbor
очевидно правило придумали под Спартак, сперва Промес, теперь Соболев))
ну у Промеса было неоспоримо 2 касания , а вот здесь спорно, я по повторам так и не понял коснулся дельфин мяча левой ногой или нет
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Николай Кошкин
Ответ Mr. Voronoi
Цветочный
Подбородочный
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ivan-off
Ответ ivan-off
а то, что мяч сначала колышется вправо, а потом уже летит вперед, тоже не видно?
для слепых - повтор на 85:28 трансляции
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Samsonov_24_4_11_15
Журавель сказочный…журналист. Какая разница буквоедство это или нет, если есть правило? Другое дело, что так и не заметил там вообще касания другой ногой, но если было, то гол отменен справедливо
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Тайосич
Судьи сами додумали, что касание было. Ни один повтор это не подтверждает.
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Сергей Ефимов
Нет ни одного повтора, чтобы это можно было увидеть.
+мяч не изменил никак вращения.
Если у судей нет нормального повтора, то это косяк.
Еще очень долго играли, как будто поняли что погорячились и рассчитывали, что Спартак забьет все таки :-)
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anton.zaiats
На повторе с поля мяч был сдвинут левой ногой.
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Sivka
Ответ anton.zaiats
На повторе с поля мяч был сдвинут левой ногой.
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