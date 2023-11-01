Отменен гол Соболева «Краснодару» с пенальти. Форвард «Спартака» поскользнулся и дважды коснулся мяча

Судья отменил гол Александра Соболева с пенальти «Краснодару».

На 83-й минуте матча Фонбет Кубка России форвард « » заработал одиннадцатиметровый в результате столкновения с голкипером во вратарской площади.

сам пробил с точки по центру ворот – мяч попал в сетку.

Главный судья Евгений Буланов, проконсультировавшись с видеоассистентом, принял решение отменить гол из-за того, что у нападающего в момент удара поехала опорная нога, и он дважды коснулся мяча.

« » сохранил преимущество в счете – 3:2.

Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»

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