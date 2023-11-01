Отменен гол Соболева «Краснодару» с пенальти. Форвард «Спартака» поскользнулся и дважды коснулся мяча
Судья отменил гол Александра Соболева с пенальти «Краснодару».
На 83-й минуте матча Фонбет Кубка России форвард «Спартака» заработал одиннадцатиметровый в результате столкновения с голкипером Станиславом Агкацевым во вратарской площади.
Соболев сам пробил с точки по центру ворот – мяч попал в сетку.
Главный судья Евгений Буланов, проконсультировавшись с видеоассистентом, принял решение отменить гол из-за того, что у нападающего в момент удара поехала опорная нога, и он дважды коснулся мяча.
«Краснодар» сохранил преимущество в счете – 3:2.
Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»
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А сейчас нам показывают мыльную чушь образца «матч-тв» 2005 года.
А где техника? А где разные ракурсы?
+мяч не изменил никак вращения.
Если у судей нет нормального повтора, то это косяк.
Еще очень долго играли, как будто поняли что погорячились и рассчитывали, что Спартак забьет все таки :-)