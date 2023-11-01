«Спортсмены не могут нести ответственность за свои правительства». МОК предостерег от дискриминации на фоне конфликта в секторе Газа

МОК предостерег спортсменов от дискриминации на фоне конфликта в секторе Газа.

«Международный олимпийский комитет (МОК) придерживается принципа индивидуальной ответственности. Спортсмены не могут нести ответственность за действия своих правительств.

Если имеют место быть случаи дискриминации со стороны спортсмена или иного официального лица, МОК будет работать с национальным олимпийским комитетом и соответствующей международной федерацией, чтобы обеспечить оперативные меры, как это было во время Олимпийских игр-2020 в Токио», – заявил представитель МОК в комментарии немецкому агентству DPA.

После Игр в Токио алжирский дзюдоист Фетхи Нурин был дисквалифицирован на 10 лет. Он снялся с соревнований, чтобы избежать возможного поединка с соперником из Израиля Тохаром Бутбулем.