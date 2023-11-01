«Спортсмены не могут нести ответственность за свои правительства». МОК предостерег от дискриминации на фоне конфликта в секторе Газа

Теги МОК Токио-2020 Политика дискриминация Фетхи Нурин Легкая атлетика

МОК предостерег спортсменов от дискриминации на фоне конфликта в секторе Газа.

«Международный олимпийский комитет (МОК) придерживается принципа индивидуальной ответственности. Спортсмены не могут нести ответственность за действия своих правительств.

Если имеют место быть случаи дискриминации со стороны спортсмена или иного официального лица, МОК будет работать с национальным олимпийским комитетом и соответствующей международной федерацией, чтобы обеспечить оперативные меры, как это было во время Олимпийских игр-2020 в Токио», – заявил представитель МОК в комментарии немецкому агентству DPA.

После Игр в Токио алжирский дзюдоист Фетхи Нурин был дисквалифицирован на 10 лет. Он снялся с соревнований, чтобы избежать возможного поединка с соперником из Израиля Тохаром Бутбулем.

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77 комментариев

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riverman1980
Все таки лицемерие Запада уникально )))
+247
-6
+241
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savik-A.M.
Я так понимаю русские- белорусские несут , а остальные не несут ?
+216
-1
+215
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Рейтинг
Тут играем, тут не играем, а тут рыбу заворачиваем.
+134
-2
+132
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unreality
Эталон лицемерия. Ну су…и, ну даже не стесняются этого. Потрясающая наглость.
+130
-1
+129
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Роман
🤣🤣🤣
+71
-1
+70
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Doubler
И премию за самую ироничную новость 2023 получает...
+66
-2
+64
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Doubler
тут даже ИА Панорама офигевает от таких новостей
+62
-1
+61
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olvl
Ответ savik-A.M.
Я так понимаю русские- белорусские несут , а остальные не несут ?
Правильно понимаете.
+53
-1
+52
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olvl
Да что вы говорите. Вот это заявили, так заявили. Вспомните заодно и Россию с Белоруссией, за что её спортсменов выгнали, не раздумывая.
+47
-2
+45
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Sergey Goncharov
Вот что этодругин форте животворящий делает
+38
-2
+36
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Габорик
Открою шиномонтажку. Назову МОК :)
+29
-1
+28
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Дмитрий9779
Обуви-то хватает?
+29
-1
+28
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Vinnipukh Vinni
Спортсмены не могут нести ответственность за свои правительства
------------
Нифига себе. А что, так можно было?
+28
-1
+27
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Заяцволк
Наверное даже наши либеропусы в шоке от такого. Хотя не факт )
+32
-6
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rdyabin@icloud.com
ЭТО ДРУГОЕ
+23
-1
+22
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olvl
Ответ unreality
Эталон лицемерия. Ну су…и, ну даже не стесняются этого. Потрясающая наглость.
Закрадывается подозрение, что там не соображают... вообще ничего.)
+22
-1
+21
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a2wai
Есть тогда к МОК один вопрос))))
+20
0
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sashafan2
Но русские спортсмены могут, - добавил МОК
+21
-1
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Ataklena
Ответ olvl
Закрадывается подозрение, что там не соображают... вообще ничего.)
Соображают, просто нас за людей не считают.
+19
0
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Андрей Гунич
Да лаааааадно, тонну этодругина этим господам
+17
-1
+16
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Кинг Конг Жив
Да, конечно. Только ситуация с российскими спортсменами - это другое. Я правильно понимаю?
+16
-2
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victoire
А если бы израильский спортсмен отказался от поединка с алжирским, срок дисквалификации такой же бы был?
+15
-2
+13
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My Channels To Watch
Израиль, это другое. Вы не понимаете.
+14
-1
+13
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brig_Mercury
А что так можно было?!
+13
-1
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Инженер Управляющий
Ахахаха
+12
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+11
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