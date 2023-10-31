Париж (ATP). 2-й круг. Сафиуллин встретится с Алькарасом, Хачанов сыграет с Дьере, Рублев – с Нишиокой
Карен Хачанов сыграет с Ласло Дьере во втором круге «Мастерса» в Париже.
Роман Сафиуллин поборется с Карлосом Алькарасом, Андрей Рублев – с Йошихито Нишиокой.
Сетка турнира здесь.
Rolex Paris Masters
Париж, Франция
30 октября – 5 ноября 2023
ATP Masters 1000
Призовой фонд – 5 779 335 евро
Открытые корты, хард
Второй круг
- Дата проведения
- 31 октября, 19.30
- Дата проведения
- 31 октября, 21.30
- Дата проведения
- 31 октября, 22.30
- Дата проведения
- 1 ноября, 03.00
- Дата проведения
- 31 октября, 18.00
- Дата проведения
- 31 октября, 21.00
Не определен – Александр Зверев (Германия)
- Дата проведения
- 1 ноября, 03.00
Стефанос Циципас (Греция) – Не определен
- Дата проведения
- 1 ноября, 03.00
Каспер Рууд (Норвегия) – Не определен
- Дата проведения
- 1 ноября, 03.00
Янник Синнер (Италия) – Не определен
- Дата проведения
- 1 ноября, 03.00
- Дата проведения
- 1 ноября, 03.00
Роберто Баутиста-Агут (Испания) – Не определен
- Дата проведения
- 1 ноября, 03.00
- Дата проведения
- 1 ноября, 03.00
Тэйлор Фриц (США) – Не определен
- Дата проведения
- 1 ноября, 03.00
- Дата проведения
- 1 ноября, 03.00
- Дата проведения
- 1 ноября, 03.00
- Дата проведения
- 1 ноября, 03.00
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