Париж (ATP). 2-й круг. Сафиуллин встретится с Алькарасом, Хачанов сыграет с Дьере, Рублев – с Нишиокой

Теги результаты ATP Rolex Paris Masters Теннис

Карен Хачанов сыграет с Ласло Дьере во втором круге «Мастерса» в Париже.

Роман Сафиуллин поборется с Карлосом Алькарасом, Андрей Рублев – с Йошихито Нишиокой.

Сетка турнира здесь.

Rolex Paris Masters

Париж, Франция

30 октября – 5 ноября 2023

ATP Masters 1000

Призовой фонд – 5 779 335 евро

Открытые корты, хард

Второй круг

Карен Хачанов (Россия) Ласло Дьере (Сербия)
Дата проведения
31 октября, 19.30
Онлайн матча

 

Роман Сафиуллин (Россия) Карлос Алькарас (Испания)
Дата проведения
31 октября, 21.30
Онлайн матча

 

Йошихито Нишиока (Япония) Андрей Рублев (Россия)
Дата проведения
31 октября, 22.30
Онлайн матча

 

Григор Димитров (Болгария) Даниил Медведев (Россия)
Дата проведения
1 ноября, 03.00
Онлайн матча

 

Тэллон Грикспор (Нидерланды) Алехандро Давидович-Фокина (Испания)
Дата проведения
31 октября, 18.00
Онлайн матча

 

Александр Бублик (Казахстан) Николас Харри (Чили)
Дата проведения
31 октября, 21.00
Онлайн матча

 

Не определен – Александр Зверев (Германия)
Дата проведения
1 ноября, 03.00
Онлайн матча

 

Стефанос Циципас (Греция) – Не определен
Дата проведения
1 ноября, 03.00
Онлайн матча

 

Каспер Рууд (Норвегия) – Не определен
Дата проведения
1 ноября, 03.00
Онлайн матча

 

Янник Синнер (Италия) – Не определен
Дата проведения
1 ноября, 03.00
Онлайн матча

 

Новак Джокович (Сербия) Томас Мартин Этчеверри (Аргентина)
Дата проведения
1 ноября, 03.00
Онлайн матча

 

Роберто Баутиста-Агут (Испания) – Не определен
Дата проведения
1 ноября, 03.00
Онлайн матча

 

Душан Лайович (Сербия) Алекс де Минаур (Австралия)
Дата проведения
1 ноября, 03.00
Онлайн матча

 

Тэйлор Фриц (США) – Не определен
Дата проведения
1 ноября, 03.00
Онлайн матча

 

Григор Димитров (Болгария) Даниил Медведев (Россия)
Дата проведения
1 ноября, 03.00
Онлайн матча

 

Томми Пол (США) Ботик ван де Зандшульп (Нидерланды)
Дата проведения
1 ноября, 03.00
Онлайн матча

 

Доминик Тим (Австрия) Хольгер Руне (Дания)
Дата проведения
1 ноября, 03.00
Онлайн матча

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1 комментарий

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Сергей48
Сегодня фактически четыре матча российских теннисистов 👍 Всем желаю только победы 🇷🇺 Всегда поддерживаю Карлоса, но только не сегодня!))… душой буду за Сафиуллина! Желаю Роману только победы! Если он обыграет испанца, это придаст воодушевления всей его карьере!
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