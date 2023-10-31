Париж (ATP). 2-й круг. Сафиуллин встретится с Алькарасом, Хачанов сыграет с Дьере, Рублев – с Нишиокой

Карен Хачанов сыграет с Ласло Дьере во втором круге «Мастерса» в Париже.

Роман Сафиуллин поборется с Карлосом Алькарасом, Андрей Рублев – с Йошихито Нишиокой.

Сетка турнира здесь.

Rolex Paris Masters

Париж, Франция

30 октября – 5 ноября 2023

ATP Masters 1000

Призовой фонд – 5 779 335 евро

Открытые корты, хард

Второй круг