  • Майкл Оуэн: «Все знают, что «МЮ» снова выиграет АПЛ, это слишком большой и богатый клуб. Возможно, потребуется 10 лет, но это просто вопрос времени. Однако Аморим не обнадеживает»
5

Майкл Оуэн: «Все знают, что «МЮ» снова выиграет АПЛ, это слишком большой и богатый клуб. Возможно, потребуется 10 лет, но это просто вопрос времени. Однако Аморим не обнадеживает»

Майкл Оуэн не видит ничего многообещающего в работе Рубена Аморима.

«Если фанаты смогут что-то рассмотреть, то будут терпеливы. Не думаю, что кто-либо ждет, что они после 10 лет таких выступлений вдруг выиграют чемпионат. Болельщикам просто нужно увидеть наличие плана, даже если команда проигрывает. Они хотят видеть прогресс, что-то, за что можно зацепиться.

Аморим не добился результатов и не показал им ничего такого, что свидетельствовало бы о возможном значительном улучшении в будущем. И в этом заключается проблема.

Эксперты и фанаты просто ходят по кругу. Когда в последние годы у «МЮ» были проблемы, винили всегда тренера. Такие ситуации бывают у больших клубов. Такое было с «Ливерпулем» в 1990-е, такое было в какой-то степени с «Арсеналом» после ухода Венгера, когда «канониры» пытались найти подходящего тренера, подходящих игроков.

У «МЮ» это продолжается довольно давно, но в конечном счете все заработает, хотя ничто не указывает на то, что это произойдет сейчас. Возможно, потребуется 2, 4 года, 6 лет, даже 10, но все знают, что «МЮ» снова выиграет АПЛ.

Это слишком большой, богатый и хороший клуб для того, чтобы это не произошло. Это просто вопрос времени», – сказал экс-форвард манкунианцев в интервью Сasino.co.uk.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Daily Mail
logoМанчестер Юнайтед
logoМайкл Оуэн
logoпремьер-лига Англия
logoРубен Аморим
logoАрсенал
logoЛиверпуль
