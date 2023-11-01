«Возможность льготного поступления в вуз – один из мотивов не менять спортивное гражданство». В Госдуме объяснили законопроект для чемпионов Игр дружбы и БРИКС

В Госдуме считают, что вузовские льготы удержат спортсменов от смены гражданства.

Ранее в Госдуме предложили законопроект, по которому чемпионы Игр БРИКС, Игр Дружбы и Игр будущего могут получить право льготного поступления в университеты.

«В условиях отсутствия крупных спортивных турниров многие ведущие спортсмены могут задуматься о смене спортивного гражданства.

Возможность льготного поступления в высшее учебное заведение по итогам выступления на утвержденных правительством РФ спортивных соревнованиях является одним из мотивов этого не делать.

Любой профессиональный спортсмен высокого уровня несет в себе большой потенциал как тренерской, так и функциональной работы. Он знаком с тонкостями тренировочного процесса и административного управления спортивной отраслью.

Однако возможный уровень базовой образовательной подготовки не дает полной уверенности в поступлении по специальностям и (или) направлениям подготовки в области физической культуры и спорта.

Это может привести к тому, что ведущие спортсмены нашей страны после окончания своей спортивной карьеры не будут готовы к передаче своего опыта», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.