«Возможность льготного поступления в вуз – один из мотивов не менять спортивное гражданство». В Госдуме объяснили законопроект для чемпионов Игр дружбы и БРИКС
В Госдуме считают, что вузовские льготы удержат спортсменов от смены гражданства.
Ранее в Госдуме предложили законопроект, по которому чемпионы Игр БРИКС, Игр Дружбы и Игр будущего могут получить право льготного поступления в университеты.
«В условиях отсутствия крупных спортивных турниров многие ведущие спортсмены могут задуматься о смене спортивного гражданства.
Возможность льготного поступления в высшее учебное заведение по итогам выступления на утвержденных правительством РФ спортивных соревнованиях является одним из мотивов этого не делать.
Любой профессиональный спортсмен высокого уровня несет в себе большой потенциал как тренерской, так и функциональной работы. Он знаком с тонкостями тренировочного процесса и административного управления спортивной отраслью.
Однако возможный уровень базовой образовательной подготовки не дает полной уверенности в поступлении по специальностям и (или) направлениям подготовки в области физической культуры и спорта.
Это может привести к тому, что ведущие спортсмены нашей страны после окончания своей спортивной карьеры не будут готовы к передаче своего опыта», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.
1. Сменить спортивное гражданство и иметь шанс выступать на главных стартах.
2. Не менять гражданство, бегать на играть БРИКС, крекс, фекс и пекс, зато просто так поступить в институт физкультуры.
Что же выбрать? Даже не знаю.
С одной стороны - скрепы , уважение от журовой, терешкова и прочей нечисти. И с другой стороны - адекватность.
И какой дурак променяет это на корочку института физ-ры с перспективой тренировать кого-то где-то?
Госдума не резиновая, все не влезут.
Ага.
Обязательно надо занять место в конце десятки или двадцатки.
Что бы комнатные пацреоты, вроде тебя порадовались.
Это единственный логичный вариант, зачем они это делают.
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А остальные мотивы можно озвучить?
Какие ещё плюшки светят этим "крайне необходимым" и "незаменимым" для общества людям? 🤔