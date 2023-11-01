«Возможность льготного поступления в вуз – один из мотивов не менять спортивное гражданство». В Госдуме объяснили законопроект для чемпионов Игр дружбы и БРИКС

Теги Государственная дума Политика натурализация Игры БРИКС Игры дружбы Биатлон

В Госдуме считают, что вузовские льготы удержат спортсменов от смены гражданства.

Ранее в Госдуме предложили законопроект, по которому чемпионы Игр БРИКС, Игр Дружбы и Игр будущего могут получить право льготного поступления в университеты.

«В условиях отсутствия крупных спортивных турниров многие ведущие спортсмены могут задуматься о смене спортивного гражданства.

Возможность льготного поступления в высшее учебное заведение по итогам выступления на утвержденных правительством РФ спортивных соревнованиях является одним из мотивов этого не делать.

Любой профессиональный спортсмен высокого уровня несет в себе большой потенциал как тренерской, так и функциональной работы. Он знаком с тонкостями тренировочного процесса и административного управления спортивной отраслью.

Однако возможный уровень базовой образовательной подготовки не дает полной уверенности в поступлении по специальностям и (или) направлениям подготовки в области физической культуры и спорта.

Это может привести к тому, что ведущие спортсмены нашей страны после окончания своей спортивной карьеры не будут готовы к передаче своего опыта», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

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31 комментарий

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Вечно в бане
Угу. Есть два варианта:
1. Сменить спортивное гражданство и иметь шанс выступать на главных стартах.
2. Не менять гражданство, бегать на играть БРИКС, крекс, фекс и пекс, зато просто так поступить в институт физкультуры.

Что же выбрать? Даже не знаю.
+37
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+36
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Fona
А там вообще место останется для нормальных учеников, или только дети "СВО", беженцы и спортсмены будут учиться?)
+28
0
+28
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Всё знаю
Ответ Вечно в бане
Угу. Есть два варианта: 1. Сменить спортивное гражданство и иметь шанс выступать на главных стартах. 2. Не менять гражданство, бегать на играть БРИКС, крекс, фекс и пекс, зато просто так поступить в институт физкультуры. Что же выбрать? Даже не знаю.
Согласен , очень трудное решение.
С одной стороны - скрепы , уважение от журовой, терешкова и прочей нечисти. И с другой стороны - адекватность.
+19
-1
+18
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Beloded2007
При живом Путине такого не было...
+17
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A K
Намного дешевле просто паспорта отбирать. Крепостные актёры были же раньше, теперь будут крепостные спортсмены.
+6
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rude.
Ответ MaxBridge
Да ведь высшее образование в нашей стране это 100% залог успеха в жизни…🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️
Ну когда я устраивался на подработку грузчиком лет 20 назад, менеджер попросила принести диплом) Наверно чтоб поржать.
+8
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Вячеслав Суворов
Лучше сразу диплом на руки.
+6
0
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Valentin Efimenko
МОТИВАТОРЫ ОТ БОГА! просто космос , браво 🔥🔥🔥👏👏👏
+3
0
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Pitts
Зато после льготного поступления в ВУЗ уже не скажешь, что за твои достижения родители платили. Придётся отрабатывать по полной
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Лека-Лека
Если спортсмен будет иметь возможность выступать на ГС, а в идеале - быть на пьедестале - у него будет имя, титулы, награды, призовые, признание и рекламные контракты разного уровня.
И какой дурак променяет это на корочку института физ-ры с перспективой тренировать кого-то где-то?
Госдума не резиновая, все не влезут.
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Viks
Ответ Howard Norfolk
Капец, им кажется,что юный успешный баскетболист променяет учебу в колледже, на льготное поступление в МГУ?
Там речь даже не об МГУ, а о спортивных ВУЗах.
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fewral
В ифк и так все спортсмены учились, вернее, делали вид. Уж в нашем омском точно.
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Viks
«Возможность льготного поступления в вуз – один из мотивов не менять спортивное гражданство» --- Чушь собачья. Никакого "спортивного гражданства" не существует. Второе, спортсмен волен получать второе гражданство, не информируя об этом НИКОГО. Третье, начало выступлений за другую страну не приведёт к отчислению из российского ВУЗа, ибо спортсмен остаётся гражданином России.
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margosha58
Ответ Всё знаю
Согласен , очень трудное решение. С одной стороны - скрепы , уважение от журовой, терешкова и прочей нечисти. И с другой стороны - адекватность.
Иметь шанс выступить на ГС и занимать место в конце десятки или двадцатки? Отличная карьера! Зато "международная".
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Onion
Да, давайте совсем добьем уже российское высшее образование, пытаясь научить необучаемых.
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Барсук Савелий
Ответ Fona
А там вообще место останется для нормальных учеников, или только дети "СВО", беженцы и спортсмены будут учиться?)
Ещё можно льготы для палестинцев сделать
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Всё знаю
Ответ margosha58
Иметь шанс выступить на ГС и занимать место в конце десятки или двадцатки? Отличная карьера! Зато "международная".
Наши спортсмены первые места никогда не занимали же. Никогда.
Ага.
Обязательно надо занять место в конце десятки или двадцатки.
Что бы комнатные пацреоты, вроде тебя порадовались.
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Водяра
Ответ Вячеслав Суворов
Лучше сразу диплом на руки.
В метро
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Always_sam
У меня есть просьба - уберите пожалуйста словосочетание "физическая культура" из названия спортивных вузов, министерств и тд. Это пережиток совка, от которого пахнет нафталином. Возможно по этой причине у нас в вузах готовят не тренеров, а физруков кстати... :)
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oberkorn
У нас полная беда с мигрантами. Если с ними порядок не навести, они нам кирдык устроят. Если они уедут, то работать некому. Развалены гопы, нет слесарей, сантехник ов и сварщиков. А тут со спортсменами беда.
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Andy93
И будут в вузах херсонцы, запорожцы, донбасцы и спортсмены)))
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Atsuktuvas
Зачем такие сложности? Просто сделайте резиновую Думу.
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Сергей
Я не собираюсь менять гражданство, будьте добры, озвучьте список привелегий
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Vladislav Zhalobkevich
То есть, они хотят сделать "льготное"поступление в ВУЗ, и прописать в договоре, что в случае перехода в другое гражданство "возмещается" стоимость обучения. Стоимость будет считаться по принципу "палец-потолок", и выйдет тысяч под 100 долларов.
Это единственный логичный вариант, зачем они это делают.
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Федя Букин
один из мотивов не менять спортивное гражданство
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А остальные мотивы можно озвучить?
Какие ещё плюшки светят этим "крайне необходимым" и "незаменимым" для общества людям? 🤔
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