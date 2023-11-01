Тутберидзе о реакции Медведевой на серебро ОИ-2018: «В кисс-энд-крае она начала поздравлять нас с золотом, говорить, что мы все сделали, чтобы Загитова была первая»

Теги сборная России Пхенчхан-2018 женское катание Этери Тутберидзе Евгения Медведева Алина Загитова Фигурное катание

Этери Тутберидзе рассказала, как Медведева отреагировала на серебро Игр-2018.

– Алина становится олимпийской чемпионкой. Что в этот момент происходит у вас с Женей?

– Во-первых, Женя уже начала какую-то ситуацию отдаления с нами. Уже при подготовке к Олимпиаде, на сборах в Японии, она как-то отдалялась. С Екатериной Бобровой они задружились. И как будто это уже другая девочка.

Вдруг она тебе отвечает не так, как должна отвечать. Намеренно где-то хочет создать конфликт. А здесь уже не до конфликта. Это все очень странно. Потому что не от Жени такое должно быть. 

И дальше – я хлопочу, прошу федерацию поселить нас в квартире с тремя комнатами. Вдруг в день заселения ко мне подходит Женя и говорит: я не смогу с вами жить.

Не буду произносить причину, потому что она не очень красивая. Я переживаю, что к нам кого-то подселят, и будут Алина Загитова, я и еще какой-то человек. Но к нам, слава богу, никого не подселили.

Уже как будто она [Медведева] пыталась немножко отстраниться. Зачем, не знаю, но, мне кажется, это не повлияло на ее катание лучшим образом. Мне не хватало в ее катании чистоты и искренности. 

Я требовательная, я вижу досконально, вижу, что она могла лучше. И в короткой программе она намного лучше могла откатать.

– Как она отреагировала на серебряную медаль?

– В кисс-энд-крае она начала поздравлять нас с золотой медалью, говорить, что мы все сделали, чтобы Алина была первая.

Мы все сделали, чтобы Алина была первая, но мы и все сделали, чтобы Женя была первая. Мы не можем вести к местам – мы можем вести к катанию.

Если мы уже заранее заложили, что в этом катании есть запас. Естественно, моя мечта, чтобы спортсмены выходили на старт, катали свою лучшую программу. А дальше судьи распределят им места.

Дальше она не хотела с нами общаться. Мы подошли в лаундж, попытались поговорить, но она уже общалась с Орсером.

Для меня это было как-то странно. Не то чтобы я не придала этому значения. Конечно, неприятно, но я не могла сказать точно, что она уезжает, – сказала Тутберидзе в интервью Леониду Слуцкому на ютуб-канале «Коммент.Шоу».

День, когда фигурка раскололась: Медведева проиграла Олимпиаду, Тарасова плакала в эфире и называла Загитову малОй

68 комментариев

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Jessi
Во всем виновата Боброва!
+46
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Irina Kuznetsova
Ответ Евгения Костяева
Если все от тебя отдаляются, может, причина не в них, а в тебе?
Причина в том, что первое место одно.
+38
-6
+32
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Сырок с кокосом
Редакторы спортса, наверное, сегодня шампанское пьют. Тутберидзе заготовила почву для комментов на полгода вперед
+29
0
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Евгения Костяева
Если все от тебя отдаляются, может, причина не в них, а в тебе?
+41
-17
+24
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tanya_1111
Те кто от Этери не ушел вы смотрите, смотрите что вас ждет в случае чего )))
+30
-13
+17
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Акселек давай
Ответ Даня Чебыкин
похоже это последнее вью тутберидзе. тут либо смена гражданства, либо турма за допинг валиевой. потому что после ТАКИХ набросов, ей не то что руки не подадут нигде, у неё пальто будет вечно белым из-за плевков. столько вывалить на всех, это надо вообще не иметь ничего в голове, или просто почувствовать вседозволенность. так ведь и каток отберут.
А в чем набросы? Она просто рассказывает свою версию событий, все остальные стороны все давно рассказали.
+25
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+17
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Lapo Elkann
Ну Женя себя считает богиней . А как спортсменка должна была принять решение судей. Алина тогда смотрелась свежее и лучше , в итоге победила.
+32
-18
+14
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alexnew
Ну, это всё очень похоже на правду.
+21
-7
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Галина Михайлова
Тут некоторые комментаторы про растущие компоненты Алины пишут. Ну так, если Алина по 12 часов тренировалась, значит и мастерство у неё росло. Это оценивали судьи. Неужели не понятно. С каждым соревнованием был заметен прогресс Алины. К Олимпиаде она была готова идеально.
+15
-3
+12
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Svetmel
Ответ Ритт
Ну так ведь так и было. Пока Медведева сидела травмированная, на ее глазах ее "вторая мама" натаскивала звонкую свеженькую Алину на все прыжки во второй половине. Шлифовала произвольную, оставленную на второй год и дрессировала её на короткую. Сшили ей лучшие костюмы. И наращивали с помощью федерации стремительно вторую оценку. Любой бы прифигел от такой "второй матушки!" Поражаюсь еще, как Женя смогла чисто и по чемпионски откатать три программы на Олимпиаде. Алиночка соперничества с ТЩК не выдержала и посыпалась на первом же крупном старте.
Алина ещё в юниорах этот контент катала. Вы так пишете, будто до этого Алина не прыгала всё во второй половине, а только в Олисезон начала). А что, надо было рядом с травмированной Женей сидеть? А Алина сама? Странное рассуждение. А если бы Медведева не успела восстановиться, то и на ОИ не ехать?)
+13
-1
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sdds sdsd
В новой версии в юниорах не просила оставить уже
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alexnew
Ответ Ритт
Ну так ведь так и было. Пока Медведева сидела травмированная, на ее глазах ее "вторая мама" натаскивала звонкую свеженькую Алину на все прыжки во второй половине. Шлифовала произвольную, оставленную на второй год и дрессировала её на короткую. Сшили ей лучшие костюмы. И наращивали с помощью федерации стремительно вторую оценку. Любой бы прифигел от такой "второй матушки!" Поражаюсь еще, как Женя смогла чисто и по чемпионски откатать три программы на Олимпиаде. Алиночка соперничества с ТЩК не выдержала и посыпалась на первом же крупном старте.
А она должна была из секонд-хенда костюм Загитовой взять и не тренировать ее, пока Медведева не поправится, а лучше вообще в юниорах оставить?
+12
-1
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vmn
"Вдруг она тебе отвечает не так, как ДОЛЖНА отвечать". Замечательно.
+14
-4
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Валерия Иванова
Ответ Алексей Венедиктов
Ну так ведь и было, или нет?)
Я думаю что так и было. Мне кажется, Женя почувствовала, что она может проиграть и посчитала виноватой ЭТ
+10
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Алексей Венедиктов
Почему этот комментарий отображается именно так?
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Ну так ведь и было, или нет?)
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Светлана Романова
Агата Кристи отдыхает.Этери пора уже детективные истории о фигурном катании писать.
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БезызбежноНаКрасный
Не буду произносить причину, потому что она не очень красивая
_____________
кто-то из них храпел, наверное)
+7
-1
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buturlinomo
Поняла, Этери искренне считает , что фигуристки, что тамагочи. Должны делать только то, что хочет хозяин.
+14
-8
+6
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Даня Чебыкин
похоже это последнее вью тутберидзе. тут либо смена гражданства, либо турма за допинг валиевой. потому что после ТАКИХ набросов, ей не то что руки не подадут нигде, у неё пальто будет вечно белым из-за плевков. столько вывалить на всех, это надо вообще не иметь ничего в голове, или просто почувствовать вседозволенность. так ведь и каток отберут.
+21
-15
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Водяра
С бабами трудно отношения поддерживать.
+8
-3
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SALMON
Ответ imaxim
А что, не так было?) Компоненты Загитовой начали расти не потому что у Медведевой стрессовый перелом был?)
Про Загитову все начали говорить еще за год до олимпиады. Она не была ноунеймом. Лучше расскажите как у Медведевой компоненты в первый сезон в космос улетели
+6
-1
+5
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imaxim
А что, не так было?) Компоненты Загитовой начали расти не потому что у Медведевой стрессовый перелом был?)
+12
-8
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Альбина Губайдуллина
Ответ imaxim
А что, не так было?) Компоненты Загитовой начали расти не потому что у Медведевой стрессовый перелом был?)
Компоненты росли потому что обе программы были прекрасны
+5
-1
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Tan Tan
Как настроить против себя всех чувствительных фанатов из всех фан групп😂 Этери Георгиевна, мастер класс
+8
-4
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Alina Kernes
Ответ Даня Чебыкин
похоже это последнее вью тутберидзе. тут либо смена гражданства, либо турма за допинг валиевой. потому что после ТАКИХ набросов, ей не то что руки не подадут нигде, у неё пальто будет вечно белым из-за плевков. столько вывалить на всех, это надо вообще не иметь ничего в голове, или просто почувствовать вседозволенность. так ведь и каток отберут.
Ну, вон Тарасова уже ей поддакивает
+4
0
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