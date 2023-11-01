Тутберидзе о реакции Медведевой на серебро ОИ-2018: «В кисс-энд-крае она начала поздравлять нас с золотом, говорить, что мы все сделали, чтобы Загитова была первая»

Этери Тутберидзе рассказала, как Медведева отреагировала на серебро Игр-2018.

– Алина становится олимпийской чемпионкой. Что в этот момент происходит у вас с Женей?

– Во-первых, Женя уже начала какую-то ситуацию отдаления с нами. Уже при подготовке к Олимпиаде, на сборах в Японии, она как-то отдалялась. С Екатериной Бобровой они задружились. И как будто это уже другая девочка.

Вдруг она тебе отвечает не так, как должна отвечать. Намеренно где-то хочет создать конфликт. А здесь уже не до конфликта. Это все очень странно. Потому что не от Жени такое должно быть.

И дальше – я хлопочу, прошу федерацию поселить нас в квартире с тремя комнатами. Вдруг в день заселения ко мне подходит Женя и говорит: я не смогу с вами жить.

Не буду произносить причину, потому что она не очень красивая. Я переживаю, что к нам кого-то подселят, и будут , я и еще какой-то человек. Но к нам, слава богу, никого не подселили.

Уже как будто она [Медведева] пыталась немножко отстраниться. Зачем, не знаю, но, мне кажется, это не повлияло на ее катание лучшим образом. Мне не хватало в ее катании чистоты и искренности.

Я требовательная, я вижу досконально, вижу, что она могла лучше. И в короткой программе она намного лучше могла откатать.

– Как она отреагировала на серебряную медаль?

– В кисс-энд-крае она начала поздравлять нас с золотой медалью, говорить, что мы все сделали, чтобы Алина была первая.

Мы все сделали, чтобы Алина была первая, но мы и все сделали, чтобы Женя была первая. Мы не можем вести к местам – мы можем вести к катанию.

Если мы уже заранее заложили, что в этом катании есть запас. Естественно, моя мечта, чтобы спортсмены выходили на старт, катали свою лучшую программу. А дальше судьи распределят им места.

Дальше она не хотела с нами общаться. Мы подошли в лаундж, попытались поговорить, но она уже общалась с Орсером.

Для меня это было как-то странно. Не то чтобы я не придала этому значения. Конечно, неприятно, но я не могла сказать точно, что она уезжает, – сказала в интервью Леониду Слуцкому на ютуб-канале «Коммент.Шоу».

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