Тутберидзе о Липницкой в 2015-м: «Она уже вела себя отстраненно по отношению ко мне. Но медали получать мы едем вместе, наверное, и говно ложками есть придется вместе»

Теги Леонид Слуцкий Алексей Урманов сборная России Олимпийская сборная России Гран-при Гран-при Франции женское катание Этери Тутберидзе Юлия Липницкая Сергей Дудаков Коммент.Шоу Фигурное катание

Этери Тутберидзе рассказала о сложностях в отношениях с Юлией Липницкой.

– Липницкая, вы сказали: характер, после Олимпиады.

– Она просто начала немножко отдаляться. В последнее время я точно знала, что все, она уходит. Это был Гран-при во Франции (2015 года – Sports.ru), где они прокатали только короткую программу и какой-то там произошел то ли взрыв, то ли что-то, и им присудили медали по короткой программе и отправили домой.

Несмотря на то, что она вела себя по отношению ко мне уже отстраненно, я знала, что я еду с ней, потому что это честно. Медали получать мы вместе едем, наверное, и говно ложками есть придется вместе. Она не была готова прокатать произвольную точно, поэтому ей это было на руку.

Нам завтра-послезавтра улетать. У меня сестра живет во Франции, она знала, что я еду на этот этап, она уже взяла билеты, забронировала гостиницу. Чтобы мы это время вместе с ней провели. Мне звонят из федерации и говорят: Этери, ты знаешь, на этот Гран-при с Юлей поедет Дудаков, не ты, так Юля захотела. А Юля в это время катается передо мной, и я с ней работаю.

Ну даже если ты так захотела, ну, пожалуйста, подойди ко мне и скажи: Этери Георгиевна, мне так будет спокойнее, можно я поеду с Сергеем Викторовичем? Ну почему мне должны звонить из федерации и об этом сообщать? И поехал Сергей Викторович. А потом я читаю в комментариях: какая же она гадина, эта тренер, Юльку бросила.

И сразу по приезде с этого Гран-при она озвучила, что она уходит к Урманову. Когда Юля принесла букет и сказала: спасибо вам огромное за все, что вы сделали. Она вышла из кабинета, я уже открываю СМИ – и там уже огромная статья Вайцеховской, где ей дает интервью Урманов, который уже построил план работы на год вперед. Серьезно? Так быстро? – сказала заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе в эфире «Коммент.Тренер» с Леонидом Слуцким.

40 комментариев

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Natalia Solomakha
Ни слова об ученицах, которые есть сейчас. Такое ощущение, что здесь "сгорел сарай, гори и хата". Дворец есть, ФК в стране загибается и переходит в цирк, так что чисто заехала на полдня потрепаться и снова уедет. Только какой смысл бежать за девочками, которые уже закончили, с криками "Я не договорила!"? Всё в прошлом уже...
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ribikorto
Липницкая на тот момент уже давно не скрывала что хочет уйти, даже пыталась это сделать годом ранее, но первую попытку предотвратила федерация. Это абсолютно публичная история была. А Тутберидзе делает вид что просто догадывалась по поведению.
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Иван Иванов
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Лисенок555
Не поняла, в чем суть обиды на Липницкую ? Договорилась с сестрой увидеться и из за Юли не смогла ? Причём здесь ее сестра вообще ?
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Туц
Если отношения были уже испорчены к тому моменту то чему она удивляется. Обиделась что к сестре не смогла съездить за счет федерации? При чем тут вообще ее сестра, зачем о ней говорить.
То что Юля поехала только с одним тренером на старт это инцидент, вот и надо разбираться почему так получилось, почему она не сказала лично? Значит общение было построено между ними так что она не могла сказать, с этим и надо разбираться. И в этом по любому виновата не может быть только одна Юля.
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Е...С
Есть проверки как общается тренер с юными спортсменами. Если она в интервью так выражается, что они тогда на льду от нее слышат.
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Иван Иванов
Да, помню про сестру: "Этери, мы сделали о**енскую штуку! Мы победили эту Сотникову, Туктамышеву... Нам все говорили что мы г***о..."
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Kironbet
О Господи, какой же нафталин она достала из шкафа, зачем все это сейчас вспоминать и мусолить? Обидки тяготят душу? Липницкая в разы счастливее выглядит и здоровее, что не лезет в сми с рассказами о том, как было с ТШТ работать. (один раз дала вью- и то потому что ее все достали- и закрыла эту тему), одна Этери никак не успокоится.
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Oleandra
Ответ Лисенок555
Не поняла, в чем суть обиды на Липницкую ? Договорилась с сестрой увидеться и из за Юли не смогла ? Причём здесь ее сестра вообще ?
то, что Липницкая через федру озвучила свой уход.
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versa
Это ж надо так в обиде погрязнуть. Не в первом интервью эта история о несостоявшейся встрече с сестрой во Франции. Шесть лет прошло и всё по новому кругу. Липницкая отвечать не будет.
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gold-for-zagitova
Спортс, давайте полегче. Мы же еще предыдущие щекотливые выдержки из интервью не успели обсудить!
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Лисенок555
ИМХО, ЭГ слишком обидчивая злопамятная. Годами (!!!) обиды помнит в деталях.
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Gemma157
Почему этот комментарий отображается именно так?
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какая красивая, элегантная речь у нашего передового тренера)
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Sobachkin
Вы с ее мамой чуть до могилы не довели девушку - которая говорила хватит и ее организм тоже. У маман личные амбиции, у Этери задача выполнить план и выслужиться перед президентом за медальки и получить денежек, поэтому пофиг уже на человека, да и всегда было пофиг на подростков, всех ломали и сливали на свалку, ради своей выгоды. Просто некоторые это поняли повзрослев... А Валиевой прям выпал бонус - ничего не делай, наплакай и будет тебе машинка, денежки и будешь ты мучеником для всех, пропаганда поможет
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S Works Tarmac SL7
Говно ложками?Ултракультурный лексикон 🐷
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Natalia Solomakha
Этери всё в блокнотик, наверное, записывает. Это ж невозможно годами всю эту муть помнить, мусолить и не прощать. А, главное, зачем?
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Kareglazaya
Ответ Natalia Solomakha
Ни слова об ученицах, которые есть сейчас. Такое ощущение, что здесь "сгорел сарай, гори и хата". Дворец есть, ФК в стране загибается и переходит в цирк, так что чисто заехала на полдня потрепаться и снова уедет. Только какой смысл бежать за девочками, которые уже закончили, с криками "Я не договорила!"? Всё в прошлом уже...
Всем интересны титулованные спортсменки. А ученицы, которые есть сейчас, пока мало что выиграли либо вообще ничего из-за бана
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Варлампий Варлампий
Ответ Е...С
Есть проверки как общается тренер с юными спортсменами. Если она в интервью так выражается, что они тогда на льду от нее слышат.
Там лютая дичь и таких сажать надо. Но негласно за пределы льда сор не выносят. Ситуация аналогичная с живодерами Запашными
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riverman1980
Какой изящный слог у этой Ледяной Королевы ))
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Gelios77
Ответ Е...С
Есть проверки как общается тренер с юными спортсменами. Если она в интервью так выражается, что они тогда на льду от нее слышат.
а вы слышали как общается тренер с юными футболистами или хоккеистами, а с гимнастами? Сходите послушайте. )))) Узнаете много новых словосочетаний
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Александр Константинов
Вот мы и узнали причину конфликта с Вайцеховской.
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Е...С
Ответ Лисенок555
Не поняла, в чем суть обиды на Липницкую ? Договорилась с сестрой увидеться и из за Юли не смогла ? Причём здесь ее сестра вообще ?
Уже который раз об этом рассказывает. Не может никак забыть, что не получился мини отпуск за госсчет.
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Флер де Лис
Ответ Katerina Sunny
То есть Липницкая захотела ехать с Дудаковым, а не с Тутберидзе, и Тутберидзе обиделась. И заодно начиталась комментариев в интернете и интервью Урманова. А когда к Тутберидзе переходят, то, наверное, бывших тренеров предупреждают за год.
Удивительно, прочитать текст и ничего из него не понять. Попробуйте второй раз.
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Natalia Solomakha
Ответ Варлампий Варлампий
А кто сейчас есть? Спроси у обычных пассажиров на улице, кто топ в женской фигурке России.....начнут перечислять героинь минувших лет, ну вспомнят Валиеву и всё.
Ну, тогда зачем этот вечер воспоминаний, да ещё так эмоционально? Правда, накатила? Это ж можно неделю вспоминать, кто кого когда обидел, что сказал и куда посмотрел.
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Варлампий Варлампий
А зачем есть говно ложками, когда существуют половники?
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