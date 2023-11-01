Тутберидзе о Липницкой в 2015-м: «Она уже вела себя отстраненно по отношению ко мне. Но медали получать мы едем вместе, наверное, и говно ложками есть придется вместе»

Этери Тутберидзе рассказала о сложностях в отношениях с Юлией Липницкой.

– Липницкая, вы сказали: характер, после Олимпиады.

– Она просто начала немножко отдаляться. В последнее время я точно знала, что все, она уходит. Это был Гран-при во Франции (2015 года – Sports.ru), где они прокатали только короткую программу и какой-то там произошел то ли взрыв, то ли что-то, и им присудили медали по короткой программе и отправили домой.

Несмотря на то, что она вела себя по отношению ко мне уже отстраненно, я знала, что я еду с ней, потому что это честно. Медали получать мы вместе едем, наверное, и говно ложками есть придется вместе. Она не была готова прокатать произвольную точно, поэтому ей это было на руку.

Нам завтра-послезавтра улетать. У меня сестра живет во Франции, она знала, что я еду на этот этап, она уже взяла билеты, забронировала гостиницу. Чтобы мы это время вместе с ней провели. Мне звонят из федерации и говорят: Этери, ты знаешь, на этот Гран-при с Юлей поедет Дудаков, не ты, так Юля захотела. А Юля в это время катается передо мной, и я с ней работаю.

Ну даже если ты так захотела, ну, пожалуйста, подойди ко мне и скажи: Этери Георгиевна, мне так будет спокойнее, можно я поеду с Сергеем Викторовичем? Ну почему мне должны звонить из федерации и об этом сообщать? И поехал Сергей Викторович. А потом я читаю в комментариях: какая же она гадина, эта тренер, Юльку бросила.

И сразу по приезде с этого Гран-при она озвучила, что она уходит к Урманову. Когда Юля принесла букет и сказала: спасибо вам огромное за все, что вы сделали. Она вышла из кабинета, я уже открываю СМИ – и там уже огромная статья Вайцеховской, где ей дает интервью Урманов, который уже построил план работы на год вперед. Серьезно? Так быстро? – сказала заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе в эфире «Коммент.Тренер» с Леонидом Слуцким.