Тутберидзе о Трусовой на ОИ-2022: «У нее была идея фикс – если она соберет произвольную, то 100% победила. Считала, что должна привезти плюс 20 баллов»

Теги сборная России Олимпиада-2022 женское катание Этери Тутберидзе Александра Трусова Фигурное катание

Этери Тутберидзе рассказала о реакции Александры Трусовой на серебро Игр-2022.

– У нее была идея фикс – если она соберет свою произвольную программу, то сто процентов победила.

– Даже после такой короткой?

– Да. Она считала, что должна привезти +20 баллов и все. Наверное, спортсмен не отдает себе отчет, что где-то там степ-аут, где-то слетел уровень. Это же все оценочка к оценочке, копеечка к копеечке.

Плюс еще пониженные стоимости четверных. Сделав четверные, они не стоят столько, сколько хочется. Я не согласна с понижением стоимости четверных. Я считаю, что четверной лутц должен стоить намного дороже, чем он стоит.

У Саши Трусовой на Гран-при, где-то она заняла второе место, Косторная тогда заняла первое, у нее второй упаденный четверной лутц стоил 0,19. Серьезно?

Это что такое? Извините, я просто проеду красивой троечкой, заработаю компонент от каждого судьи по 0,25, пропустив прыжок, отдохнув и сделав красивый пируэт на судей. И я заработаю больше, чем за четверной лутц. Да я упала, но это четверной лутц. Вы с ума сошли? Что это за цены?

Я показывала Лакернику Александру Рафаиловичу: «Ну, как такое возможно?» Но они напридумывали такое: если он уходит под репит, если она на первый не прицепила каскад, а этот ушел под репит плюс падение... Ерунда, я не согласна, они должны пересмотреть. Смысл тогда биться, ломаться, если это ничего не стоит.

Поэтому тренер я или не тренер, но тогда была не согласна с ее вторым местом на финале Гран-при, потому что это должно быть первое место. Я показывала, я ругалась, я пыталась объяснить: «Это не может стоить 0,19. Не может».

– Она нафантазировала себе +20 баллов и не получилось.

– И не получила их. Она считала, что не важно, какая короткая. Если она так откатает, она – олимпийская чемпионка. Поэтому, наверное, какой-то период такой реакции. Это же прям Сашка.

Она же меня там и пихала, и толкала. А потом в раздевалке она будет пулять в меня свои коньки, которые будет снимать, и я буду уворачиваться. Вот такая Сашка, – сказала Тутберидзе в интервью на ютуб-канале «Коммент.Шоу».

«Ненавижу всех! Не хочу больше ничего делать в фигурке!» Истерика Трусовой, которая осталась без золота на Олимпиаде 

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97 комментариев

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Kironbet
Зачем рассказывать про своих учеников как они себя ведут закулисами в стадии расстройства? (если это все в раздевалке тем более) И потом, ученики же молчат о том, как их кроют матом тренеры, и прочие еще по хуже обращения....
+61
-18
+43
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Amneris
Я никогда не была даже близко фанаткой Саши Трусовой, но эта девочка (как и Аня Щербакова, и Алина Загитова) ни разу не позволила себе хоть одного грубого высказывания в адрес всех своих тренеров. Она каждый раз подчеркивает, как им благодарна.

Какая же Тутберидзе все-таки хабалка. Мы вот ругаем Медведеву за "соски", а по факту это ведь как раз воспитание Тутберидзе, позиционировавшей себя второй мамой для ЕМ. Ее выдающийся педагогический талант в действии.
В общем, на месте родителей маленьких девочек я бы задумалась, стоит ли вести их к такому вот тренеру, который, если что, перемешает их с половой тряпкой.
+50
-14
+36
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Амонра
Знаете, ребят, чем это интервью в целом удивляет? Оно показывает, каков на самом деле интеллектуальный уровень тренера, ее культурная наполненность, кругозор, лексикон, знания психологии и т.д. и т.п. Ну ни грамма интеллигентности, самоиронии и рефлексии по отношению к самой себе! Удивительно просто
+31
-5
+26
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elene.elene
Как её послушать, так почти все ученицы её обижали. Вот уж бедолага... Глядя на неё, она сама кого хочешь покусает. Сначала накрутили этих спортсменов на новую эру четверных, тренерская философия на "максимум", промывка мозгов, а потом якобы удивляется их реакции, когда исполнил 5 четверных и не выиграл.
+26
-6
+20
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Мила Григорьева
А мне Сашу по человечески жалко. Да, Аня тоже пахала и выступила чисто и заслужила золото. Но мне просто как человека в тот момент стало так жаль Сашу, когда показали в прямом эфире ее слезы, ее истерику. Пашешь 12 часов каждый день в таком юном возрасте и вот, твоя мечта испаряется буквально в один миг.Ты ведь не в мужском одиночном чтобы попробовать еще один цикл выступить, нет. Тут конечно проблема в том, что золотая медаль это главная цель в жизни. Но это нам, людям с дивана, легко сказать, забудь и отпусти.
С другой стороны довольно печально, что во многих видах спорта у людей есть возможность приехать на 2е, 3е игры. Да та же Савченко вон, получила свое долгожданное золото только в 2018... А у Трусовой, да и других фигуристок такого шанса уже не будет. Поэтому эти слезы я понимаю. И писать тут, что она дура и сама прошляпила свой шанс мне кажется глупо, никогда мы не поймем всей этой боли упущенной медали.
+23
-4
+19
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sdds sdsd
Жаль не попала, может бабка на старости добрее была бы
+38
-20
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Vatokatya
И никто не обратил внимание, как Тутберидзе рассказывала про 4л и попытки хоть какие-то изменить его стоимость. Только про коньки заметили. Надо же, рассказали про истерику ) По сравнению с тем, что попало на камеры, коньки ерунда. Трусоботы такие трусоботы)
+31
-17
+14
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Алоиз Флутц
Трусовой легче было бы победить в мужском турнире Пекина. Это шутка, но в каждой шутке есть доля истины. А чем так плохо было качество пяти четверных Трусовой? Да о таком качестве программы могут мечтать большинство мужиков фигуристов. А здесь не хватило для победы в женском фк. Нонсенс, абсурд.
+19
-6
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Настя Розова
Адьян, как мы помним, кидал коньки в мусорку.
Саня, в отличии от него, выбрала более правильную цель.
+16
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Gulnara Sadykova
Это кошмар или зашквар. Как так можно? Сначала сообщения всякие из телефона повытаскивала, а теперь вот это всё зачем, или для чего?
+18
-6
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Raduga
Ответ Язафигурноекатание!
Серьезно?! А она как главный тренер не смогла объяснить Трусовой, что качество тоже важно? Что дело не только в количестве? Не думаю, что Трусова настолько глупая, "Вы все знали" скорее было адресовано к тому, что они знали, что она прыгнет 5, но не будет олимпийской чемпионкой. Может штабу нужен был рекорд такой? Не верю, что невозможно объяснить спортсмену про количество и качество. Даже далекие от спорта это понимают. Плохо объясняли или наоборот убеждали: давай, давай?
В смысле не объясняли? Она же не слушает никого. Тренеры хотели, чтобы она 4 квада прыгала, без сальхова.
+21
-10
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Язафигурноекатание!
Серьезно?! А она как главный тренер не смогла объяснить Трусовой, что качество тоже важно? Что дело не только в количестве? Не думаю, что Трусова настолько глупая, "Вы все знали" скорее было адресовано к тому, что они знали, что она прыгнет 5, но не будет олимпийской чемпионкой. Может штабу нужен был рекорд такой? Не верю, что невозможно объяснить спортсмену про количество и качество. Даже далекие от спорта это понимают. Плохо объясняли или наоборот убеждали: давай, давай?
+26
-15
+11
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tanya_1111
Ответ Raduga
Надеюсь, Трусова хоть что-то поняла. Хотя, вряд ли. Там клиника.
Похоже что клиника совсем не там.
+27
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Natalia Solomakha
Тут Саша такая: "А ну, вертай назад собаку, ябеда" 🤣
С шоу её, что ли, прокатила?
+18
-8
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Е...С
Тутберидзе - девочка для битья. Все ее обижают, бессовестные. Какие нахалки все ее спортсменки.
+14
-5
+9
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Charliz
В очередной раз убедилась: с Тутберидзе нельзя по-человечески. Она такого языка не понимает.
+10
-1
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Elena Grishanova
Ну вот и Сашку заложила😆. А если серьёзно, она только вчера родилась? Что за вопросы по четверным? Неужели не в курсе, что именно смысл был так оценивать четверные, чтобы меньше народа пытались их прыгать! И тогда при в целом близком контенте судьи с федерациями будут решать, кого на пьедестал поставить)). А Лакерник не просто руку к этому приложил, а главным идеологом был новых правил оценивания. Ей ли не знать, не первый год тренер сборной! Очень лицемерно. Саша, видишь ли сама посчитала, а про степы и недокруты Саша не в курсе. Саша прекрасно в курсе, как можно гоями и компонентами нужного спортсмена на нужное место поставить, не первый год в ФК. А Тутберидзе делает вид, что она сама первый год в ФК
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justbored
Интересная женщина, судя по избранным местам и цитатам, жаль, что я не готов потратить два часа жизни на разговоры о фигурном катании ))
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SALMON
Зачем вытаскивать такое на публику?
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tanya_1111
Ответ elene.elene
Как её послушать, так почти все ученицы её обижали. Вот уж бедолага... Глядя на неё, она сама кого хочешь покусает. Сначала накрутили этих спортсменов на новую эру четверных, тренерская философия на "максимум", промывка мозгов, а потом якобы удивляется их реакции, когда исполнил 5 четверных и не выиграл.
Может дело то совсем и не в ученицах.
+10
-3
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Raduga
Ответ tanya_1111
Похоже что клиника совсем не там.
С фигуристом, для которго не важна КП,.всё ясно). Собственно, так и получилось)
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Владимир Георгия
Ответ Язафигурноекатание!
Серьезно?! А она как главный тренер не смогла объяснить Трусовой, что качество тоже важно? Что дело не только в количестве? Не думаю, что Трусова настолько глупая, "Вы все знали" скорее было адресовано к тому, что они знали, что она прыгнет 5, но не будет олимпийской чемпионкой. Может штабу нужен был рекорд такой? Не верю, что невозможно объяснить спортсмену про количество и качество. Даже далекие от спорта это понимают. Плохо объясняли или наоборот убеждали: давай, давай?
Объясняли 5 лет.
+13
-6
+7
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Elena Grishanova
Ответ Мила Григорьева
А мне Сашу по человечески жалко. Да, Аня тоже пахала и выступила чисто и заслужила золото. Но мне просто как человека в тот момент стало так жаль Сашу, когда показали в прямом эфире ее слезы, ее истерику. Пашешь 12 часов каждый день в таком юном возрасте и вот, твоя мечта испаряется буквально в один миг.Ты ведь не в мужском одиночном чтобы попробовать еще один цикл выступить, нет. Тут конечно проблема в том, что золотая медаль это главная цель в жизни. Но это нам, людям с дивана, легко сказать, забудь и отпусти. С другой стороны довольно печально, что во многих видах спорта у людей есть возможность приехать на 2е, 3е игры. Да та же Савченко вон, получила свое долгожданное золото только в 2018... А у Трусовой, да и других фигуристок такого шанса уже не будет. Поэтому эти слезы я понимаю. И писать тут, что она дура и сама прошляпила свой шанс мне кажется глупо, никогда мы не поймем всей этой боли упущенной медали.
12 часов неталантливая Алина пахала, остальные талантливые, значит меньше))). Про Сашу уверена, хотела бы федерация, была бы Трусова первой. Гое +-5 дают большие возможности, 5 баллов разницы для них - это ничто...Для судей федерация определяет первого номера сборной. И Этери все это прекрасно понимает, а рисует из себя какую то наивность. Плюс преподносит Трусову дурой, которая не в состоянии оценить свой чистый прокат или прокат с ошибками....Учитывая, что им на каждой тренировке оценки выставляют за прокат...
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tanya_1111
Ответ Gulnara Sadykova
Это кошмар или зашквар. Как так можно? Сначала сообщения всякие из телефона повытаскивала, а теперь вот это всё зачем, или для чего?
Видимо покоя не дает что Саша и без нее живет прекрасной жизнью.
+14
-8
+6
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Anna Morgan
Наверное, все-таки Трусова попала разок конёчком-то
+21
-15
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