Тутберидзе о Трусовой на ОИ-2022: «У нее была идея фикс – если она соберет произвольную, то 100% победила. Считала, что должна привезти плюс 20 баллов»

Этери Тутберидзе рассказала о реакции Александры Трусовой на серебро Игр-2022.

– У нее была идея фикс – если она соберет свою произвольную программу, то сто процентов победила.

– Даже после такой короткой?

– Да. Она считала, что должна привезти +20 баллов и все. Наверное, спортсмен не отдает себе отчет, что где-то там степ-аут, где-то слетел уровень. Это же все оценочка к оценочке, копеечка к копеечке.

Плюс еще пониженные стоимости четверных. Сделав четверные, они не стоят столько, сколько хочется. Я не согласна с понижением стоимости четверных. Я считаю, что четверной лутц должен стоить намного дороже, чем он стоит.

У Саши Трусовой на Гран-при, где-то она заняла второе место, Косторная тогда заняла первое, у нее второй упаденный четверной лутц стоил 0,19. Серьезно?

Это что такое? Извините, я просто проеду красивой троечкой, заработаю компонент от каждого судьи по 0,25, пропустив прыжок, отдохнув и сделав красивый пируэт на судей. И я заработаю больше, чем за четверной лутц. Да я упала, но это четверной лутц. Вы с ума сошли? Что это за цены?

Я показывала Лакернику Александру Рафаиловичу: «Ну, как такое возможно?» Но они напридумывали такое: если он уходит под репит, если она на первый не прицепила каскад, а этот ушел под репит плюс падение... Ерунда, я не согласна, они должны пересмотреть. Смысл тогда биться, ломаться, если это ничего не стоит.

Поэтому тренер я или не тренер, но тогда была не согласна с ее вторым местом на финале Гран-при, потому что это должно быть первое место. Я показывала, я ругалась, я пыталась объяснить: «Это не может стоить 0,19. Не может».

– Она нафантазировала себе +20 баллов и не получилось.

– И не получила их. Она считала, что не важно, какая короткая. Если она так откатает, она – олимпийская чемпионка. Поэтому, наверное, какой-то период такой реакции. Это же прям Сашка.

Она же меня там и пихала, и толкала. А потом в раздевалке она будет пулять в меня свои коньки, которые будет снимать, и я буду уворачиваться. Вот такая Сашка, – сказала Тутберидзе в интервью на ютуб-канале «Коммент.Шоу».

«Ненавижу всех! Не хочу больше ничего делать в фигурке!» Истерика Трусовой, которая осталась без золота на Олимпиаде