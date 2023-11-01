«Спартак» – «Краснодар». Онлайн-трансляция начнется в 20:45
«Спартак» примет «Краснодар» в 6-м туре группового этапа Фонбет Кубка России.
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 20:45 по московскому времени.
В прямом эфире игру покажет канал «Матч ТВ».
- Дата проведения
- 1 ноября, 20.45, «Открытие Банк Арена»
Статистика Фонбет Кубка России
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
Интересно на сколько он нужен Краснодару, с учетом того, что следующие 2 игры с КС и Зенитом.
Или Краснодар уже смирился с путем регионов?!