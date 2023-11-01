«Спартак» – «Краснодар». Онлайн-трансляция начнется в 20:45

Теги Спартак ФОНБЕТ Кубок России Краснодар онлайны Футбол

«Спартак» примет «Краснодар» в 6-м туре группового этапа Фонбет Кубка России.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 20:45 по московскому времени. 

В прямом эфире игру покажет канал «Матч ТВ».

Спартак – Краснодар
Дата проведения
1 ноября, 20.45, «Открытие Банк Арена»
Онлайн матча

Таблица Фонбет Кубка России

Статистика Фонбет Кубка России

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4 комментария

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Peter Parker
Для Спартака эта игра не имеет турнирного значения, выход с первой строчки обеспечен, но очень бы хотелось, чтобы команда вышла сегодня играть. Именно играть, а отбывать номер. Надеюсь, что игра будет открытой, обе команды покажут зрелищный футбол, пусть победит сильнейший и без травм
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Caniball
Спартаку этот матч не нужен.
Интересно на сколько он нужен Краснодару, с учетом того, что следующие 2 игры с КС и Зенитом.
Или Краснодар уже смирился с путем регионов?!
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