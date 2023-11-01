«Спартак» – «Краснодар». Онлайн-трансляция начнется в 20:45

«Спартак» примет «Краснодар» в 6-м туре группового этапа Фонбет Кубка России.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 20:45 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет канал «Матч ТВ».

Таблица Фонбет Кубка России

Статистика Фонбет Кубка России

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