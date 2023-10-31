Кубок Германии. «Вольфсбург» примет «РБ Лейпциг», «Боруссия Дортмунд» в среду сыграет с «Хоффенхаймом», «Бавария» – с «Саарбрюкеном»

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«Вольфсбург» сыграет с «РБ Лейпциг» во 2-м раунде Кубка Германии.

Также во вторник «Штутгарт» сыграет с «Унионом», а «Боруссия Менхенгладбах» встретится с «Хайденхаймом».

В среду дортмундская «Боруссия» примет «Хоффенхайм», а «Бавария» на выезде сыграет с «Саарбрюкеном».

Кубок Германии

2-й раунд

 

Штутгарт – Унион
Дата проведения
31 октября, 20.00, «Мерседес-Бенц-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Хомбург – Гройтер Фюрт
Дата проведения
31 октября, 20.00, «Вальдштадион»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Вольфсбург – РБ Лейпциг
Дата проведения
31 октября, 20.00, «Фольксваген-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Санкт-Паули – Шальке
Дата проведения
31 октября, 20.00, «Миллернтор»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Унтерхахинг – Фортуна
Дата проведения
31 октября, 22.45, «Генерали Шпортпарк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Кайзерслаутерн – Кельн
Дата проведения
31 октября, 22.45, «Фритц Вальтер Штадион»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Арминия – Гамбург
Дата проведения
31 октября, 22.45, «Шюко-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Боруссия М – Хайденхайм
Дата проведения
31 октября, 22.45, «Боруссия-Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Хольштайн Киль – Магдебург
Дата проведения
1 ноября, 20.00, «Хольштайн»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Фрайбург – Падерборн
Дата проведения
1 ноября, 20.00, «Европа-Парк-Штадион»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Боруссия Д – Хоффенхайм
Дата проведения
1 ноября, 20.00, «Сигнал Идуна Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Зандхаузен – Байер
Дата проведения
1 ноября, 20.00, «Хардтвальдштадион»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Герта – Майнц
Дата проведения
1 ноября, 22.45, «Олимпияштадион»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Саарбрюкен – Бавария
Дата проведения
1 ноября, 22.45, «Людвигспаркштадион»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Виктория Кельн – Айнтрахт Ф
Дата проведения
1 ноября, 22.45, «Хоэнберг»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Нюрнберг – Ганза
Дата проведения
1 ноября, 22.45, «Макс-Морлок-Штадион»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

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