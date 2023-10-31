Кубок Германии. «Вольфсбург» примет «РБ Лейпциг», «Боруссия Дортмунд» в среду сыграет с «Хоффенхаймом», «Бавария» – с «Саарбрюкеном»
«Вольфсбург» сыграет с «РБ Лейпциг» во 2-м раунде Кубка Германии.
Также во вторник «Штутгарт» сыграет с «Унионом», а «Боруссия Менхенгладбах» встретится с «Хайденхаймом».
В среду дортмундская «Боруссия» примет «Хоффенхайм», а «Бавария» на выезде сыграет с «Саарбрюкеном».
Кубок Германии
2-й раунд
- Дата проведения
- 31 октября, 20.00, «Мерседес-Бенц-Арена»
- Дата проведения
- 31 октября, 20.00, «Вальдштадион»
- Дата проведения
- 31 октября, 20.00, «Фольксваген-Арена»
- Дата проведения
- 31 октября, 20.00, «Миллернтор»
- Дата проведения
- 31 октября, 22.45, «Генерали Шпортпарк»
- Дата проведения
- 31 октября, 22.45, «Фритц Вальтер Штадион»
- Дата проведения
- 31 октября, 22.45, «Шюко-Арена»
- Дата проведения
- 31 октября, 22.45, «Боруссия-Парк»
- Дата проведения
- 1 ноября, 20.00, «Хольштайн»
- Дата проведения
- 1 ноября, 20.00, «Европа-Парк-Штадион»
- Дата проведения
- 1 ноября, 20.00, «Сигнал Идуна Парк»
- Дата проведения
- 1 ноября, 20.00, «Хардтвальдштадион»
- Дата проведения
- 1 ноября, 22.45, «Олимпияштадион»
- Дата проведения
- 1 ноября, 22.45, «Людвигспаркштадион»
- Дата проведения
- 1 ноября, 22.45, «Хоэнберг»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
- Дата проведения
- 1 ноября, 22.45, «Макс-Морлок-Штадион»
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