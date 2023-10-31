Кубок Германии. «Вольфсбург» примет «РБ Лейпциг», «Боруссия Дортмунд» в среду сыграет с «Хоффенхаймом», «Бавария» – с «Саарбрюкеном»

«Вольфсбург» сыграет с «РБ Лейпциг» во 2-м раунде Кубка Германии.

Также во вторник « » сыграет с « », а « » встретится с « ».

В среду дортмундская «Боруссия» примет «Хоффенхайм», а « » на выезде сыграет с «Саарбрюкеном».

Кубок Германии

2-й раунд

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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