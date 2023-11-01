Пловец Красных о вузовских льготах для чемпионов Игр дружбы и БРИКС: «Отношусь резко отрицательно. Поступление должно быть на общих основаниях»

Теги плавание сборная России Александр Красных Матч ТВ Игры Дружбы Игры БРИКС Водные виды

Пловец Красных выступил против вузовских льгот для чемпионов Игр БРИКС и Дружбы.

Ранее в Госдуме предложили законопроект, по которому победители Игр БРИКС, Игр Дружбы и Игр будущего могут получить право зачисления в спортивные вузы без вступительных экзаменов.

– Отношусь к этому резко отрицательно. На эти соревнования может приехать не такое уж большое количество топовых зарубежных спортсменов, что автоматически снизит уровень конкуренции.

Я общаюсь с ребятами, которые учатся сейчас в академии, они горят желанием развивать наш вид спорта и двигаться по научной стезе. Они, к сожалению, не могут выиграть Игры БРИКС или Игры дружбы ввиду недостаточного спортивного мастерства.

И здесь спортсмены, которые долгое время не учились, забирают места тех ребят, которые по части знаний могут быть лучше готовы к поступлению на определенную специальность. Даже если брать тренерскую работу, не каждый хороший спортсмен может стать хорошим тренером. Образование – это образование. Нужно учиться.

У нас в свое время почетное звание заслуженного мастера спорта стали давать за непонятные эстафеты на чемпионате Европы. И в других видах спорта, я знаю, такая же ситуация. То есть почетность и значимость звания нивелировались. И сейчас получится такая же ситуация с образованием.

Я считаю, что поступление должно быть на общих основаниях. Спортсмен, который нахватался знаний на практике, должен их систематизировать. Систематизировать такие знания позволяет именно образование.

К тому же у нас есть тренеры, и есть инструкторы. Хочешь быть инструктором – одна история, хочешь быть тренером – иди поступай в университет. Только это поднимет качественный уровень подготовки детей.

Спорт поначалу для всех – хобби, потом это может перерасти в работу. А чтобы выполнять ее на хорошем уровне, нужно постоянно получать новые знания, учиться. Я считаю, это логично.

– Сейчас скажут: этот Красных отучился, закончил карьеру и теперь хочет, чтобы другие помучились.

– Я поступал на общих основаниях по результатам ЕГЭ, затем перевелся в Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма.

Затем на общих основаниях поступил в аспирантуру. Писал курсовые, сдавал госы, все как у всех, – сказал серебряный призер Олимпиады-2020 в эстафете Александр Красных.

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10 комментариев

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Atsuktuvas
"Контрреволюционные вещи говорите..." (с)
+28
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Игорь Новиков
"Даже если брать тренерскую работу, не каждый хороший спортсмен может стать хорошим тренером. Образование – это образование. Нужно учиться".

Только футболисту Мостового этих слов не показывайте))
+20
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Viacheslav Ivanov
Вот такие "спецыялисты" потом из ВУЗов и выходят. Льготно поступают, льготно учаться (спортсмены-же).
+7
0
+7
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Степан Старчиков
ну терюшок и родинка считаю их аче
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Сергей
Правильно, мухи отдельно, котлеты отдельно
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