Пловец Красных о вузовских льготах для чемпионов Игр дружбы и БРИКС: «Отношусь резко отрицательно. Поступление должно быть на общих основаниях»

Пловец Красных выступил против вузовских льгот для чемпионов Игр БРИКС и Дружбы.

Ранее в Госдуме предложили законопроект, по которому победители Игр БРИКС, Игр Дружбы и Игр будущего могут получить право зачисления в спортивные вузы без вступительных экзаменов.

– Отношусь к этому резко отрицательно. На эти соревнования может приехать не такое уж большое количество топовых зарубежных спортсменов, что автоматически снизит уровень конкуренции.

Я общаюсь с ребятами, которые учатся сейчас в академии, они горят желанием развивать наш вид спорта и двигаться по научной стезе. Они, к сожалению, не могут выиграть Игры БРИКС или Игры дружбы ввиду недостаточного спортивного мастерства.

И здесь спортсмены, которые долгое время не учились, забирают места тех ребят, которые по части знаний могут быть лучше готовы к поступлению на определенную специальность. Даже если брать тренерскую работу, не каждый хороший спортсмен может стать хорошим тренером. Образование – это образование. Нужно учиться.

У нас в свое время почетное звание заслуженного мастера спорта стали давать за непонятные эстафеты на чемпионате Европы. И в других видах спорта, я знаю, такая же ситуация. То есть почетность и значимость звания нивелировались. И сейчас получится такая же ситуация с образованием.

Я считаю, что поступление должно быть на общих основаниях. Спортсмен, который нахватался знаний на практике, должен их систематизировать. Систематизировать такие знания позволяет именно образование.

К тому же у нас есть тренеры, и есть инструкторы. Хочешь быть инструктором – одна история, хочешь быть тренером – иди поступай в университет. Только это поднимет качественный уровень подготовки детей.

Спорт поначалу для всех – хобби, потом это может перерасти в работу. А чтобы выполнять ее на хорошем уровне, нужно постоянно получать новые знания, учиться. Я считаю, это логично.

– Сейчас скажут: этот Красных отучился, закончил карьеру и теперь хочет, чтобы другие помучились.

– Я поступал на общих основаниях по результатам ЕГЭ, затем перевелся в Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма.

Затем на общих основаниях поступил в аспирантуру. Писал курсовые, сдавал госы, все как у всех, – сказал серебряный призер Олимпиады-2020 в эстафете Александр Красных.