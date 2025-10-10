6

Мбаппе забил 53-й гол за Францию. До рекорда Жиру – 4 мяча

Килиан Мбаппе забил 53-й гол за сборную Франции.

26-летний нападающий «Реала» отметился голом в матче квалификации ЧМ-2026 против Азербайджана.

Первое место в списке лучших бомбардиров французской сборной занимает Оливье Жиру (57 мячей).

Подробно со статистикой Мбаппе можно ознакомиться здесь.

