Мбаппе забил 53-й гол за Францию. До рекорда Жиру – 4 мяча
Килиан Мбаппе забил 53-й гол за сборную Франции.
26-летний нападающий «Реала» отметился голом в матче квалификации ЧМ-2026 против Азербайджана.
Первое место в списке лучших бомбардиров французской сборной занимает Оливье Жиру (57 мячей).
Подробно со статистикой Мбаппе можно ознакомиться здесь.
