Адвокат Бугаева: «Алексея заставили подписать массу бумаг, там могла быть явка с повинной. Думаю, это одно из палочных дел, когда правоохранителям нужно сделать себе классные рейтинги»

Адвокат Алексея Бугаева рассказала о ходе дела в отношении экс-футболиста.

Напомним, бывший защитник « », « », « » и сборной России получил 7 суток ареста за сопротивление сотрудникам полиции, проводившим оперативные мероприятия по установлению его причастности к совершению преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.

Сообщалось, что у экс-футболиста обнаружили 495 г мефедрона.

« находится на административном аресте. Полагаю, что он его отбывает несправедливо, на основании одних своих утвердительных показаний о том, что он собирался якобы скрыться с места происшествия.

Но Бугаев находится в отличной физической форме, плюс он мастер спорта. Если бы он реально хотел скрыться, поверьте, он бы это сделал. Зная территорию этого места, в темноте можно было убежать куда угодно.

Его заставили подписать массу бумаг. Он даже не помнит, какие конкретно. Могу предположить, что там могла быть явка с повинной, потому что, как я думаю, это одно из палочных дел, когда правоохранителям нужно просто себе сделать классные рейтинги по раскрываемости особо тяжких преступлений.

Это пока мои домыслы, просто рассказываю, как это чаще всего бывает. Алексей оказался без адвоката, без защиты, это необязательно в таких моментах, поэтому никто из правоохранительных органов адвоката не вызывает, чтобы не усложнять себе работу», – сказала Екатерина Макличенко.

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