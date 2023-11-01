Адвокат Бугаева: «Алексея заставили подписать массу бумаг, там могла быть явка с повинной. Думаю, это одно из палочных дел, когда правоохранителям нужно сделать себе классные рейтинги»

Теги Локомотив Алексей Бугаев премьер-лига Россия Сборная России по футболу происшествия Торпедо Краснодар Спорт-Экспресс Футбол

Адвокат Алексея Бугаева рассказала о ходе дела в отношении экс-футболиста.

Напомним, бывший защитник «Локомотива», «Краснодара», «Торпедо» и сборной России получил 7 суток ареста за сопротивление сотрудникам полиции, проводившим оперативные мероприятия по установлению его причастности к совершению преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.

Сообщалось, что у экс-футболиста обнаружили 495 г мефедрона.

«Алексей находится на административном аресте. Полагаю, что он его отбывает несправедливо, на основании одних своих утвердительных показаний о том, что он собирался якобы скрыться с места происшествия.

Но Бугаев находится в отличной физической форме, плюс он мастер спорта. Если бы он реально хотел скрыться, поверьте, он бы это сделал. Зная территорию этого места, в темноте можно было убежать куда угодно.

Его заставили подписать массу бумаг. Он даже не помнит, какие конкретно. Могу предположить, что там могла быть явка с повинной, потому что, как я думаю, это одно из палочных дел, когда правоохранителям нужно просто себе сделать классные рейтинги по раскрываемости особо тяжких преступлений.

Это пока мои домыслы, просто рассказываю, как это чаще всего бывает. Алексей оказался без адвоката, без защиты, это необязательно в таких моментах, поэтому никто из правоохранительных органов адвоката не вызывает, чтобы не усложнять себе работу», – сказала Екатерина Макличенко.

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

Материалы по теме

28 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Михо
Палочное дело с пол кило мефедрона это сильно. Держитесь подальше от наркоты и не будет такого!
+32
-3
+29
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
AlKRD
На Промеса работал
+17
-3
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ApXuMaHqPuT
«Но Бугаев находится в отличной физической форме, плюс он мастер спорта»

Адвокат сразу с козырей зашёл😀
+13
-1
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кирилл.С-Пб
А фото закладок в телефоне тоже "подкинули". За 20 лет в тюрьме 70 000 рэ которые должен точно заработает.
+11
-3
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Stanislav Cherchesov
"находится в отличной физической форме" - может лет 10-15 назад так и было. Видя его фотки 15 года видится абсолютно обратное.
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ральф шумахер
не, ну коробок травы или грамм порошка, это понятно. Но полкило? этож наверное годовой запас на ,, палки,, всему отделению, вкл дары осведомителям и для личного употребления.
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ярослав Мудрый
Ответ Алешка Терминатор
Очевидно, что специально наркоту подкинули. Потому что такой известный футболист - ну как тут не получить пиар и генеральские звёзды за раскрытие преступления века. А на самом деле Рафик неуиноуен.
Балельщики Спартака теперь будут всех наркоторговцев оправдывать?
+10
-4
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Hitgoe Himgob
Так палки не ставят, хватит заливать
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Hong Kil
Можно обменять на Промеса. Пусть Бугаев в нидерландской тюрьме сидит, а Промес, соответственно, в российской.
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
counsel
Ответ Ярослав Мудрый
Балельщики Спартака теперь будут всех наркоторговцев оправдывать?
это вроде ирония была
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Клирик
Ночью! На закладке! Его там ждали. Ну куда он там мог скрыться? Какая ещё физическая форма? Какие бумаги подписал?
Эта адвокатша несёт полную фигню.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
red hikkikomori
Ответ Магомед Саид Амирханов
Пол кило - эта не 1,5 тонна!
Да и Бугаев, знаешь ли, не Эскобар)
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Себастьян Перейра негоциант
Ответ ральф шумахер
не, ну коробок травы или грамм порошка, это понятно. Но полкило? этож наверное годовой запас на ,, палки,, всему отделению, вкл дары осведомителям и для личного употребления.
вслучае мефедрона ,крупный размер начинается от 2.5 граммов Палки ставят не за количество изъятого а за квалификацию статьи. Поэтому в этом случае что 3 грамма что 495 роли не играет, а вот если б было больше 500 грамм было бы особо крупный размер и это до пожизнененноно от 10,а так от 8 до 15
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Андоррский почтальон
Ответ ApXuMaHqPuT
«Но Бугаев находится в отличной физической форме, плюс он мастер спорта» Адвокат сразу с козырей зашёл😀
Вот Промес действительно в отличной физической форме - аж в Москву убежал.)
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Caerly
Его с полкило мефа приняли, какое, нахрен, палочное?!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Groznyi2024
Ага, а полкило наркоты подкинули. Можно было фуру сразу, чего уж там
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Max9999
Ну вот! Шоколад ни в чем не виноват.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
deimon7.7
Ну какая там отличная физическая форма?) Алкоголь давно сгубил этого «мастера спорта»
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Zenith forever
Не повезло Бугаеву родиться в стране всеобщей грамотности. Вот Промес наверное ничего не подписал, потому что писать не обучен.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vatikan
Тру адвокат
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
dzenga 1
Невиновность на лицо! Невиновность на лице!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vatikan
Ответ ральф шумахер
не, ну коробок травы или грамм порошка, это понятно. Но полкило? этож наверное годовой запас на ,, палки,, всему отделению, вкл дары осведомителям и для личного употребления.
А ты разбираешься)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Андоррский почтальон
Ответ Stanislav Cherchesov
"находится в отличной физической форме" - может лет 10-15 назад так и было. Видя его фотки 15 года видится абсолютно обратное.
Да и опера далеко не все пузатые.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Jan Paskel
Адам заставлял?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий