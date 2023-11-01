Хабиб Нурмагомедов призвал дать амнистию участникам беспорядков в Дагестане.

Экс-чемпион UFC в легком весе репостнул публикацию Махмуда Магомедова, обратившегося к правительству региона с просьбой не наказывать людей, прорвавшихся на территорию аэропорта в Махачкале.

«Пожалуйста, не надо ломать судьбы молодых ребят и показательно их наказывать, чтобы якобы другие боялись. Здесь это так не работает. Пора уже понять и выйти на открытый диалог с народом. Покажите жест добра», – написал в социальных сетях Магомедов.

«Аллах прощающий и любит прощающих», – прокомментировал запись .

Напомним, что инцидент произошел вечером 29 октября. Группа людей ворвалась в аэропорт Махачкалы, пытаясь найти граждан Израиля. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о массовых беспорядках.

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