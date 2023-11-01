Хабиб призвал амнистировать участников беспорядков в аэропорту Махачкалы: «Аллах прощающий и любит прощающих»

Теги происшествия Хабиб Нурмагомедов Бокс/MMA/UFC

Хабиб Нурмагомедов призвал дать амнистию участникам беспорядков в Дагестане.

Экс-чемпион UFC в легком весе репостнул публикацию Махмуда Магомедова, обратившегося к правительству региона с просьбой не наказывать людей, прорвавшихся на территорию аэропорта в Махачкале.

«Пожалуйста, не надо ломать судьбы молодых ребят и показательно их наказывать, чтобы якобы другие боялись. Здесь это так не работает. Пора уже понять и выйти на открытый диалог с народом. Покажите жест добра», – написал в социальных сетях Магомедов.

«Аллах прощающий и любит прощающих», – прокомментировал запись Нурмагомедов.

Напомним, что инцидент произошел вечером 29 октября. Группа людей ворвалась в аэропорт Махачкалы, пытаясь найти граждан Израиля. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о массовых беспорядках.

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91 комментарий

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Игорь М.
Хабиб, прости ЦАХАЛ за смерть палестинцев! Аллах прощающий и любит прощающих!
+178
-4
+174
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JamesObiorah
Судя по действиям этого зверинца во всём мире они как раз верят в то, что Аллах всё простит
+94
-2
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Сергей Скляров
Лицемер настоящий
+88
-2
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omega pepega
если Аллах всепрощающий, зачем тогда евреев искали? Надо было просто простить. Или это только в одну сторону работает?
+84
0
+84
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Александр Бугаев
А если бы обычные россияне где-нибудь в Екатеринбурге аэропорт захватили, то что? Мелкое хулиганство или как?
+62
0
+62
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Pronger
Ответ Игорь М.
Хабиб, прости ЦАХАЛ за смерть палестинцев! Аллах прощающий и любит прощающих!
Аллах прощает только мусульман))
+47
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Марат Люсьеныч
нормально так) отнеситесь с пониманием к ксенофобии
+40
0
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Melnikov1968
Что за бред ты несёшь? Хабиб, подумай немного: ты( лично ты) выходишь из самолёта, и какие-то выродки требуют у тебя паспорт на предмет твоей национальности. Это нормально по твоим понятиям? Все, гуляй. Не о чем с тобой говорить.
+38
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Red Sonya
Ответ Александр Бугаев
А если бы обычные россияне где-нибудь в Екатеринбурге аэропорт захватили, то что? Мелкое хулиганство или как?
Это другое!!
+31
0
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Вечно в бане
Ответ Адам Алмарз
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А в какой суре сказано про налеты на фестивали электронной музыки и расстрелы машин с рандомными людьми?

Ну просто, чтобы понимать.
+31
-1
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Тарас Гладушин
А других посадят за репост
+26
0
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Pronger
Ответ Заборостроитель
Видео с доктором, узбеком, конечно, шедевральное получилось
Фото с турбиной это вообще на века
+26
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Deathember
Хех, судя по всему, только неравнодушным русским всегда прилетает по полной за политические митинги. Это ведь главная опасность и основная проблема страны!
+24
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Алексей Шабловский
даёшь творить дичь и оправдывать это прощением с выше! красавчики они конечно, хорошо устроились!!
+20
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bez_ostatka
Никита Журавель не возражает
+20
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Максим Черкашин
Ответ JamesObiorah
Судя по действиям этого зверинца во всём мире они как раз верят в то, что Аллах всё простит
Это как, есть знакомый чеченец. Я говорю вот ты употребляешь алкоголь. А тебе можно религия все дела. Ответ: Да можно, я ведь не в Чечне.
Я говорю, ислам это как сотовая связь где-то ловит, где-то нет?:))))))
+18
0
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Ola BP
Ответ Адам Алмарз
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А в Махачкале тоже самолёт с войной пришёл?
Или ты просто не можешь признать, что вся эта поддержка Палестины от мусульман - лишь слова, не более.
Но проще с безоружными воевать, да.
+17
-1
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Игорь М.
Ответ Адам Алмарз
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защищаются тогда, когда на тебя сразу напали, а не спустя 15 лет, вырезая не военных, а детей и женщин с иностранцами
+17
-1
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Фут.Боль
Какие статьи УК РФ Аллах прощает, а какие нет?
+12
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unreality
Вот что у этих Хабибов всегда так: как законы нарушать, так ок. А как отвечать, так начинается.
Надеюсь, участников осудят показательно и дадут максимальные сроки. Прощать нельзя ни в коем случае.
+12
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JamesObiorah
Ответ Максим Черкашин
Это как, есть знакомый чеченец. Я говорю вот ты употребляешь алкоголь. А тебе можно религия все дела. Ответ: Да можно, я ведь не в Чечне. Я говорю, ислам это как сотовая связь где-то ловит, где-то нет?:))))))
после захода солнца еще не ловит)
+11
0
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Вечно в бане
Ответ 0:4 на спотифай камп ноу
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Смею напомнить, что предводитель «обычных россиян», очень неудачно полетал на самолете, а сами «обычные россияне» слишком нужны сейчас в другом месте, где очень нужны их совсем не обычные навыки, чтобы устраивать массовые разборки.

Так что пример «обычных россиян», крайне неудачен. Обычные россияне за пластиковый стаканчик садятся, если что.
+10
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Nate
🤡
+9
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Заборостроитель
Видео с доктором, узбеком, конечно, шедевральное получилось
+9
0
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Витольд Бубеный
Отпустите тогда парня который сжёг Коран, или это так не работает?
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