Хабиб призвал амнистировать участников беспорядков в аэропорту Махачкалы: «Аллах прощающий и любит прощающих»
Хабиб Нурмагомедов призвал дать амнистию участникам беспорядков в Дагестане.
Экс-чемпион UFC в легком весе репостнул публикацию Махмуда Магомедова, обратившегося к правительству региона с просьбой не наказывать людей, прорвавшихся на территорию аэропорта в Махачкале.
«Пожалуйста, не надо ломать судьбы молодых ребят и показательно их наказывать, чтобы якобы другие боялись. Здесь это так не работает. Пора уже понять и выйти на открытый диалог с народом. Покажите жест добра», – написал в социальных сетях Магомедов.
«Аллах прощающий и любит прощающих», – прокомментировал запись Нурмагомедов.
Напомним, что инцидент произошел вечером 29 октября. Группа людей ворвалась в аэропорт Махачкалы, пытаясь найти граждан Израиля. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о массовых беспорядках.
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Ну просто, чтобы понимать.
Я говорю, ислам это как сотовая связь где-то ловит, где-то нет?:))))))
Или ты просто не можешь признать, что вся эта поддержка Палестины от мусульман - лишь слова, не более.
Но проще с безоружными воевать, да.
Надеюсь, участников осудят показательно и дадут максимальные сроки. Прощать нельзя ни в коем случае.
Так что пример «обычных россиян», крайне неудачен. Обычные россияне за пластиковый стаканчик садятся, если что.